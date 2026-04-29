Operativo en penal de Cajamarca: incautan 25 antenas wifi y refuerzan cerco contra comunicaciones ilícitas

Los objetos incautados en el penal de Cajamarca incluyeron 16 celulares táctiles, placas electrónicas y un cargador desensamblado. (Andina)

Un operativo conjunto liderado por la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la incautación de 25 antenas wifi en los alrededores del penal de Cajamarca.

La intervención se realizó tras labores de inteligencia que detectaron señales inalámbricas no autorizadas en el entorno del establecimiento penitenciario. El despliegue, que incluyó más de 50 agentes, contó con la participación de representantes del Ministerio Público y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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El coronel PNP Robert Trujillo, jefe de la Diviac, explicó que los dispositivos generaban señales de wifi y podrían haber facilitado comunicaciones ilícitas desde el interior del penal. Las antenas fueron localizadas y retiradas durante un operativo simultáneo que abarcó toda el área circundante al penal.

No se descarta que estos equipos hayan sido utilizados por internos para realizar llamadas extorsivas a ciudades como Cajamarca, Piura y Chiclayo. El hallazgo refuerza la preocupación por el uso de tecnología clandestina para actividades delictivas vinculadas a la extorsión y el tráfico de información.

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La acción se suma al plan nacional de control penitenciario, con intervenciones periódicas que buscan limitar la capacidad de los internos para mantener contacto con el exterior a través de medios no autorizados.

Trujillo anunció que este tipo de operativos continuará en otros establecimientos del país, con el objetivo de detectar y neutralizar antenas clandestinas que permitan vulnerar la seguridad de los penales.

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Incautan 25 antenas de wifi en el penal de Cajamarca. (Tv Perú)

Requisas previas

El establecimiento penitenciario de Cajamarca ya había sido escenario de operativos similares. En octubre de 2025, una requisa liderada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y coordinada con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) permitió incautar celulares, chips, cargadores, conexiones eléctricas clandestinas, audífonos y memorias micro SD.

Además, se confiscaron armas hechizas, equipos eléctricos y otros artículos restringidos que facilitan actividades ilícitas desde el interior del recinto.

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La intervención fue supervisada por funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE Chiclayo y contó con la presencia de delegados de cada pabellón, quienes verificaron el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. El fiscal penal de turno de Cajamarca supervisó la legalidad de la requisa y se encargó de emitir los informes correspondientes.

Las acciones forman parte del plan nacional de fortalecimiento del control penitenciario, impulsado por el exministro de Justicia Walter Martínez Laura y el entonces presidente José Jerí.

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Este programa nacional contempla operativos sorpresivos y constantes en penales de todo el país para prevenir delitos conexos, como la extorsión y el tráfico de información, que afectan tanto a internos como a la sociedad.

La reciente incautación de antenas wifi en el penal de Cajamarca evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia tecnológica y adecuar los protocolos de seguridad ante el avance de nuevas formas de comunicación ilícita.

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La articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el MTC y el INPE es clave para detectar y desarticular redes que operan desde el interior de los penales y que tienen potencial impacto en la seguridad ciudadana.