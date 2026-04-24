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Adultos mayores pueden mejorar su calidad de vida con el baile: Minsa destaca sus beneficios en la salud física y mental

El Dr. Alfredo Stuart Barreto destacó que los ejercicios rítmicos como el baile no solo contribuyen a disminuir los riesgos asociados al envejecimiento, sino que también fortalecen la integración social de los adultos mayores

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Imagen de un abuelo vibrante, sumergido en el ritmo de la salsa durante una fiesta, destacando el valor del entretenimiento y el ejercicio en promover una tercera edad activa y feliz. Su danza, un puente entre generaciones, realza la riqueza cultural y el espíritu comunitario. (Imagen ilustrativa Infobae)
Este señor mayor, un abuelo con energía desbordante, baila salsa con maestría en un festival, encarnando el disfrute y la vitalidad. Su pasión por el baile y la música anima la fiesta, mostrando que la longevidad también se celebra con movimiento y alegría. Una reunión que honra la cultura y la inclusión de los adultos mayores. (Imagen ilustrativa Infobae)

En la tercera edad, realizar algún ejercicio es clave para mantener una buena salud física y mental. El Ministerio de Salud (Minsa) promueve el baile como una alternativa accesible y eficaz para que los adultos mayores mejoren su calidad de vida, combinando beneficios corporales, emocionales y sociales en una sola actividad. Esta recomendación se enmarca en las estrategias de prevención y envejecimiento saludable impulsadas por organismos de salud pública.

El baile, más allá de su valor recreativo, se presenta como una opción que estimula tanto el cuerpo como la mente. Según el Dr. Alfredo Stuart Barreto, médico geriatra del Hospital Nacional Cayetano Heredia, los ejercicios rítmicos como el baile ayudan a reducir factores de riesgo asociados al envejecimiento y favorecen la integración social, especialmente cuando se practican en grupo o en pareja.

En este contexto, el Minsa destaca que el baile estimula la liberación de endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, lo que impacta directamente en la reducción del estrés, la ansiedad y los estados de ánimo depresivos. Esta actividad física también mejora la función cardiovascular y contribuye al control del peso corporal, brindando beneficios comprobados en el corto y largo plazo, según especialistas en salud pública.

Varias parejas de adultos mayores bailan tango en una sala con paredes de azulejos y retratos. Al fondo, otras personas se sientan en un banco.
En una sala con paredes de azulejos blancos y retratos, varias parejas de adultos mayores practican pasos de tango, creando un ambiente de comunidad y disfrute. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del baile para la salud física, mental y emocional de los adultos mayores

El baile aporta múltiples ventajas para los adultos mayores, según el Minsa. En el plano físico, los movimientos continuos estimulan el sistema cardiovascular, ayudando al corazón a trabajar de manera más eficiente y disminuyendo la incidencia de hospitalizaciones relacionadas con enfermedades crónicas. Además, bailar permite controlar el peso corporal al incrementar el gasto calórico, y mejora la fuerza muscular y la flexibilidad, factores clave para prevenir caídas y lesiones frecuentes en la tercera edad.

Desde el punto de vista mental y emocional, el baile es una actividad que estimula la memoria y la función cognitiva. Al aprender coreografías o recordar pasos, se ejercita el cerebro, lo que contribuye a retrasar el deterioro cognitivo y puede ser útil en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como la demencia. Además, la práctica regular en entornos sociales favorece la autoestima y reduce el aislamiento, aspectos fundamentales para el bienestar emocional en adultos mayores.

El Dr. Stuart Barreto subraya que la interacción social inherente al baile en grupo potencia la sensación de pertenencia y apoyo mutuo, lo que refuerza el compromiso con la actividad y el mantenimiento de hábitos saludables. Así, el baile se consolida como una herramienta integral para promover la autonomía y la independencia en la vejez.

Recomendaciones del Minsa para un estilo de vida saludable en adultos mayores

  • Participar en actividades grupales o en pareja: El baile en compañía fomenta la conexión social, reduce el estrés y la ansiedad, y fortalece el bienestar emocional.
  • Incluir movimientos que estimulen la función cardiovascular: Realizar bailes con ritmos moderados o intensos ayuda a mantener el corazón activo y a reducir riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares.
  • Aprovechar el baile para mejorar flexibilidad, equilibrio y fuerza muscular: Estas cualidades físicas son esenciales para evitar caídas y fracturas, problemáticas habituales en la tercera edad.
  • Practicar coreografías o pasos de baile para ejercitar la memoria: La repetición y memorización de rutinas contribuyen a mantener la función cognitiva y pueden retrasar la aparición de enfermedades como la demencia, según recomendaciones del Ministerio de Salud.
  • Realizar actividad física de manera constante: La regularidad en el ejercicio, incluido el baile, es clave para regular el consumo de calorías, controlar el peso corporal y prevenir afecciones derivadas del sedentarismo.
  • Consultar con un profesional de la salud antes de iniciar nuevas rutinas: Es importante adaptar la intensidad y el tipo de baile a las condiciones físicas individuales para evitar lesiones y maximizar los beneficios.

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