Karime Scander, actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ sorprende y presenta por primera vez a Alexander Bernhard, su nuevo novio

Karime Scander presenta oficialmente a su nuevo novio Alexander Bernhard durante una boda privada en Lima.

Karime Scander, la querida Alessia Montalbán de ‘Al fondo hay sitio’, se dio una nueva oportunidad en el amor y presentó públicamente a su nuevo novio, Alexander Bernhard, en una elegante boda privada a la que asistió como invitada. Las imágenes, compartidas en sus historias de Instagram, mostraron a la actriz de 27 años disfrutando del evento junto a su nueva pareja, con besos y miradas cómplices que no tardaron en generar revuelo entre sus seguidores.

La actriz, nacida en Chiclayo y con raíces libanesas, había generado cierta curiosidad días antes al publicar una foto casual junto a un joven dentro de su vehículo. Muchos de sus seguidores no sabían en ese momento que se trataba de su pareja. La boda de una amiga fue, finalmente, el escenario elegido por Scander para hacer oficial el vínculo, aunque sin anuncios formales ni comunicados, simplemente dejando que las imágenes hablaran por sí solas.

PUBLICIDAD

Alexander Bernhard, el nuevo novio de la actriz de ‘Al fondo hay sitio’, es una persona alejada del mundo televisivo. Según su cuenta oficial de Instagram, residiría entre Chile y Perú, y tendría una edad similar a la de Karime. La actriz, por ahora, no ha ofrecido mayores detalles sobre la relación, pero la espontaneidad con la que compartió los momentos de la velada dejó en claro que la nueva etapa sentimental avanza con naturalidad.

Un nuevo capítulo sentimental tras más de cinco años de relación anterior

La presentación de Alexander Bernhard llega casi un año después de que Karime Scander confirmara públicamente el fin de su relación con Ignacio Montagne, con quien mantuvo un vínculo de más de cinco años.

PUBLICIDAD

La nueva faceta de Karime Scander: la actriz comparte sus aspiraciones artísticas post ‘Al fondo hay sitio’. | Instagram/captura América TV

El anuncio de la ruptura ocurrió en el avant premiere de la película ‘Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2’, donde la actriz respondió sin rodeos a la pregunta de un influencer sobre su estado civil: “Mi DNI dice soltera, así que solterísima”. La frase se volvió viral en TikTok y acumuló más de un millón de vistas en pocas horas.

Karime e Ignacio Montagne se habían conocido cuando ella tenía 18 años, durante una reunión en la playa a través de amigos en común. Pese a que en un inicio la actriz no mostró mayor interés, la relación fue avanzando y se consolidó durante años.

PUBLICIDAD

Montagne, ejecutivo comercial en Alicorp, era descrito por la propia Karime como su mayor fan y un apoyo constante en su carrera actoral. “Hemos hablado, él sabe que es parte de la chamba y que no significa nada más, que es trabajo. Confiamos el uno del otro y no habría por qué molestarse”, declaró la actriz en su momento.

En 2023, cuando le preguntaron sobre planes de matrimonio, Scander fue clara al señalar que no era el momento: “Los dos sabemos que somos muy jóvenes, tenemos la misma edad, 24 años, sabemos que aún hay muchas metas personales por lograr, y nos apoyamos mucho, ahora la idea es ayudar al otro a crecer”. Finalmente, la relación llegó a su fin en 2025.

PUBLICIDAD

La actriz de 'Al fondo hay sitio' comparte románticas imágenes junto a su pareja en Instagram, causando sensación entre sus seguidores.

Karime Scander: la actriz que conquistó la pantalla y las redes

Karime Scander nació el 10 de marzo de 1999 en Chiclayo y alcanzó la fama gracias a su papel como Alessia Montalbán en ‘Al fondo hay sitio’, una de las series más exitosas y longevas de la televisión peruana. Su personaje, con su historia de amor con Jaime Gonzales, capturó el corazón de los televidentes y la convirtió en una de las figuras más queridas de la producción.

Más allá de la pantalla, Karime estudió Ciencias de la Comunicación, carrera que, según ha explicado, se complementa perfectamente con su vocación actoral. Entre sus proyectos futuros, la actriz ha mencionado el deseo de incursionar en el teatro y el cine, y no descarta la conducción de programas. “Me veo en un camino, aun con muchos escalones por subir, estoy en crecimiento y muy motivada”, declaró en una entrevista.

PUBLICIDAD

La actriz también tiene raíces árabes: sus abuelos migraron desde el Líbano y se establecieron en el norte del Perú en busca de una mejor vida. Karime pertenece a la segunda generación nacida en el país y ha destacado en varias oportunidades que mantiene muy presente la influencia cultural de sus ancestros.

Con más de un millón de seguidores en Instagram, Karime Scander ha sabido construir una presencia digital que combina momentos de su vida personal, su trabajo en la televisión y su cotidianidad. La presentación de su nueva pareja en la boda de una amiga fue recibida con mensajes de felicitación y cariño por parte de sus seguidores, quienes celebraron verla sonriente y enamorada en esta nueva etapa.

PUBLICIDAD