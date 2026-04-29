Gavilán acanelado fue rescatado en restaurante de Tacna: Serfor lo atendió y devolvió a su hábitat

El gavilán acanelado fue hallado en un restaurante de Tacna.

Un gavilán acanelado (Parabuteo unicinctus) fue encontrado al interior de un restaurante en Tacna y puesto bajo cuidado del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El hallazgo se produjo cuando trabajadores del establecimiento notaron plumas en uno de los ambientes y localizaron al ave, que al intentar huir impactó contra un panel de vidrio y quedó aturdida.

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El equipo de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Moquegua–Tacna acudió al llamado y procedió al rescate. En la revisión clínica, los especialistas determinaron que el ave no presentaba fracturas ni lesiones graves.

El gavilán acanelado fue sometido a observación y recibió alimentación especializada y suplementación vitamínica para favorecer su recuperación.

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El gavilán acanelado fue hallado en un restaurante de Tacna.

Rehabilitación y retorno al hábitat natural

Tras comprobar la evolución positiva, el gavilán fue liberado en una zona segura de su hábitat natural, garantizando el retorno al medio silvestre.

Según Serfor, esta especie cumple un importante rol ecológico al regular poblaciones de roedores y otras especies. La presencia de estas aves en áreas urbanas suele estar relacionada con la búsqueda de alimento y la reducción de su hábitat por la expansión de las ciudades.

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El Serfor exhorta a no manipular ni capturar aves silvestres y a reportar cualquier hallazgo a través de la plataforma Alerta SERFOR, WhatsApp o teléfono.

“El Serfor invita la ciudadanía a reportar estos casos a través de la web Alerta SERFOR (https://appweb.serfor.gob.pe/alertaserfor/), vía WhatsApp al 947 588 269 o al teléfono de la ATFFS Moquegua–Tacna (945 140 480)“, se lee en una comunicado emitido por la entidad.

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El organismo recuerda que el gavilán acanelado está protegido por la legislación peruana y su captura, tenencia o comercialización están prohibidas. La campaña “No te compres un delito” busca sensibilizar sobre la importancia de proteger la fauna silvestre y prevenir el tráfico ilegal.

Funciones de Serfor

Estas son las funciones oficiales del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre según su marco normativo y fuentes institucionales:

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Autoridad nacional : Es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor), encargado de coordinar y supervisar la gestión sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en el Perú.

Gestión y conservación : Gestiona, promueve y supervisa el uso sostenible, la conservación y la protección de los recursos forestales y de fauna silvestre fuera de áreas naturales protegidas.

Normatividad : Emite normas y lineamientos de aplicación nacional relacionados con la gestión, administración y uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Fiscalización y control : Fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones de los derechos otorgados bajo su competencia y sanciona las infracciones derivadas de su incumplimiento.

Denuncias y vigilancia : Es punto focal nacional para la recepción de denuncias sobre infracciones y delitos en materia de fauna silvestre y realiza acciones de vigilancia, monitoreo e intervención permanente sobre la fauna silvestre.

Implementación de políticas : Planifica, ejecuta y apoya la política nacional forestal y de fauna silvestre. Formula, propone y evalúa planes, estrategias y programas para la gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre.

Compromisos internacionales : Implementa compromisos internacionales asumidos por el país en materia de patrimonio forestal y de fauna silvestre.

Investigación y fortalecimiento de capacidades : Promueve la investigación científica y el fortalecimiento de capacidades en el sector forestal y de fauna silvestre público y privado.

Promoción de la competitividad : Fomenta el acceso de productos forestales a mercados nacionales e internacionales y promueve la competitividad del sector.

Acceso a recursos genéticos : Gestiona y promueve el acceso a los recursos genéticos de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Educación y sensibilización : Desarrolla campañas de educación ambiental y sensibilización sobre la conservación y uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Administración de especies CITES: Ejerce la función de Autoridad Administrativa de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en el Perú.