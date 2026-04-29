Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

La candidata presidencial Keiko Fujimori respaldó el pedido de Rafael López Aliaga para convocar elecciones complementarias, aunque reconoció que el JNE las declaró inviables. El organismo electoral descartó la propuesta por falta de sustento legal y señaló que el ausentismo responde a múltiples factores. Fuente: Canal N

La candidata presidencial Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, respaldó el pedido de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) para convocar elecciones complementarias, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya ha señalado que este mecanismo no es viable dentro del marco legal vigente.

“Nosotros respaldamos su pedido de elecciones complementarias. También dijimos que somos respetuosos de lo que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones decida”, afirmó la candidata en diálogo con Canal N.

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Renovación Popular y Fuerza Popular buscan sumar partidos a reclamo por supuesto sabotaje de las elecciones, pero no reciben apoyo. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

En esa misma línea, la candidata indicó que su agrupación es respetuosa de las decisiones institucionales, aunque consideró válido que otros actores políticos presenten iniciativas. “Está en su derecho de hacerlo, pero esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE puedan finalmente determinar quiénes serían las dos personas que pasarían a una segunda vuelta”, señaló.

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga

Keiko Fujimori ratificó su respaldo al reclamo de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, y explicó que, pese a diferencias personales, antepone los consensos institucionales. Consultada sobre la posibilidad de repetir la elección, Fujimori declaró: “Más allá de los insultos que, en algunas ocasiones, el señor Rafael López Aliaga ha dicho sobre mí, nosotros respaldamos su pedido [...] Está en su derecho de hacerlo, pero esperamos que el jurado también y la ONPE puedan finalmente determinar quiénes serían las dos personas que pasarían a una segunda vuelta, porque creo que es importante también empezar esa contienda para hacer las elecciones el próximo siete de junio”.

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La candidata de Fuerza Popular ha sostenido de manera directa exigencias de claridad en el conteo de votos y transparencia en el proceso electoral. Recordó que en 2021 su partido presentó más de setecientas denuncias y solicitudes para la revisión de mesas, sin resultado favorable.

“Solicitamos también la lista electoral, el padrón electoral y tuvimos que ir incluso a un juicio. El Poder Judicial nos ha dado la razón, pero nos ha puesto una serie de trabas. Primero, que no quiere entregar la información completa y luego una traba burocrática, con una solicitud de pago de 17 millones de soles. Pedido que nuestro partido y creo que ningún partido en el Perú podría enfrentar”, afirmó Fujimori.

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Composición: Infobae Perú / Tomás Ezerskii

JNE descarta elecciones complementarias por no estar contempladas en la ley

El Jurado Nacional de Elecciones concluyó de manera definitiva que no habrá elecciones complementarias, ya que este mecanismo no está contemplado en la Ley Orgánica de Elecciones. De acuerdo con el acuerdo plenario del tribunal, dichas repeticiones solo pueden aplicarse en procesos municipales de acuerdo con causales de nulidad establecidas por la Ley N.° 26864.

La resolución advierte que cualquier intento de analogía entre normativas municipales y generales “supone vulnerar el principio de legalidad” y comprometería la seguridad jurídica y la previsibilidad del proceso electoral.

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Acuerdo del JNE que rechaza elecciones complementarias

El tribunal señaló como obstáculo insalvable la imposibilidad de ajustar el calendario electoral sin afectar la transición presidencial: la realización de nuevas jornadas podría impedir que, al 28 de julio, se sepa con certeza quién asumirá la jefatura de Estado. Además, el Jurado Nacional de Elecciones remarcó que la ONPE carece de la capacidad logística para organizar una nueva votación en el corto plazo, sin dañar el cronograma de la segunda vuelta.

El tribunal subrayó la importancia de preservar la paz social y prevenir enfrentamientos políticos. También dispuso que las responsabilidades administrativas y penales en relación con la labor de la ONPE sean supervisadas por la Contraloría y el Ministerio Público, organismos de control del Estado peruano. Finalmente, se estableció que nuevas elecciones bajo las condiciones actuales “afectaría la autenticidad del sufragio” y que no existe justificación normativa ni factual para autorizar esa medida.

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