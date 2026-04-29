Expulsión de Jermein Peña tras alevoso codazo a Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

El colombiano vio la roja tras codazo contra el rostro de Miguel Araujo - Crédito: ESPN.

Junior tuvo que reconfigurar sus planes en el lance contra Sporting Cristal, en el estadio Alejandro Villanueva, por culpa de la irresponsabilidad de Jermein Peña. El central colombiano, quien no deja de estar en el foco por sus desprolijidades, perjudicó a los suyos tras una inaudita expulsión sobre los 20’ minutos.

En un intento de continuar un ataque del ‘tiburón’, Peña fue a buscar una pelota aérea en los linderos del área y al ver que no iba a lograr su cometido sacó el codo para así impactar en el cuello de Miguel Araujo con una fuerza desmedida que no pasó inadvertida por el silbante.

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Al ubicarse muy cerca de la acción, Maximiliano Ramírez no dudó en enseñarle a Jermein la tarjeta roja. Por más que el futbolista de Junior exhortaba a la reconsideración, el árbitro murió en su ley al tiempo que Araujo recibió la atención médica oportuna para continuar sobre la cancha de Matute.

Sin reacción

Una vez que Junior se quedó con 10 jugadores sobre el campo se estimaba que Sporting Cristal centraría todas sus fuerzas en volcarse al área contraria. De hecho, en el tiempo de rehidratación, se pudo conocer que el entrenador Zé Ricardo exhortaba a los suyos a ir con convicción al ataque.

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Sin embargo, nada de eso pasó por muy buen tramo. Lejos de ceder el esférico para anclarse en su propio campo, los visitantes tomaron una actitud muy activa yendo siempre hacia el frente con un electrizante Joel Canchimbo, quien tuvo a maltraer a Cristiano da Silva.

Fue cerca del epílogo del primer acto que Cristal se espabiló a partir de la insistencia de balones verticales al área lanzados por Yoshimar Yotún. También se recurrió al desequilibrio de Santiago González para generar cierto daño. Es más, el ‘Mágico’ contó con las arremetidas más importantes de los ‘cerveceros’.

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Primero se asomó con un tiro desviado que obligó al portero Mauro Silveira a arrojarse sobre su palo para cubrir el espacio. Después, con un mayor arrojo que le permitió entrar al área, sacó un lanzamiento con destino a gol que fue conjurado, de manera notable, por el golero de Junior.