Perú

MINSA usa vacunación en gestantes y anticuerpo monoclonal Nirsevimab para prevenir virus sincitial respiratorio en bebés

La enfermedad afecta a 135 mil personas cada año en Perú y es la principal causa de hospitalización en menores de un año, especialmente durante su pico estacional de abril a septiembre

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MINSA aplica Nirsevimab y vacunas en gestantes para proteger a bebés del VSR. (Foto: Agencia Andina)
MINSA aplica Nirsevimab y vacunas en gestantes para proteger a bebés del VSR. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció el inicio de una nueva estrategia de inmunización para prevenir el virus sincitial respiratorio (VSR) en bebés, que afecta a aproximadamente 135 mil personas al año en Perú y es la principal causa de hospitalización en menores de un año. La medida se implementa justo al inicio del pico estacional del virus, previsto entre abril y septiembre, con el objetivo de reducir el impacto de esta enfermedad en la población infantil.

La estrategia combina la vacunación en gestantes con la administración del anticuerpo monoclonal Nirsevimab en recién nacidos, una intervención innovadora que permite brindar inmunidad pasiva desde el nacimiento. A diferencia de las vacunas tradicionales, que estimulan al sistema inmunológico para generar defensas propias, los anticuerpos monoclonales proporcionan defensas listas para neutralizar el virus, lo que resulta crucial en los primeros meses de vida, cuando el sistema inmune aún es inmaduro.

Según la neonatóloga pediatra Nancy Olivares, del Instituto Nacional de Salud (INS), el VSR puede causar cuadros graves como bronquiolitis y neumonía. Aunque a menudo se confunde con un resfriado común, su impacto es significativamente mayor en bebés menores de un año. La experta enfatiza la importancia de esta estrategia para proteger a todos los lactantes, no solo a los considerados de alto riesgo, ya que el 71,6 % de los bebés hospitalizados por VSR en Perú eran previamente sanos.

Vacunación materna y anticuerpo monoclonal refuerzan defensa de bebés frente al VSR. (Foto: Agencia Andina)
Vacunación materna y anticuerpo monoclonal refuerzan defensa de bebés frente al VSR. (Foto: Agencia Andina)

Anticuerpo monoclonal Nirsevimab

El Nirsevimab se administrará en una sola dosis al momento del nacimiento o al inicio de la temporada de mayor circulación del virus. Esta intervención proporciona protección durante los primeros seis meses de vida, periodo en el que los recién nacidos son más vulnerables a infecciones respiratorias graves. La medida es universal y busca reducir hospitalizaciones infantiles en todo el país.

La implementación de este anticuerpo monoclonal representa un avance en biotecnología aplicada a la salud pública. A diferencia de la inmunización convencional, la inmunidad pasiva directa permite al bebé contar con defensas listas para actuar contra el virus, lo que es especialmente relevante durante los primeros meses de vida, cuando la respuesta inmunológica propia es limitada.

El VSR tiene un comportamiento estacional en Perú, con circulación predominante entre abril y septiembre, y su presencia puede coincidir con la influenza, aumentando la presión sobre el sistema de salud. Por ello, esta estrategia busca reducir la carga hospitalaria y garantizar una atención más efectiva de los casos graves.

Recién nacidos en Perú recibirán protección inmediata contra el VSR. (Foto: Agencia Andina)
Recién nacidos en Perú recibirán protección inmediata contra el VSR. (Foto: Agencia Andina)

Respaldo científico y cobertura nacional

La estrategia del MINSA cuenta con el respaldo de organismos nacionales e internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE), el Instituto Nacional de Salud del Perú (INS), la Sociedad Peruana de Pediatría y la Sociedad Peruana de Gineco-Obstetricia. Estas entidades destacan su base científica y el potencial de la medida para disminuir significativamente las hospitalizaciones por VSR.

La implementación se realizará dentro del sistema de inmunización neonatal, que en Perú ya alcanza coberturas superiores al 97 %. Esto facilita la aplicación de la estrategia a gran escala y garantiza que la mayoría de los recién nacidos reciban protección temprana frente al virus.

Para Olivares, esta estrategia no solo responde a una necesidad epidemiológica, sino que también posiciona a Perú como líder en la adopción de soluciones tecnológicas basadas en ciencia para prevenir enfermedades respiratorias de alto impacto, marcando un precedente en la biotecnología aplicada a la salud infantil.

Nueva estrategia del MINSA busca prevenir virus sincitial respiratorio en recién nacidos. (Foto: Agencia Andina)
Nueva estrategia del MINSA busca prevenir virus sincitial respiratorio en recién nacidos. (Foto: Agencia Andina)

Impacto esperado en la salud infantil

Con la combinación de vacunación en gestantes y Nirsevimab, se espera reducir de manera significativa las hospitalizaciones por VSR en los primeros meses de vida y disminuir la presión sobre los servicios de salud durante la temporada alta. La medida refuerza el compromiso del país con la protección de la población más vulnerable y consolida la integración de tecnologías avanzadas en la prevención de enfermedades respiratorias.

Esta estrategia coloca a Perú a la vanguardia de la prevención neonatal, destacando la importancia de combinar innovación, ciencia y políticas públicas para enfrentar enfermedades que afectan de manera crítica a la infancia.

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