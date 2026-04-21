Casos de sarampión en Lima son por falta de vacunación: “hace 40 años no teníamos”, advierte el Colegio Médico del Perú

La doctora Virginia Garaycoche, vicedecana del Colegio Médico del Perú, indicó que la cobertura de vacunación contra la enfermedad cayó de 90 % a 75 % a nivel nacional, con algunas regiones por debajo del 40 % y con ciudadanos en riesgo de contagio (Foto archivo/ cortesía MSPAS)

Con el registro de cuatro casos de sarampión en Lima Metropolitana, es necesario que la ciudadanía tome medidas de prevención para evitar el incremento de pacientes con este mal pues una caída en la cobertura de vacunación infantil en el Perú ha generado la reaparición de la enfermedad luego de aproximadamente cuatro décadas.

Según la doctora Virginia Garaycoche, vicedecana del Colegio Médico del Perú y especialista en pediatría, en años anteriores el país cubría al 95% de su población pediátrica con vacunas contra la sarampión, lo que permitió erradicar el virus durante casi 40 años. Actualmente, ese porcentaje ha descendido hasta el 75% en la primera dosis y, en regiones como Puno, la protección con la segunda dosis apenas alcanza entre 25 y 35%, advirtió en una entrevista exclusiva con Infobae Péru.

El descenso en la cobertura creó un “bolsón de personas susceptibles a adquirir sarampión”, indicó la especialistalo que abrió la puerta a brotes que ahora avanzan por el país. La transmisión se originó en regiones de la frontera sur, con los primeros casos importados desde Bolivia hacia Puno.

La doctora Virginia Garaycoche, vicedecana del Colegio Médico del Perú, indicó que la cobertura de vacunación contra la enfermedad cayó de 90 % a 75 % a nivel nacional, con algunas regiones por debajo del 40 % y con ciudadanos en riesgo de contagio. EFE/ Javier Aparicio

Situación de casos en Lima Metropolitana

En los últimos días, Lima ya registra casos vinculados a viajeros procedentes del sur. Las cifras dadas por la doctora Virginia Garaycoche aclaran la magnitud de la situación: “En Lima tenemos cuatro casos, 2 en Chorrillos y 2 en San Isidro, uno de ellos proveniente de Puno”. Los registros oficiales mencionan “unos 40 casos en Puno hasta la fecha, en muy corto periodo de tiempo”.

Ante este escenario, la especialista indicó que el Ministerio de Salud peruano implementó barridos de vacunación en un radio de 5 cuadras alrededor de cada afectado y busca inmunizar a todos los niños hasta 5 años que falten de dosis y adultos expuestos de hasta 59 años, 11 meses y 29 días, debido a la probable disminución de anticuerpos por el paso del tiempo.

El descenso de vacunación facilitó la reaparición del sarampión

Según la vicedecana, el brote actual puede escalar si no se refuerzan las defensas colectivas. “Cuando la población vacunada no es 95 %, sino solo 70 %, hay una brecha grande de niños que son susceptibles a adquirir sarampión”. El concepto de inmunidad de rebaño, clave para proteger a los no vacunados o inmunodeprimidos, se ha perdido en muchas comunidades.

La doctora Virginia Garaycoche, vicedecana del Colegio Médico del Perú, indicó que la cobertura de vacunación contra la enfermedad cayó de 90 % a 75 % a nivel nacional, con algunas regiones por debajo del 40 % y con ciudadanos en riesgo de contagio. (Freepik)

El sarampión se disemina rápidamente en ambientes cerrados y con poca ventilación, condición que podría agravarse ante la llegada del invierno. Garaycoche precisó que al cerrarse puertas y ventanas por el frío, el virus recircula en el aire y otras personas expuestas pueden inhalarlo. La recomendación es ventilar espacios al menos una hora diaria y usar mascarilla ante síntomas respiratorios.

Recomendaciones y tratamiento ante el sarampión: el impacto del clima frío

Durante la entrevista con Infobae Perú, la representante del Colegio Médico del Perú recomendó a los ciudadanos reforzar las medidas preventivas en regiones con frío intenso. Sugiere: “En clima frío, de todas maneras, tratar de ventilar la habitación una hora al día, abrir puertas y ventanas”, y pide el uso de mascarilla si aparecen síntomas como fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis y tos seca.

La enfermedad puede causar cuadros graves en menores de 2 años y personas con inmunidad disminuida. Las complicaciones incluyen neumonía, encefalitis, úlceras corneales e incluso ceguera. Garaycoche advierte que los casos de sarampión pueden superarse, pero como secuela los pacientes presentan defensas débiles y se vuelven vulnerables al contagio y cuadros graves de otras enfermedades.

Sarampión en Perú: por qué la vacunación es clave para evitar casos graves y muertes| Canva

“Después del sarampión, los niños pueden tener infecciones graves y morir a causa de las infecciones graves, que ya no van a ser virales, ya no es sarampión, sino que son consecuencia de las defensas bajas”, indicó la doctora Garaycoche.

Síntomas y tratamiento del sarampión

El proceso infeccioso inicia con síntomas similares a los de la gripe —congestión, lagrimeo, tos seca y fiebre alta— y el contagio ocurre antes de que aparezca el exantema característico, que surge tras 3 a 5 días y dura 5 días. Según la especialista, “la persona ha estado contagiando y contagia hasta 2 o 3 días después que ha brotado el rash o el exantema”, afirmó Garaycoche.

El manejo médico de los casos depende de la gravedad clínica. “El tratamiento es según los síntomas. No hay tratamiento específico para el virus del sarampión”, afirmó Garaycoche a Infobae Perú.

Brote de sarampión eleva la alerta sanitaria en Puno, equipos de salud refuerzan acciones| Andina

Los cuadros graves requieren hospitalización, soporte respiratorio, hidratación y aislamiento. El tiempo de recuperación varía según cada paciente, aunque deben mantenerse hospitalizados y aislados durante el periodo infeccioso.

Prevención del contagio es similar al usado durante la pandemia del Covid-19

La prevención del sarampión sigue pautas que recuerdan a las implementadas en la pandemia del Covid-19. La Dra. Virginia Garaycoche enfatizó la importancia del distanciamiento físico, el uso de mascarillas y la ventilación diaria de ambientes cerrados, especialmente ante síntomas respiratorios. Subrayó que el sarampión es perfectamente prevenible por vacunas. Las vacunas son efectivas, son 99% efectivas.

Es fundamental revisar los carnés de vacunación y completar el esquema con la segunda dosis para garantizar defensas adecuadas. La recomendación es aplicar la segunda dosis en todos los menores y adultos expuestos con inmunidad disminuida.