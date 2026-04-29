Esta es la clave para reducir el riesgo de influenza y neumonía en adultos mayores, según el Minsa

Adulto mayor, resfriado, gripe, invierno, otoño - Perú - 11 de junio (Freepik)

Durante la temporada fría, el riesgo de padecer enfermedades respiratorias aumenta considerablemente para los adultos mayores. Factores como la disminución de temperaturas, el hacinamiento y la circulación de virus y bacterias en ambientes cerrados incrementan la vulnerabilidad de quienes superan los 60 años. Proteger y cuidar la salud de este grupo en el hogar se convierte en una prioridad sanitaria.

El Ministerio de Salud (Minsa) advierte que el sistema inmunológico de los adultos mayores tiende a debilitarse con la edad, lo que los expone a un riesgo superior de desarrollar complicaciones ante infecciones respiratorias. Por ello, las familias deben adoptar medidas preventivas y acompañar activamente a los adultos mayores para reducir la posibilidad de hospitalización o desenlaces fatales, incluyendo la vacunación y la atención a sus necesidades médicas y de bienestar.

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La principal recomendación del Minsa es la vacunación gratuita y completa de los adultos mayores contra la influenza y el neumococo. Las vacunas son la herramienta más eficaz y segura para evitar cuadros severos de gripe y neumonía, y vacunas contra la influenza y el neumococo están disponibles de manera gratuita en todos los establecimientos de salud del país. Según el sector Salud, inmunizarse protege no solo a la persona vacunada, sino también a quienes conviven con ella, como niños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas, disminuyendo la transmisión de virus y bacterias en el núcleo familiar.

Un hombre de aproximadamente 75 años recibe la vacuna antigripal de una enfermera en un vacunatorio de un hospital en Argentina, promoviendo la salud y prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dos principales amenazas respiratorias para adultos mayores: influenza y neumonía

Entre las principales amenazas para los adultos mayores destacan la influenza y la neumonía. La influenza es una infección viral que circula en el ambiente y que, debido a la similitud de sus síntomas, suele confundirse con el resfriado común. Se transmite a través de gotas de saliva o por contacto con superficies contaminadas, facilitando su rápida propagación en espacios cerrados y familiares.

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El neumococo, por otro lado, es una bacteria capaz de provocar infecciones como la neumonía y la meningitis. La transmisión ocurre mediante secreciones respiratorias, especialmente al toser o estornudar. Ambas enfermedades presentan síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, dolor muscular y dolor de cabeza, pero en adultos mayores pueden evolucionar hacia cuadros graves, hospitalización e incluso la muerte.

La responsable de inmunizaciones de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte, Melissa Barrón Sarmiento, precisa que los adultos mayores y los pacientes con enfermedades crónicas forman el grupo etario con mayor riesgo de complicaciones por influenza y neumonía. Recomienda acudir a los centros de salud para acceder a la vacunación gratuita y completar el esquema recomendado.

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Midis impulsa vacunación contra influenza y neumococo a adultos mayores en Apurimac. (Foto: Infobae Perú/MIDIS)

Minsa recomienda vacunación para reducir riesgos en adultos mayores

El Ministerio de Salud sostiene que la vacunación es la estrategia central para prevenir las enfermedades respiratorias más peligrosas en adultos mayores. Las vacunas contra la influenza deben aplicarse cada año, debido a la constante mutación del virus, mientras que la vacuna contra el neumococo protege frente a las bacterias responsables de neumonía y meningitis.

Vacunarse aporta un doble beneficio: la persona recibe protección directa, disminuyendo la probabilidad de complicaciones, y se favorece el bienestar familiar al reducir la circulación de agentes infecciosos. Esto es especialmente relevante en hogares donde conviven adultos mayores con niños pequeños, mujeres embarazadas o personas con condiciones de salud crónicas. Según el Minsa, la cobertura vacunal en este grupo puede disminuir hasta en un 80 % la incidencia de hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas.

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Además, la vacunación fortalece la red de apoyo social y familiar, involucrando a los familiares en el cuidado de los mayores. El Minsa recomienda acompañar a los adultos mayores al establecimiento de salud más cercano y prestar atención a las campañas de inmunización durante la temporada de bajas temperaturas.

La Dirección Regional de Salud de Junín realiza campañas informativas, entrega de medicinas y campañas de vacunación para prevenir más contagios. (Diresa Junín)

Vacunas gratuitas contra influenza y neumococo en todo el país

Las vacunas contra la influenza y el neumococo están disponibles de manera gratuita en todos los establecimientos de salud del país. En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, el Ministerio de Salud impulsa campañas intensivas para inmunizar a los adultos mayores, priorizando las zonas con mayor riesgo epidemiológico.

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Para facilitar el acceso, brigadas de salud realizan visitas domiciliarias en comunidades con dificultades de desplazamiento, lo que garantiza que nadie quede excluido del esquema de vacunación. La especialista Melissa Barrón Sarmiento recuerda que la vacunación es gratuita y está dirigida a toda la población adulta mayor, sin distinción de condición social o lugar de residencia.