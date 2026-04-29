Perú

Pamela Franco cuestiona el rol de padre de Christian Domínguez por la crianza de su hija: "Para la niña ni diez céntimos"

La cantante de cumbia respondió con firmeza a la carta notarial del cumbiambero y reveló que costea sola los gastos especiales de su hija, mientras que el músico, según ella, no aporta lo suficiente

Guardar
Pamela Franco y Christian Domínguez
Pamela Franco denuncia públicamente a Christian Domínguez por supuesta falta de apoyo económico y presencia en la vida de su hija con autismo. (Instagram Pamela Franco / Captura de video)

Pamela Franco estalló públicamente contra Christian Domínguez tras recibir una carta notarial en la que el cantante la acusa de difamación y le exige una rectificación en 48 horas. Lejos de retroceder, la cumbiambera ratificó todas sus declaraciones y lanzó nuevas acusaciones sobre la ausencia del líder de La Gran Orquesta Internacional en la vida de su hija, quien padece autismo no verbal.

“Yo no sé de dónde dice que tiene plata, pero a la hora de la hora, me he tenido que ir de viaje y para la niña ni diez céntimos. Porque la pensión no lo es todo, hay que pasar cosas muy fuertes y aquellos padres que pasan lo mismo que yo me deben entender", declaró Franco ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, dejando en claro que no tiene intención de retractarse de nada.

PUBLICIDAD

El viaje a República Dominicana y el silencio de Domínguez

Uno de los episodios más reveladores que compartió Pamela Franco fue su viaje a República Dominicana para consultar al doctor José Ernesto Fadul, reconocido especialista en autismo no verbal, con el objetivo de iniciar un tratamiento para su hija. Según la cantante, Christian Domínguez no aportó absolutamente nada para costear el viaje ni el tratamiento, pese a que el proceso es costoso y requiere un esfuerzo económico significativo.

“Me he tenido que ir de viaje y para la nena ni diez céntimos. Porque la pensión no lo es todo, hay que pasar cosas muy fuertes”, reiteró Franco, subrayando que la pensión mensual no cubre las necesidades específicas de una niña con autismo, que incluyen terapias, medicamentos y tratamientos especializados.

PUBLICIDAD

La cantante Pamela Franco rompe su silencio y arremete contra su expareja, Christian Domínguez, revelando que no aportó económicamente para un viaje a República Dominicana por la salud de su hija. Video: TikTok @farandula.lorcha

La cantante también cuestionó la coherencia de Domínguez al gastar dinero en abogados mientras, según su versión, no contribuye con lo necesario para el bienestar de su hija. “Los abogados son plata y yo creo que deberíamos utilizarlo en cosas más importantes y no en demandas innecesarias”, señaló, añadiendo que en lugar de enviarle una carta notarial, sería más útil que le pagara el psicólogo.

Acusaciones sobre el manejo del dinero en la relación

En el marco de la polémica, Pamela Franco también reveló detalles sobre la situación económica que vivió durante su relación con Domínguez. La cantante afirmó que, cuando formaban pareja y trabajaban juntos en el grupo Puro Sentimiento, él cobraba sus honorarios y le entregaba apenas 500 soles por presentación, sin dejarle nada adicional para sus gastos personales.

“En ‘Puro Sentimiento’ me pagaba 500 soles por ‘chivo’ y le decía ‘toma’, sin diez céntimos me quedaba. Hasta que yo le pedí que de uno de mis trabajos quede para mis gastos”, relató Franco, añadiendo que Domínguez también le pidió dinero prestado durante la pandemia y nunca se lo devolvió.

La cantante también recordó que, durante la cuarentena, ambos emprendieron juntos con la venta de atunes y máscaras, y que ella invirtió en el negocio del chifa que pusieron en marcha, embarazada en ese entonces.

La tensión entre Christian Domínguez y Pamela Franco escala luego de que la cantante rechazara rectificarse pese al plazo legal, , exigiéndole que se retracte en un plazo de 48 horas por presuntas afirmaciones difamatorias. Willax.

La carta notarial y la negativa de Franco a retractarse

El detonante del nuevo episodio fue la carta notarial que Christian Domínguez envió a Pamela Franco, en la que la acusó de difamación y calumnia por haberlo llamado “mal padre” y “mantenido”, y por afirmar que él entraba a su domicilio sin permiso después de terminar la relación. Domínguez le dio 48 horas para rectificarse, pero la cantante fue tajante: “Mi abogado va a responder esta carta notarial; no pienso rectificarme de nada, porque todo lo que he dicho es verdad. Me ratifico”.

