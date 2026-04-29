Perú

Natalie Vértiz respalda a Yaco Eskenazi tras dejar ‘La Granja VIP’: “Es un chico con carisma. A donde vaya, va a brillar”

El conductor anunció su renuncia en vivo para apostar por nuevos proyectos digitales, mientras su esposa destacó su carisma y conexión con el público

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El conductor Yaco Eskenazi anunció en vivo que dejará “La Granja VIP”, generando sorpresa entre sus compañeros y televidentes. Panamericana TV/ La Granja Vip.

El reciente anuncio de la salida de Yaco Eskenazi de La Granja VIP generó sorpresa entre seguidores del formato y televidentes habituales del horario estelar. El anuncio, realizado en vivo el pasado 27 de abril, marcó un giro inesperado en el rumbo del programa, que llevaba poco más de un mes al aire.

En medio de la incertidumbre que generó esta decisión, todas las miradas se dirigieron hacia Natalie Vértiz, quien no tardó en pronunciarse. Lejos de alimentar especulaciones o dudas, la modelo optó por un mensaje claro y firme: respaldo absoluto a su esposo en esta nueva etapa.

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La polémica entre Natalie Vértiz y Ethel Pozosurgió por una serie de declaraciones cruzadas sobre privilegios y gastos familiares durante viajes al extranjero. YouTube: Magaly Medina: El Podcast
La polémica entre Natalie Vértiz y Ethel Pozosurgió por una serie de declaraciones cruzadas sobre privilegios y gastos familiares durante viajes al extranjero. YouTube: Magaly Medina: El Podcast

El respaldo público de Natalie Vértiz

Durante su aparición en el avant premiere de El diablo viste a la moda 2, Natalie fue abordada por la prensa y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Con una actitud relajada, pero directa, expresó abiertamente la admiración que siente por el conductor.

¡Ay, a mí me encanta Yaco, me encanta todo lo que hace! Siempre se lo digo, no es porque sea mi esposo, pero es un chico que tiene mucho carisma y que donde vaya, va a brillar. Entonces estoy muy contenta por él y, sobre todo, por el pódcast ‘Yaco y el Loco’”, señaló.

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La modelo también aprovechó para comentar sobre el crecimiento del proyecto digital que su esposo comparte con Rodrigo González Wagner, conocido como el ‘Loco’ Wagner. Según explicó, ha tenido la oportunidad de asistir a varias presentaciones en vivo, donde pudo observar directamente la respuesta del público.

La verdad que me encanta el programa. A veces le digo a Yaco: ‘oye, no cuentes esto’, pero sé que él lo hace desde un lado muy divertido y creo que eso le gusta a las personas, esa espontaneidad de Yaco y sobre todo del ‘Loco’, ¿no?”, comentó entre risas.

Yaco Eskenazi renuncia en vivo a ‘La Granja VIP’ y Natalie Vértiz celebra su nueva etapa profesional. Captura: YouTube +QTV.
Yaco Eskenazi renuncia en vivo a ‘La Granja VIP’ y Natalie Vértiz celebra su nueva etapa profesional. Captura: YouTube +QTV.

<b>Yaco Eskenazi y el salto hacia lo digital</b>

La salida de Eskenazi de la televisión tradicional no parece responder a una crisis, sino a una estrategia profesional. Según explicó durante su despedida en el reality, la decisión está vinculada a nuevas oportunidades, principalmente enfocadas en el ámbito digital.

Entre estos proyectos destaca el crecimiento del pódcast Yaco y el Loco, que ha logrado posicionarse en plataformas digitales gracias a su estilo desenfadado y cercano. Además, el conductor prepara una gira junto a su compañero, con presentaciones en distintas ciudades, lo que evidencia una apuesta clara por la expansión del formato.

Yaco Eskenazi renuncia en vivo a ‘La Granja VIP’ y Natalie Vértiz celebra su nueva etapa profesional. Captura: YouTube +QTV.
Yaco Eskenazi renuncia en vivo a ‘La Granja VIP’ y Natalie Vértiz celebra su nueva etapa profesional. Captura: YouTube +QTV.

<b>Una pareja alineada en lo personal y profesional</b>

El pronunciamiento de Natalie también deja ver un aspecto relevante: la coherencia dentro de la pareja frente a los cambios. Lejos de mostrar preocupación por la salida de un programa televisivo, la modelo enfatiza las oportunidades que se abren a partir de esta decisión.

El respaldo no es solo emocional, sino también estratégico. Natalie reconoce el potencial del nuevo formato y valida el camino que su esposo ha decidido tomar. Esta postura fortalece la imagen de ambos como una pareja que evoluciona con las dinámicas del entretenimiento actual.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi
La modelo recalca el esfuerzo y colaboración en la dinámica familiar, rechazando la figura de un 'mantenido' en su hogar. (Instagram)

<b>El impacto en ‘La Granja VIP’</b>

La salida de Yaco también plantea interrogantes sobre el futuro inmediato del reality. Como conductor, su presencia aportaba cercanía y dinamismo, características valoradas por la audiencia. Su retiro obliga a la producción a replantear la conducción y mantener el interés del público en una etapa clave del programa.

Sin embargo, más allá del impacto en el formato, la noticia ha servido para poner en evidencia el momento de transición que vive la industria televisiva, donde los contenidos digitales ganan cada vez más protagonismo.

Ethel Pozo y cómo reaccionó a la renuncia de Yaco Eskenazi a ‘La Granja VIP Perú’. YouTube.
Ethel Pozo y cómo reaccionó a la renuncia de Yaco Eskenazi a ‘La Granja VIP Perú’. YouTube.

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