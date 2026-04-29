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Golazo de Santiago González con letal zurdazo en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

El delantero celeste abrió el marcador en Matute con un preciso remate desde el borde del área, que dejó sin reacción al arquero rival

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El delantero argentino abrió el marcador en Matute por la jornada 3 del Grupo F del certamen internacional - Crédito: ESPN.

Santiago González fue determinante en el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Junior de Barranquilla, disputado este martes 28 de abril por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El delantero argentino abrió el marcador con una destacada acción individual, imponiendo su jerarquía y desatando la celebración de los ‘celestes’ en el estadio Alejandro Villanueva.

El tanto llegó a los 52 minutos, en una jugada que combinó precisión técnica y oportunismo. La acción se originó con un envío al área que Luis Iberico resolvió con gran calidad, controlando el balón de pecho en medio de la presión rival. Con mucha serenidad, el atacante peruano amortiguó la pelota y la dejó perfectamente servida para la llegada de González.

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El delantero argentino, atento a la jugada, se acomodó en el borde del área y no dudó en sacar un zurdazo bien colocado. El remate tomó dirección de gol, aunque contó con un leve desvío en un defensor rival que terminó descolocando al arquero de Junior. El balón, finalmente, se coló en el fondo de la red, desatando la celebración del conjunto ‘celeste’ y de su afición presente en Matute.

El encuentro ya venía marcado por un contexto favorable para Sporting Cristal, que contaba con superioridad numérica tras la expulsión de Jermein Peña en el conjunto visitante. Sin embargo, lejos de resignarse, el equipo colombiano mantuvo la intensidad y logró incomodar en varios pasajes del partido, presionando alto y buscando cortar los circuitos de juego del cuadro local.

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En ese contexto, los ‘rimenses’ tuvieron que armarse de paciencia para encontrar espacios y quebrar el bloque defensivo del rival. La insistencia acabó dando resultados con la aparición de Santiago González, quien supo aprovechar una de las acciones más claras del partido para definir con precisión y abrir el marcador.

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