Yahaira Plasencia responde a Daniela Darcourt tras calificarla de exagerada por pedir garantías en caso con Magaly Medina.

Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para responder a las críticas tras su pedido de garantías personales en el marco de su denuncia contra Magaly Medina por presunta agresión verbal y violencia psicológica.

La salsera se dirigió a sus seguidores y detractores luego de que Daniela Darcourt calificara como “un exceso” la decisión de buscar protección legal, sugiriendo que hay casos más graves y priorizando no convertir situaciones así en un show mediático.

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Plasencia, firme en su postura, publicó un mensaje directo: “Me están llamando para dar mi opinión acerca de personas que están hablando claramente sin fundamentos, sin saber del tema. Yo tengo clarísimo que estamos en una sociedad machista, una sociedad donde normalizan la violencia contra la mujer…“, dijo al inicio.

“Yo fui a pedir mis garantías a la prefectura porque siento que hace mucho tiempo vengo siendo víctima de violencia psicológica… Yo quiero vivir tranquila, quiero vivir en paz como cualquier persona. Entonces, si van a hablar, opinen con fundamentos, por favor”, sentenció.

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Yahaira Plasencia responde a Daniela Darcourt tras calificarla de exagerada por pedir garantías en caso con Magaly Medina

Daniela Darcourt critica el pedido de garantías de Yahaira

La controversia se encendió luego de que Daniela Darcourt opinara en el pódcast ‘Q’ Bochinche’ que la solicitud de garantías de su colega era desproporcionada.

“Para mí el tema de las garantías me parece un exceso, porque Magaly, por más que sea lengua suelta y a veces se exceda con algunos comentarios, el hecho de ir a las entidades a pedir esto invalida lo que ella misma dijo sobre que las mujeres no deben sentirse vulneradas”, argumentó la intérprete de ‘Señor Mentira’.

Darcourt remarcó que hay miles de mujeres esperando justicia en casos mucho más graves y criticó que se convierta el proceso en un show público, especialmente cuando Yahaira atendió a la prensa tras un concierto y aún vestida con el vestuario del espectáculo.

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“No invalido que se haya sentido mal por las palabras vertidas por Magaly, pero no me vas a pretender poner tu denuncia en la cara con un speech que no se compara a lo que muchas mujeres en sus realidades están viviendo”, agregó.

La cantante Daniela Darcourt expresa su opinión sobre las garantías solicitadas por Yahaira Plasencia contra Magaly Medina, argumentando que existen casos de violencia real que merecen mayor atención por parte de la justicia. Video: Tiktok @riclatorrez

Yahaira responde: “Basta de normalizar la violencia psicológica”

Lejos de retroceder, Yahaira Plasencia reforzó su mensaje con una publicación en sus historias de Instagram:

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“Quiero dejar algo en claro, este proceso legal lo llevo hace año y medio, si lo hice público nuevamente es porque el 12 de mayo tenemos audiencia y no deseo posibles irregularidades. Por favor, basta de normalizar l violencia psicológica, acoso y hostigamiento contra la mujer. No seamos ligeros al opinar sin fundamentos”, escribió.

La cantante precisó que la Prefectura resuelve estos casos en un plazo de 24 horas y enfatizó que no tiene por qué tolerar ataques a su dignidad ni la incitación al odio.

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“El estado garantiza que vivamos en paz y tranquilidad. no tengo por qué tolerar que sigan atacando mi dignidad y sobre todo incitar al odio contra mí. Basta de normalizar”, sentenció.

Yahaira Plasencia responde en redes sociales a las críticas por su pedido de garantías personales. IG

El conflicto legal y mediático entre Yahaira y Magaly

La disputa legal entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina sigue su curso. La cantante interpuso una denuncia penal por difamación agravada, argumentando que fue insultada públicamente en repetidas ocasiones en el programa ‘Magaly TV La Firme’, con términos que considera lesivos para su honor e imagen pública.

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La demanda incluye un pedido de reparación civil por un millón y medio de soles y una audiencia clave está prevista para el 12 de mayo. Magaly, por su parte, ha rechazado las acusaciones, defendiendo su derecho a la crítica y cuestionando la estrategia legal de Plasencia.

Magaly enfrenta a Yahaira Plasencia y niega difamación: “Lo de ‘rumruna’ nunca dije”. Captura: Magaly TV La Firme.