Perú

Yahaira Plasencia responde a Daniela Darcourt tras calificarla de exagerada por pedir garantías en caso con Magaly Medina

Tras las declaraciones de la salsera, Yahaira defendió su decisión de solicitar garantías personales en su proceso contra Magaly y recordó que la violencia psicológica no debe ser minimizada.

Guardar

Yahaira Plasencia responde a Daniela Darcourt tras calificarla de exagerada por pedir garantías en caso con Magaly Medina.

Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para responder a las críticas tras su pedido de garantías personales en el marco de su denuncia contra Magaly Medina por presunta agresión verbal y violencia psicológica.

La salsera se dirigió a sus seguidores y detractores luego de que Daniela Darcourt calificara como “un exceso” la decisión de buscar protección legal, sugiriendo que hay casos más graves y priorizando no convertir situaciones así en un show mediático.

PUBLICIDAD

Plasencia, firme en su postura, publicó un mensaje directo: “Me están llamando para dar mi opinión acerca de personas que están hablando claramente sin fundamentos, sin saber del tema. Yo tengo clarísimo que estamos en una sociedad machista, una sociedad donde normalizan la violencia contra la mujer…“, dijo al inicio.

“Yo fui a pedir mis garantías a la prefectura porque siento que hace mucho tiempo vengo siendo víctima de violencia psicológica… Yo quiero vivir tranquila, quiero vivir en paz como cualquier persona. Entonces, si van a hablar, opinen con fundamentos, por favor”, sentenció.

PUBLICIDAD

Yahaira Plasencia responde a Daniela Darcourt tras calificarla de exagerada por pedir garantías en caso con Magaly Medina
Yahaira Plasencia responde a Daniela Darcourt tras calificarla de exagerada por pedir garantías en caso con Magaly Medina

Daniela Darcourt critica el pedido de garantías de Yahaira

La controversia se encendió luego de que Daniela Darcourt opinara en el pódcast ‘Q’ Bochinche’ que la solicitud de garantías de su colega era desproporcionada.

“Para mí el tema de las garantías me parece un exceso, porque Magaly, por más que sea lengua suelta y a veces se exceda con algunos comentarios, el hecho de ir a las entidades a pedir esto invalida lo que ella misma dijo sobre que las mujeres no deben sentirse vulneradas”, argumentó la intérprete de ‘Señor Mentira’.

Darcourt remarcó que hay miles de mujeres esperando justicia en casos mucho más graves y criticó que se convierta el proceso en un show público, especialmente cuando Yahaira atendió a la prensa tras un concierto y aún vestida con el vestuario del espectáculo.

“No invalido que se haya sentido mal por las palabras vertidas por Magaly, pero no me vas a pretender poner tu denuncia en la cara con un speech que no se compara a lo que muchas mujeres en sus realidades están viviendo”, agregó.

La cantante Daniela Darcourt expresa su opinión sobre las garantías solicitadas por Yahaira Plasencia contra Magaly Medina, argumentando que existen casos de violencia real que merecen mayor atención por parte de la justicia. Video: Tiktok @riclatorrez

Yahaira responde: “Basta de normalizar la violencia psicológica”

Lejos de retroceder, Yahaira Plasencia reforzó su mensaje con una publicación en sus historias de Instagram:

“Quiero dejar algo en claro, este proceso legal lo llevo hace año y medio, si lo hice público nuevamente es porque el 12 de mayo tenemos audiencia y no deseo posibles irregularidades. Por favor, basta de normalizar l violencia psicológica, acoso y hostigamiento contra la mujer. No seamos ligeros al opinar sin fundamentos”, escribió.

La cantante precisó que la Prefectura resuelve estos casos en un plazo de 24 horas y enfatizó que no tiene por qué tolerar ataques a su dignidad ni la incitación al odio.

“El estado garantiza que vivamos en paz y tranquilidad. no tengo por qué tolerar que sigan atacando mi dignidad y sobre todo incitar al odio contra mí. Basta de normalizar”, sentenció.

Yahaira Plasencia responde en redes sociales a las críticas por su pedido de garantías personales. IG
Yahaira Plasencia responde en redes sociales a las críticas por su pedido de garantías personales. IG

El conflicto legal y mediático entre Yahaira y Magaly

La disputa legal entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina sigue su curso. La cantante interpuso una denuncia penal por difamación agravada, argumentando que fue insultada públicamente en repetidas ocasiones en el programa ‘Magaly TV La Firme’, con términos que considera lesivos para su honor e imagen pública.

