Perú

Influenza, diarreas y piojos: las enfermedades que más afectan a niños en etapa escolar

La convivencia en aulas y espacios compartidos mantiene activo el riesgo de contagios entre escolares durante todo el año

Guardar
Gripe, resfriado, escuela, niños, colegio - Perú - 15 de marzo
Gripe, resfriado, escuela, niños, colegio - Perú - 15 de marzo (Bienestar Colsanitas)

A medida que avanza el año escolar, la convivencia diaria en aulas y espacios compartidos continúa siendo un factor clave en la propagación de enfermedades entre niños. Especialistas advierten que el riesgo de contagios se mantiene constante, especialmente en infecciones respiratorias, gastrointestinales y parasitarias, que siguen siendo las principales causas de ausentismo escolar.

“La convivencia diaria en espacios compartidos incrementa la exposición a enfermedades respiratorias y gastrointestinales”, explica la pediatra Irismar Del Moral, de Sanitas Consultorios Médicos. En ese sentido, subraya que la vigilancia de la salud infantil no debe relajarse con el paso de los meses, sino reforzarse mediante hábitos preventivos tanto en el hogar como en la escuela.

En el Perú, este escenario cobra especial relevancia debido a que enfermedades como la influenza o infecciones virales gastrointestinales continúan circulando activamente en entornos escolares. Si bien muchas de estas patologías pueden prevenirse, la cobertura de vacunación infantil aún no alcanza niveles óptimos. En 2024, por ejemplo, el 79,2% de los niños menores de un año contaba con su esquema completo, una cifra por debajo del 90% recomendado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar la inmunidad colectiva.

Entre las afecciones más frecuentes en escolares destacan las infecciones respiratorias agudas (IRA), que incluyen cuadros como resfrío común, influenza, faringitis y bronquitis. Estas enfermedades se transmiten principalmente a través de gotículas expulsadas al toser o estornudar, así como por contacto con superficies contaminadas. Los niños en edad escolar suelen ser uno de los principales vectores de transmisión debido a la cercanía física y el contacto constante.

Perú en alerta: 49 niños mueren por tos ferina en Loreto en pleno temor por variante K H3N2. Composición Infobae Perú.
Perú en alerta: 49 niños mueren por tos ferina en Loreto en pleno temor por variante K H3N2. Composición Infobae Perú.

Otro grupo importante son las enfermedades gastrointestinales, como diarreas y vómitos, que suelen originarse por deficiencias en la higiene de manos o en la manipulación de alimentos. En los niños pequeños, estas afecciones pueden evolucionar rápidamente hacia cuadros de deshidratación, lo que representa un riesgo significativo si no se atiende de manera oportuna.

Asimismo, la conjuntivitis continúa siendo una infección común en colegios, caracterizada por enrojecimiento, picazón y secreción ocular. Su alta capacidad de contagio, a través del contacto directo o el uso compartido de objetos, facilita su propagación entre estudiantes.

Primer plano de una mano utilizando un peine amarillo para piojos en el cuero cabelludo de un niño de cabello oscuro; se aprecian liendres y piojos
Una persona utiliza un peine especial para piojos en el cabello de un niño, ilustrando el proceso de erradicación de la pediculosis, un tema sobre el cual la Dra. Lucie Puell Ramírez destaca la importancia de la prevención y el contacto directo como vía de contagio. (Foto: Ministerio de Salud)

La pediculosis, conocida comúnmente como infestación por piojos, también se mantiene como un problema frecuente, especialmente en niños entre los 3 y 12 años. A diferencia de lo que muchos creen, no está relacionada con la falta de higiene, sino con el contacto cercano entre menores durante juegos o actividades grupales.

Frente a este panorama, los especialistas coinciden en que la prevención es la herramienta más efectiva. Mantener el esquema de vacunación al día es fundamental para reducir el riesgo de enfermedades como la influenza y otras infecciones transmisibles. A ello se suma la importancia del lavado frecuente de manos, una práctica que, según la OMS, puede disminuir hasta en 50% los casos de diarrea infantil y en 25% las infecciones respiratorias.

