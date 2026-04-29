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Federico Urciuoli y su interesante labor de scouting en Alianza Atlético: “Tuve la posibilidad de traer a los extranjeros”

El entrenador del ‘vendaval’ fue el principal responsable de la llegada de Valentín Robaldo, Franco Coronel y Germán Díaz, el contingente argentino que marca diferencias en el club

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Federico Urciuoli – Alianza Atlético – Liga 1 – Perú – deportes – 28 abril
Urciuoli trasladó su reclamo a la Federación Peruana de Fútbol, exigiendo mayor respaldo institucional para los clubes que compiten fuera del país. (Facebook / Alianza Atlético)

Alianza Atlético, a través de su entrenador Federico Urciuoli, ha modificado sustancialmente su plantel en la temporada 2026. A pesar de que hubo una salida importante de futbolistas capitales, la institución de Sullana apostó en que su nuevo adiestrador se hiciera cargo de las funciones de scouting con el propósito de reforzar al equipo con miras a la Liga 1 y Copa Sudamericana.

Para Urciuoli no fue ningún problema meterse de lleno en esa iniciativa, porque al provenir del ascenso de Argentina conoce a la perfección el mercado de allí y sabe qué futbolistas con potencial pueden marcar diferencias en Perú. De ahí que, tras un consenso con la presidencia del club, se formalizaran las contrataciones de Valentín Robaldo, Franco Coronel y Gastón Díaz.

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Valentín Robaldo y Franco Coronel, la sociedad ofensiva de Alianza Atlético. - Crédito: Difusión
Valentín Robaldo y Franco Coronel, la sociedad ofensiva de Alianza Atlético. - Crédito: Difusión

Desde mi llegada tuve la posibilidad de traer a los extranjeros. El presidente Lander Alemán ha tenido mucha injerencia y para ganar tiempo les ha renovado a los jugadores que creía que tenían que quedarse”, externó el responsable técnico en una entrevista concedida a Mano a Mano.

Eso sí, Federico Urciuoli ha dejado muy en claro que poco o nada pesó su valoración al momento de debatir las continuidades de los jugadores del campeonato local, dado que su entendimiento del panorama doméstico es escaso. Por eso se centró netamente en los refuerzos del exterior.

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El estratega argentino fue clave como ojeador en el mercado del ascenso de su país. | VIDEO: Mano a Mano

“No tenía el conocimiento total del fútbol peruano. Había estado en el 2022, pero considero que tengo un buen trabajo en scouting, digamos argentino. Bueno, en el plano nacional, Lander se ha encargado y creo que es una combinación que viene dando resultados”, sumó.

La carpeta de Urciuoli fue la que convenció más en los despachos de Alianza Atlético ante la finalización de la prestación de labores de Gerardo Ameli. Aunque hubo algunas dudas por su contratación, Federico ha demostrado con el tiempo ser el hombre indicado en la línea de crecimiento de los ‘churres’.

Federico Urciuoli llegó a inicios de año a Alianza Atlético en reemplazo de Gerardo Ameli. - Crédito: CONMEBOL
Federico Urciuoli llegó a inicios de año a Alianza Atlético en reemplazo de Gerardo Ameli. - Crédito: CONMEBOL

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