Pamela Franco cuestiona el rol de padre de Christian Domínguez por la crianza de su hija: "Para la niña ni diez céntimos"

Pamela Franco denuncia públicamente a Christian Domínguez por supuesta falta de apoyo económico y presencia en la vida de su hija con autismo. (Instagram Pamela Franco / Captura de video)

Pamela Franco estalló públicamente contra Christian Domínguez tras recibir una carta notarial en la que el cantante la acusa de difamación y le exige una rectificación en 48 horas. Lejos de retroceder, la cumbiambera ratificó todas sus declaraciones y lanzó nuevas acusaciones sobre la ausencia del líder de La Gran Orquesta Internacional en la vida de su hija, quien padece autismo no verbal.

“Yo no sé de dónde dice que tiene plata, pero a la hora de la hora, me he tenido que ir de viaje y para la niña ni diez céntimos. Porque la pensión no lo es todo, hay que pasar cosas muy fuertes y aquellos padres que pasan lo mismo que yo me deben entender", declaró Franco ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, dejando en claro que no tiene intención de retractarse de nada.

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El viaje a República Dominicana y el silencio de Domínguez

Uno de los episodios más reveladores que compartió Pamela Franco fue su viaje a República Dominicana para consultar al doctor José Ernesto Fadul, reconocido especialista en autismo no verbal, con el objetivo de iniciar un tratamiento para su hija. Según la cantante, Christian Domínguez no aportó absolutamente nada para costear el viaje ni el tratamiento, pese a que el proceso es costoso y requiere un esfuerzo económico significativo.

“Me he tenido que ir de viaje y para la nena ni diez céntimos. Porque la pensión no lo es todo, hay que pasar cosas muy fuertes”, reiteró Franco, subrayando que la pensión mensual no cubre las necesidades específicas de una niña con autismo, que incluyen terapias, medicamentos y tratamientos especializados.

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La cantante Pamela Franco rompe su silencio y arremete contra su expareja, Christian Domínguez, revelando que no aportó económicamente para un viaje a República Dominicana por la salud de su hija. Video: TikTok @farandula.lorcha

La cantante también cuestionó la coherencia de Domínguez al gastar dinero en abogados mientras, según su versión, no contribuye con lo necesario para el bienestar de su hija. “Los abogados son plata y yo creo que deberíamos utilizarlo en cosas más importantes y no en demandas innecesarias”, señaló, añadiendo que en lugar de enviarle una carta notarial, sería más útil que le pagara el psicólogo.

Acusaciones sobre el manejo del dinero en la relación

En el marco de la polémica, Pamela Franco también reveló detalles sobre la situación económica que vivió durante su relación con Domínguez. La cantante afirmó que, cuando formaban pareja y trabajaban juntos en el grupo Puro Sentimiento, él cobraba sus honorarios y le entregaba apenas 500 soles por presentación, sin dejarle nada adicional para sus gastos personales.

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“En ‘Puro Sentimiento’ me pagaba 500 soles por ‘chivo’ y le decía ‘toma’, sin diez céntimos me quedaba. Hasta que yo le pedí que de uno de mis trabajos quede para mis gastos”, relató Franco, añadiendo que Domínguez también le pidió dinero prestado durante la pandemia y nunca se lo devolvió.

La cantante también recordó que, durante la cuarentena, ambos emprendieron juntos con la venta de atunes y máscaras, y que ella invirtió en el negocio del chifa que pusieron en marcha, embarazada en ese entonces.

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La tensión entre Christian Domínguez y Pamela Franco escala luego de que la cantante rechazara rectificarse pese al plazo legal, , exigiéndole que se retracte en un plazo de 48 horas por presuntas afirmaciones difamatorias. Willax.

La carta notarial y la negativa de Franco a retractarse

El detonante del nuevo episodio fue la carta notarial que Christian Domínguez envió a Pamela Franco, en la que la acusó de difamación y calumnia por haberlo llamado “mal padre” y “mantenido”, y por afirmar que él entraba a su domicilio sin permiso después de terminar la relación. Domínguez le dio 48 horas para rectificarse, pero la cantante fue tajante: “Mi abogado va a responder esta carta notarial; no pienso rectificarme de nada, porque todo lo que he dicho es verdad. Me ratifico”.

Franco también cuestionó que Domínguez no haya tomado acciones legales similares contra personas de su entorno que, según ella, han hablado públicamente y de manera negativa sobre las madres de sus hijas. “Hasta ahorita no veo su carta notarial para sus amigos que se han dedicado muchísimo tiempo de hablar de las mamás de sus hijas, de sus hijas a nombrarlas”, apuntó.

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El enfrentamiento entre Pamela Franco y Christian Domínguez se produce en un contexto de alta exposición mediática para el cantante, quien también enfrenta una disputa legal con Melanie Martínez, madre de su hija mayor, Camila. Ambas exparejas han coincidido en señalar la falta de compromiso y presencia del artista en la vida de sus hijas, lo que ha generado un debate público sobre su rol como padre.

Franco, quien actualmente mantiene una relación con Christian Cueva, insistió en que su objetivo al hablar públicamente es que Domínguez asuma su responsabilidad paterna. “Mi fin de haber salido a hablar ha sido para que él sepa que no pienso estar callada más, yo no voy a soportar cosas que sienta que no debo soportar, y menos del papá de mi hija que está bien, feliz y dedicado a su familia”, concluyó.

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