La alimentación también cumple un rol clave. Una dieta balanceada que incluya frutas, verduras, proteínas y una adecuada hidratación fortalece el sistema inmunológico de los niños. Al mismo tiempo, asegurar un descanso adecuado —entre 9 y 12 horas diarias— y promover al menos una hora de actividad física contribuyen a mejorar la respuesta del organismo frente a posibles infecciones.

Finalmente, la detección temprana de síntomas es esencial para evitar complicaciones. Fiebre persistente, decaimiento, pérdida de apetito o malestar general son señales de alerta que requieren atención. En casos más graves, como dificultad para respirar, signos de deshidratación o somnolencia excesiva, se debe acudir de inmediato a un servicio de salud.

“La prevención es una responsabilidad compartida entre el hogar y la escuela. Un niño sano no solo evita complicaciones, sino que también puede desarrollarse plenamente en el ámbito educativo”, concluye la especialista.

Temas Relacionados

peru-salud

Más Noticias

Intervención ilegal con maquinaria pesada daña más de 2 mil metros cuadrados del sitio arqueológico Pakatnamú en La Libertad

El Ministerio de Cultura calificó los hechos como graves y anunció acciones legales tras detectar trabajos sin autorización en área protegida

Intervención ilegal con maquinaria pesada daña más de 2 mil metros cuadrados del sitio arqueológico Pakatnamú en La Libertad

“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

La candidata de Un Camino Diferente protagonizó una escena peculiar tras votar en La Libertad y lanzar críticas contra el líder de APP

“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

Ricardo Belmont es denunciado ante el JNE por vulnerar el silencio electoral con video en Facebook

La transmisión se realizó el 11 de abril, cuando ya regía el silencio electoral previo a los comicios. El material fue eliminado horas después de las redes del candidato de OBRAS

Ricardo Belmont es denunciado ante el JNE por vulnerar el silencio electoral con video en Facebook

Conteo rápido de Ipsos al 95.7% EN VIVO : nuevos resultados ponen a Keiko Fujimori como primera, mientras que hay empate técnico en el segundo lugar

La candidata de Fuerza Popular ya tendría asegurada su pase a la segunda vuelta. Mientras que su contrincante saldría entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Todo se definirá con los resultados de ONPE

Conteo rápido de Ipsos al 95.7% EN VIVO : nuevos resultados ponen a Keiko Fujimori como primera, mientras que hay empate técnico en el segundo lugar

Precio del dólar en picada en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 13 de abril

Tipo de cambio sigue cayendo. Su precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar en picada en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 13 de abril
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

Ricardo Belmont es denunciado ante el JNE por vulnerar el silencio electoral con video en Facebook

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

Ricardo Belmont revela por qué no acudió a votar y vaticina cuarta derrota de Keiko Fujimori: “Me voy, ya terminó mi pelea”

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez muestra cómo fue la despedida a su hija en Nueva York, donde iniciará su carrera universitaria

Tula Rodríguez muestra cómo fue la despedida a su hija en Nueva York, donde iniciará su carrera universitaria

Samahara Lobatón asegura que Melissa Klug no fue eliminada de ‘La Granja VIP’ por falta de votos: “Se terminó su contrato”

Jorge Luna se mostró sorprendido al ver su foto usada en promociones escolares durante las elecciones. “No sé qué está pasando”

Onelia Molina rompe su silencio con Maju Mantilla tras la infidelidad de Mario Irivarren: “Me siento triste y defraudada”

Magaly Medina minimiza el rating de ‘La Granja VIP’: “Inversión millonaria para un miserable punto”

DEPORTES

Gremio le puso millonario precio a Erick Noriega tras interés de clubes europeos: “Refleja el potencial de revalorización del jugador”

Gremio le puso millonario precio a Erick Noriega tras interés de clubes europeos: “Refleja el potencial de revalorización del jugador”

Mabel Olemar en la mira de varios clubes: las opciones que tiene en la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Simone y Marina Scherer jugarán juntas en Regatas? Horacio Bastit se refirió a la posibilidad de reunirlas en su plantel

Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario: “Algo está fallando”