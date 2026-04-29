Perú

Operativo en penal de Cajamarca: incautan 25 antenas wifi y refuerzan cerco contra comunicaciones ilícitas

Un despliegue conjunto de la PNP, Fiscalía y MTC permitió decomisar dispositivos que emitían señal inalámbrica en el entorno del penal de Cajamarca

Guardar
Penal de Cajamarca
Los objetos incautados en el penal de Cajamarca incluyeron 16 celulares táctiles, placas electrónicas y un cargador desensamblado. (Andina)

Un operativo conjunto liderado por la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la incautación de 25 antenas wifi en los alrededores del penal de Cajamarca.

La intervención se realizó tras labores de inteligencia que detectaron señales inalámbricas no autorizadas en el entorno del establecimiento penitenciario. El despliegue, que incluyó más de 50 agentes, contó con la participación de representantes del Ministerio Público y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

PUBLICIDAD

El coronel PNP Robert Trujillo, jefe de la Diviac, explicó que los dispositivos generaban señales de wifi y podrían haber facilitado comunicaciones ilícitas desde el interior del penal. Las antenas fueron localizadas y retiradas durante un operativo simultáneo que abarcó toda el área circundante al penal.

No se descarta que estos equipos hayan sido utilizados por internos para realizar llamadas extorsivas a ciudades como Cajamarca, Piura y Chiclayo. El hallazgo refuerza la preocupación por el uso de tecnología clandestina para actividades delictivas vinculadas a la extorsión y el tráfico de información.

PUBLICIDAD

La acción se suma al plan nacional de control penitenciario, con intervenciones periódicas que buscan limitar la capacidad de los internos para mantener contacto con el exterior a través de medios no autorizados.

Trujillo anunció que este tipo de operativos continuará en otros establecimientos del país, con el objetivo de detectar y neutralizar antenas clandestinas que permitan vulnerar la seguridad de los penales.

Incautan 25 antenas de wifi en el penal de Cajamarca. (Tv Perú)
Incautan 25 antenas de wifi en el penal de Cajamarca. (Tv Perú)

Requisas previas

El establecimiento penitenciario de Cajamarca ya había sido escenario de operativos similares. En octubre de 2025, una requisa liderada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y coordinada con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) permitió incautar celulares, chips, cargadores, conexiones eléctricas clandestinas, audífonos y memorias micro SD.

Además, se confiscaron armas hechizas, equipos eléctricos y otros artículos restringidos que facilitan actividades ilícitas desde el interior del recinto.

La intervención fue supervisada por funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE Chiclayo y contó con la presencia de delegados de cada pabellón, quienes verificaron el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. El fiscal penal de turno de Cajamarca supervisó la legalidad de la requisa y se encargó de emitir los informes correspondientes.

Las acciones forman parte del plan nacional de fortalecimiento del control penitenciario, impulsado por el exministro de Justicia Walter Martínez Laura y el entonces presidente José Jerí.

Este programa nacional contempla operativos sorpresivos y constantes en penales de todo el país para prevenir delitos conexos, como la extorsión y el tráfico de información, que afectan tanto a internos como a la sociedad.

La reciente incautación de antenas wifi en el penal de Cajamarca evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia tecnológica y adecuar los protocolos de seguridad ante el avance de nuevas formas de comunicación ilícita.

La articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el MTC y el INPE es clave para detectar y desarticular redes que operan desde el interior de los penales y que tienen potencial impacto en la seguridad ciudadana.

Temas Relacionados

CajamarcaPNPPenalWifiperu-noticiasMTC

Más Noticias

Sporting Cristal 0-0 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘cervecero’ enfrenta la necesidad de obtener una victoria para mantener sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final. Sigue las incidencias del duelo ante el ‘tiburón’

Sporting Cristal 0-0 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

Aunque la candidata expresó su apoyo al pedido de Rafael López Aliaga, afirmó que su partido se mantiene “respetuoso” de las decisiones del JNE, entidad que ya determinó de manera definitiva que las elecciones complementarias no son viables

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

Astrid Valle Salazar exige a Diego Chávarri que se rectifique tras insinuar públicamente que la modelo habría estado embarazada de él, acusación que califica de falsa y lesiva.

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

El médiatico cura Omar Sánchez, secretario de Cáritas, es denunciado ante el Vaticano por abuso sexual contra un joven

El denunciante acusó al religioso, afín a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, de abusarlo en 2019, cuando colaboraba en su asociación. La investigación, revelada por Paola Ugaz en Epicentro TV, incluye pruebas documentales

El médiatico cura Omar Sánchez, secretario de Cáritas, es denunciado ante el Vaticano por abuso sexual contra un joven

Día Internacional del Perro Guía: la fecha que conmemora labor de estos animales en la inclusión y autonomía de personas con discapacidad visual

Cada último miércoles de abril, entidades y asociaciones internacionales resaltan la importancia de los perros guía como aliados fundamentales para quienes presentan discapacidad visual, promoviendo la autonomía, la movilidad y la igualdad de acceso en la vida cotidiana

Día Internacional del Perro Guía: la fecha que conmemora labor de estos animales en la inclusión y autonomía de personas con discapacidad visual
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

Congreso recibe moción para citar al ministro de Defensa por la muerte de cinco personas durante intervención militar en Huancavelica

El caos de las elecciones peruanas ‘es un mal presagio’ para Iberoamérica, según análisis de Bloomberg

Rafael López Aliaga irá a instancias internacionales para anular elecciones: “El JNE no puede ser como Shakira; sordo, ciego y mudo”

Renzo Reggiardo presiona al JNE: pide reconsiderar rechazo a convocar elecciones complementarias en Lima o recurrirá al TC

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

Leslie Shaw muestra su lado conciliador hacia Marisol: “Si me la encuentro, trataría de conversar con ella”

Boda, peleas, ampay y aniversario a distancia: la historia completa del primer año de matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao

Futbolista del Juan Pablo II es acusado de agresión y amenazas por su expareja durante el embarazo

Janet Barboza se luce con nuevo amor: el arquitecto Félix Moreno ya tiene la aprobación de su hija

DEPORTES

Sporting Cristal 0-0 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal 0-0 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Federico Urciuoli y su interesante labor de scouting en Alianza Atlético: “Tuve la posibilidad de traer a los extranjeros”

DT de Alianza Atlético exige respaldo de la FPF para los clubes peruanos en torneos Conmebol: “El VAR no debe ser un perjuicio”

Nicolás Lodeiro desestima el presente adverso de Universitario a puertas del juego por Copa Libertadores: ”Un partido difícil”

A qué hora juega Universitario vs Nacional: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026