Perú

Minedu impulsa webinars gratuitos para docentes y estudiantes para fortalecer publicación científica en universidades

Los participantes que completen al menos tres sesiones recibirán una constancia oficial emitida por el Ministerio de Educación

Guardar
Docentes y estudiantes accederán a capacitación gratuita del Minedu para mejorar sus investigaciones científicas. (Foto: Agencia Andina)
Docentes y estudiantes accederán a capacitación gratuita del Minedu para mejorar sus investigaciones científicas. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la implementación de un ciclo de webinars gratuitos orientados a fortalecer las capacidades de investigación en universidades peruanas y mejorar la calidad de la producción científica. La iniciativa busca apoyar a docentes, estudiantes e investigadores en el desarrollo de artículos académicos con estándares internacionales.

El programa forma parte de una estrategia para consolidar una cultura de investigación en el sistema universitario, con énfasis en la publicación en revistas científicas de alto impacto y en la generación de conocimiento con mayor alcance global.

PUBLICIDAD

Imagen ZAKUUI3EBVDKLDEZ5NTAJW3P3E

Investigación y publicación científica

El ciclo de webinars denominado “Publicar con ventaja: técnicas modernas para producir artículos de alto impacto” abordará diversas etapas del proceso de investigación académica. Entre ellas se incluyen la selección de revistas científicas, la redacción de artículos y la gestión de revisiones editoriales.

Asimismo, se busca brindar herramientas prácticas que permitan a los participantes mejorar la calidad de sus publicaciones, reducir errores frecuentes en el proceso de envío de artículos y aumentar las probabilidades de aceptación en revistas indexadas.

PUBLICIDAD

La propuesta responde a uno de los principales desafíos del sistema universitario peruano: fortalecer la producción científica y su impacto en la comunidad académica internacional.

Uso de IA y estándares internacionales

Uno de los componentes del programa será el uso ético de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la investigación. Según el Minedu, estas tecnologías pueden contribuir a optimizar procesos como la organización de datos, la redacción académica y la revisión de contenidos, siempre bajo criterios de responsabilidad y rigor científico.

El ciclo también incluirá estrategias para seleccionar adecuadamente revistas científicas, responder a observaciones de revisores y estructurar artículos desde su fase inicial, con el fin de alinearlos a estándares internacionales de publicación.

De esta manera, se busca que los investigadores peruanos puedan mejorar su competitividad en el ámbito académico global.

Capacitación gratuita y acceso nacional

El programa está dirigido a docentes universitarios, estudiantes de pregrado y posgrado, investigadores y gestores académicos de todo el país. Las sesiones serán gratuitas y se desarrollarán de manera virtual a través de plataformas digitales del Minedu.

El ciclo comprenderá cuatro sesiones especializadas que se realizarán hasta mayo, y los participantes podrán acceder a una constancia oficial siempre que completen al menos tres de ellas en vivo.

Además, las transmisiones estarán disponibles a través de Facebook Live del Minedu y la plataforma PerúEduca, lo que permitirá ampliar su alcance a nivel nacional.

Minedu lanza webinars gratuitos para fortalecer la publicación científica en universidades del país. (Foto: Minedu)
Minedu lanza webinars gratuitos para fortalecer la publicación científica en universidades del país. (Foto: Minedu)

Fortalecimiento de la investigación

El Minedu señaló que esta iniciativa busca no solo mejorar la calidad de las publicaciones científicas, sino también contribuir al cierre de brechas en investigación dentro del sistema universitario peruano.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó la importancia de fortalecer la producción científica en el país. “Desde el Minedu, estamos comprometidos en ofrecer herramientas concretas que permitan a nuestros docentes y estudiantes producir conocimiento de calidad, con estándares internacionales y con impacto real en la sociedad”, afirmó.

Con este tipo de acciones, el sector educación busca impulsar la internacionalización del conocimiento y consolidar una mayor presencia del Perú en el ámbito académico global.

Temas Relacionados

WebinarsMineduMinisterio de EducaciónUniversidadesCursos gratisperu-noticias

Más Noticias

Natalie Vértiz respalda a Yaco Eskenazi tras dejar ‘La Granja VIP’: “Es un chico con carisma. A donde vaya, va a brillar”

El conductor anunció su renuncia en vivo para apostar por nuevos proyectos digitales, mientras su esposa destacó su carisma y conexión con el público

Natalie Vértiz respalda a Yaco Eskenazi tras dejar ‘La Granja VIP’: “Es un chico con carisma. A donde vaya, va a brillar”

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 28 de abril

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 28 de abril

Pamela Franco cuestiona el rol de padre de Christian Domínguez por la crianza de su hija: "Para la niña ni diez céntimos"

La cantante de cumbia respondió con firmeza a la carta notarial del cumbiambero y reveló que costea sola los gastos especiales de su hija, mientras que el músico, según ella, no aporta lo suficiente

Pamela Franco cuestiona el rol de padre de Christian Domínguez por la crianza de su hija: "Para la niña ni diez céntimos"

Boom inmobiliario en Lima: ventas de viviendas aumentan 25% en el primer trimestre

El buen momento del sector se sostiene en tasas hipotecarias más bajas, precios estables y una demanda que prioriza la preventa y viviendas funcionales, mientras la oferta supera los 1.000 proyectos activos en la capital

Boom inmobiliario en Lima: ventas de viviendas aumentan 25% en el primer trimestre

Restaurante peruano se consolida por tercer año entre las mejores pizzerías de Latinoamérica: “Es resultado de esfuerzo y sacrificio”

Infobae Perú habló con los fundadores de Flama, quienes explican cómo sostienen su presencia en el ranking y los retos de competir en la élite

Restaurante peruano se consolida por tercer año entre las mejores pizzerías de Latinoamérica: “Es resultado de esfuerzo y sacrificio”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

Congreso recibe moción para citar al ministro de Defensa por la muerte de cinco personas durante intervención militar en Huancavelica

El caos de las elecciones peruanas ‘es un mal presagio’ para Iberoamérica, según análisis de Bloomberg

Rafael López Aliaga irá a instancias internacionales para anular elecciones: “El JNE no puede ser como Shakira; sordo, ciego y mudo”

Renzo Reggiardo presiona al JNE: pide reconsiderar rechazo a convocar elecciones complementarias en Lima o recurrirá al TC

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco cuestiona el rol de padre de Christian Domínguez por la crianza de su hija: "Para la niña ni diez céntimos"

Pamela Franco cuestiona el rol de padre de Christian Domínguez por la crianza de su hija: "Para la niña ni diez céntimos"

Natalie Vértiz respalda a Yaco Eskenazi tras dejar ‘La Granja VIP’: “Es un chico con carisma. A donde vaya, va a brillar”

Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por dejar entrever que su hija estuvo embarazada de él

Leslie Shaw muestra su lado conciliador hacia Marisol: “Si me la encuentro, trataría de conversar con ella”

Boda, peleas, ampay y aniversario a distancia: la historia completa del primer año de matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao

DEPORTES

Expulsión de Jermein Peña tras alevoso codazo a Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Expulsión de Jermein Peña tras alevoso codazo a Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

El peruano José Ochoa inaugura la UFC 328 en Nueva Jersey con su pelea preliminar ante Clayton Carpenter

Sporting Cristal 0-0 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Federico Urciuoli y su interesante labor de scouting en Alianza Atlético: “Tuve la posibilidad de traer a los extranjeros”

DT de Alianza Atlético exige respaldo de la FPF para los clubes peruanos en torneos Conmebol: “El VAR no debe ser un perjuicio”