La demanda incluye un pedido de reparación civil por un millón y medio de soles y una audiencia clave está prevista para el 12 de mayo. Magaly, por su parte, ha rechazado las acusaciones, defendiendo su derecho a la crítica y cuestionando la estrategia legal de Plasencia.

Magaly enfrenta a Yahaira Plasencia y niega difamación: “Lo de ‘rumruna’ nunca dije”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly enfrenta a Yahaira Plasencia y niega difamación: “Lo de ‘rumruna’ nunca dije”. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Yahaira PlasenciaMagaly Medinaperu-entretenimientoDaniela Darcourt

Más Noticias

Sporting Cristal 1-0 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘cervecero’ enfrenta la necesidad de obtener una victoria para mantener sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final. Sigue las incidencias del duelo ante el ‘tiburón’

Sporting Cristal 1-0 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Karime Scander, actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ sorprende y presenta por primera vez a Alexander Bernhard, su nuevo novio

La actriz de dejó a todos boquiabiertos al compartir fotos junto a Alexander Bernhard en un elegante evento, mostrando que su corazón late fuerte

Karime Scander, actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ sorprende y presenta por primera vez a Alexander Bernhard, su nuevo novio

El médiatico cura Omar Sánchez, secretario de Cáritas, es denunciado ante el Vaticano por abuso sexual contra un joven

El denunciante acusó al religioso, afín a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, de abusarlo en 2019, cuando colaboraba en su asociación. La investigación, revelada por Paola Ugaz en Epicentro TV, incluye pruebas documentales

El médiatico cura Omar Sánchez, secretario de Cáritas, es denunciado ante el Vaticano por abuso sexual contra un joven

Las bolsas de Chile, Colombia y Perú avanzan hacia una plataforma común: Lima activó el nuevo sistema de negociación bursátil

La Bolsa de Valores de Lima completó su migración a la nueva plataforma de nuam, un sistema desarrollado con Nasdaq y Devexperts que procesa hasta 10.000 transacciones por segundo

Las bolsas de Chile, Colombia y Perú avanzan hacia una plataforma común: Lima activó el nuevo sistema de negociación bursátil

Pueblo Asháninka resiste contra proyecto de hidroeléctrica en Junín que amenaza con inundar 73 mil hectáreas de su tierra

La organización indígena CARE exige al Congreso archivar el proyecto de ley que impulsa la represa en el río Ene, advirtiendo que afectaría a más de 45 comunidades y provocaría desplazamientos forzados

Pueblo Asháninka resiste contra proyecto de hidroeléctrica en Junín que amenaza con inundar 73 mil hectáreas de su tierra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

Congreso recibe moción para citar al ministro de Defensa por la muerte de cinco personas durante intervención militar en Huancavelica

El caos de las elecciones peruanas ‘es un mal presagio’ para Iberoamérica, según análisis de Bloomberg

Rafael López Aliaga irá a instancias internacionales para anular elecciones: “El JNE no puede ser como Shakira; sordo, ciego y mudo”

Renzo Reggiardo presiona al JNE: pide reconsiderar rechazo a convocar elecciones complementarias en Lima o recurrirá al TC

ENTRETENIMIENTO

Karime Scander, actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ sorprende y presenta por primera vez a Alexander Bernhard, su nuevo novio

Karime Scander, actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ sorprende y presenta por primera vez a Alexander Bernhard, su nuevo novio

Natalie Vértiz respalda a Yaco Eskenazi tras dejar ‘La Granja VIP’: “Es un chico con carisma. A donde vaya, va a brillar”

Pamela Franco cuestiona el rol de padre de Christian Domínguez por la crianza de su hija: "Para la niña ni diez céntimos"

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

Leslie Shaw muestra su lado conciliador hacia Marisol: “Si me la encuentro, trataría de conversar con ella”

DEPORTES

Sporting Cristal 1-0 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal 1-0 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Expulsión de Jermein Peña tras alevoso codazo a Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

El peruano José Ochoa inaugura la UFC 328 en Nueva Jersey con su pelea preliminar ante Clayton Carpenter

Federico Urciuoli y su interesante labor de scouting en Alianza Atlético: “Tuve la posibilidad de traer a los extranjeros”

DT de Alianza Atlético exige respaldo de la FPF para los clubes peruanos en torneos Conmebol: “El VAR no debe ser un perjuicio”