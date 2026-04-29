Minedu impulsa webinars gratuitos para docentes y estudiantes para fortalecer publicación científica en universidades

Docentes y estudiantes accederán a capacitación gratuita del Minedu para mejorar sus investigaciones científicas. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la implementación de un ciclo de webinars gratuitos orientados a fortalecer las capacidades de investigación en universidades peruanas y mejorar la calidad de la producción científica. La iniciativa busca apoyar a docentes, estudiantes e investigadores en el desarrollo de artículos académicos con estándares internacionales.

El programa forma parte de una estrategia para consolidar una cultura de investigación en el sistema universitario, con énfasis en la publicación en revistas científicas de alto impacto y en la generación de conocimiento con mayor alcance global.

PUBLICIDAD

Investigación y publicación científica

El ciclo de webinars denominado “Publicar con ventaja: técnicas modernas para producir artículos de alto impacto” abordará diversas etapas del proceso de investigación académica. Entre ellas se incluyen la selección de revistas científicas, la redacción de artículos y la gestión de revisiones editoriales.

Asimismo, se busca brindar herramientas prácticas que permitan a los participantes mejorar la calidad de sus publicaciones, reducir errores frecuentes en el proceso de envío de artículos y aumentar las probabilidades de aceptación en revistas indexadas.

PUBLICIDAD

La propuesta responde a uno de los principales desafíos del sistema universitario peruano: fortalecer la producción científica y su impacto en la comunidad académica internacional.

Uso de IA y estándares internacionales

Uno de los componentes del programa será el uso ético de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la investigación. Según el Minedu, estas tecnologías pueden contribuir a optimizar procesos como la organización de datos, la redacción académica y la revisión de contenidos, siempre bajo criterios de responsabilidad y rigor científico.

PUBLICIDAD

El ciclo también incluirá estrategias para seleccionar adecuadamente revistas científicas, responder a observaciones de revisores y estructurar artículos desde su fase inicial, con el fin de alinearlos a estándares internacionales de publicación.

De esta manera, se busca que los investigadores peruanos puedan mejorar su competitividad en el ámbito académico global.

PUBLICIDAD

Capacitación gratuita y acceso nacional

El programa está dirigido a docentes universitarios, estudiantes de pregrado y posgrado, investigadores y gestores académicos de todo el país. Las sesiones serán gratuitas y se desarrollarán de manera virtual a través de plataformas digitales del Minedu.

El ciclo comprenderá cuatro sesiones especializadas que se realizarán hasta mayo, y los participantes podrán acceder a una constancia oficial siempre que completen al menos tres de ellas en vivo.

PUBLICIDAD

Además, las transmisiones estarán disponibles a través de Facebook Live del Minedu y la plataforma PerúEduca, lo que permitirá ampliar su alcance a nivel nacional.

Minedu lanza webinars gratuitos para fortalecer la publicación científica en universidades del país. (Foto: Minedu)

Fortalecimiento de la investigación

El Minedu señaló que esta iniciativa busca no solo mejorar la calidad de las publicaciones científicas, sino también contribuir al cierre de brechas en investigación dentro del sistema universitario peruano.

PUBLICIDAD

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó la importancia de fortalecer la producción científica en el país. “Desde el Minedu, estamos comprometidos en ofrecer herramientas concretas que permitan a nuestros docentes y estudiantes producir conocimiento de calidad, con estándares internacionales y con impacto real en la sociedad”, afirmó.

Con este tipo de acciones, el sector educación busca impulsar la internacionalización del conocimiento y consolidar una mayor presencia del Perú en el ámbito académico global.

PUBLICIDAD