Franco también cuestionó que Domínguez no haya tomado acciones legales similares contra personas de su entorno que, según ella, han hablado públicamente y de manera negativa sobre las madres de sus hijas. “Hasta ahorita no veo su carta notarial para sus amigos que se han dedicado muchísimo tiempo de hablar de las mamás de sus hijas, de sus hijas a nombrarlas”, apuntó.

El enfrentamiento entre Pamela Franco y Christian Domínguez se produce en un contexto de alta exposición mediática para el cantante, quien también enfrenta una disputa legal con Melanie Martínez, madre de su hija mayor, Camila. Ambas exparejas han coincidido en señalar la falta de compromiso y presencia del artista en la vida de sus hijas, lo que ha generado un debate público sobre su rol como padre.

Franco, quien actualmente mantiene una relación con Christian Cueva, insistió en que su objetivo al hablar públicamente es que Domínguez asuma su responsabilidad paterna. “Mi fin de haber salido a hablar ha sido para que él sepa que no pienso estar callada más, yo no voy a soportar cosas que sienta que no debo soportar, y menos del papá de mi hija que está bien, feliz y dedicado a su familia”, concluyó.

Temas Relacionados

Christian DomínguezPamela Francoperu-entretenimiento

Más Noticias

Sporting Cristal 0-0 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘cervecero’ enfrenta la necesidad de obtener una victoria para mantener sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final. Sigue las incidencias del duelo ante el ‘tiburón’

Sporting Cristal 0-0 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Expulsión de Jermein Peña tras alevoso codazo a Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Una acción de juego brusco del defensor colombiano en contra del central de la selección peruana dejó a los suyos con un hombre menos durante el primer tiempo del partido

Expulsión de Jermein Peña tras alevoso codazo a Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Operativo en penal de Cajamarca: incautan 25 antenas wifi y refuerzan cerco contra comunicaciones ilícitas

Un despliegue conjunto de la PNP, Fiscalía y MTC permitió decomisar dispositivos que emitían señal inalámbrica en el entorno del penal de Cajamarca

Operativo en penal de Cajamarca: incautan 25 antenas wifi y refuerzan cerco contra comunicaciones ilícitas

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

Aunque la candidata expresó su apoyo al pedido de Rafael López Aliaga, afirmó que su partido se mantiene “respetuoso” de las decisiones del JNE, entidad que ya determinó de manera definitiva que las elecciones complementarias no son viables

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

Astrid Valle Salazar exige a Diego Chávarri que se rectifique tras insinuar públicamente que la modelo habría estado embarazada de él, acusación que califica de falsa y lesiva.

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

Congreso recibe moción para citar al ministro de Defensa por la muerte de cinco personas durante intervención militar en Huancavelica

El caos de las elecciones peruanas ‘es un mal presagio’ para Iberoamérica, según análisis de Bloomberg

Rafael López Aliaga irá a instancias internacionales para anular elecciones: “El JNE no puede ser como Shakira; sordo, ciego y mudo”

Renzo Reggiardo presiona al JNE: pide reconsiderar rechazo a convocar elecciones complementarias en Lima o recurrirá al TC

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz respalda a Yaco Eskenazi tras dejar ‘La Granja VIP’: “Es un chico con carisma. A donde vaya, va a brillar”

Natalie Vértiz respalda a Yaco Eskenazi tras dejar ‘La Granja VIP’: “Es un chico con carisma. A donde vaya, va a brillar”

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

Leslie Shaw muestra su lado conciliador hacia Marisol: “Si me la encuentro, trataría de conversar con ella”

Boda, peleas, ampay y aniversario a distancia: la historia completa del primer año de matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao

Futbolista del Juan Pablo II es acusado de agresión y amenazas por su expareja durante el embarazo

DEPORTES

Expulsión de Jermein Peña tras alevoso codazo a Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Expulsión de Jermein Peña tras alevoso codazo a Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

El peruano José Ochoa inaugura la UFC 328 en Nueva Jersey con su pelea preliminar ante Clayton Carpenter

Sporting Cristal 0-0 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Federico Urciuoli y su interesante labor de scouting en Alianza Atlético: “Tuve la posibilidad de traer a los extranjeros”

DT de Alianza Atlético exige respaldo de la FPF para los clubes peruanos en torneos Conmebol: “El VAR no debe ser un perjuicio”