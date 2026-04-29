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El peruano José Ochoa inaugura la UFC 328 en Nueva Jersey con su pelea preliminar ante Clayton Carpenter

El deportista de artes marciales mixtas nacional buscará volver a la victoria en el evento que tiene como combate principal el duelo entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland

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José Ochoa regresa al octógono en busca de volver a la victoria. Crédito: Difusión.
José Ochoa regresa al octógono en busca de volver a la victoria. Crédito: Difusión.

El panorama de las artes marciales mixtas peruanas vuelve a tomar protagonismo internacional esta semana con la presencia de José Ochoa en la UFC 328. El luchador nacional será el encargado de abrir la cartelera preliminar en el evento que tiene como combate principal el esperado duelo entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland. El enfrentamiento de Ochoa está pautado frente al estadounidense Clayton Carpenter, en una cita clave para el futuro del peruano dentro de la organización más competitiva del mundo.

Ochoa, de 27 años, busca recuperarse de la derrota sufrida en julio del año pasado, cuando cayó por decisión unánime ante Asu Almabayev en la UFC Fight Night: Whittaker vs. de Ridder. Aquella pelea, que marcó su debut en el octágono más famoso del planeta, dejó lecciones importantes sobre el rigor y el nivel de exigencia del circuito. Ahora, ’Kalsifer’ se propone dejar atrás ese traspié y mostrar su mejor versión ante un rival que llega invicto en su paso por la UFC.

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La historia personal de Ochoa es un testimonio de perseverancia. Nacido en Perú, pero forjado también en Brasil, el peleador combina la garra andina con la técnica brasileña, una mezcla que le ha permitido destacar en el circuito latinoamericano y acceder a las grandes ligas de las MMA.

Clayton Carpenter y José Ochoa abrirán la UFC 328. Crédito: UFC en español.
Clayton Carpenter y José Ochoa abrirán la UFC 328. Crédito: UFC en español.

Su rival, Clayton Carpenter, es un especialista en sumisiones y cuenta con un récord profesional impecable. La pelea será una verdadera prueba de fuego para Ochoa, quien deberá emplear toda su versatilidad y corazón para frenar el ímpetu de un oponente que ya suma victorias ante nombres importantes de la división.

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Vuelve ’Pegajoso’ Díaz

El contingente peruano en el escenario internacional se completa con la participación de Juan ’Pegajoso’ Díaz, quien verá acción en el UFC Fight Night: Allen vs Costa. Díaz enfrentará al estadounidense Malcolm Wellmaker, quien ostenta un récord de 10-1-0 y llega como favorito por su potencia y experiencia en el circuito estadounidense. Para Díaz, la pelea representa la oportunidad de afianzarse en el radar de la UFC y demostrar que el talento peruano sigue creciendo en las artes marciales mixtas.

La presencia de Ochoa y Díaz en cartelera internacional refuerza la imagen del Perú como semillero de peleadores de élite, capaces de competir de igual a igual en las divisiones más exigentes y de dejar huella en la escena global de las MMA.

Juan 'Pegajoso' Díaz se ganó su contrato con UFC.
Juan 'Pegajoso' Díaz se ganó su contrato con UFC. Crédito: UFC

Cartelera completa de la UFC 328

Main Card (a partir de las 21:00h)

  • Título Peso Mediano: Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland
  • Título Peso Mosca: Joshua Van vs. Tatsuro Taira
  • Peso Pesado: Alexander Volkov vs. Waldo Cortes-Acosta
  • Peso Wélter: Sean Brady vs. Joaquin Buckley
  • Peso Ligero: Jalin Green vs. Jeremy Stephens

Preliminares (a partir de las 19:00h)

  • Peso Semicompleto: Jan Błachowicz vs. Bogdan Guskov
  • Peso Wélter: Joel Alvarez vs. Yaroslav Amosov
  • Peso Mediano: Val Woodburn (Gautier) vs. Isaac Diaz
  • Peso Ligero: Grant Dawson vs. Mateusz Rębecki

Primeras Preliminares (a partir de las 17:00h)

  • Peso Mediano: Roman Kopylov vs. Brunno Tulio
  • Peso Mediano: Yakub Susurkaev vs. Claudio Santos
  • Peso Pluma: Pat Sabatini vs. William Gomis
  • Peso Mosca: Luis Ochoa vs. Clayton Carpenter
Cartelera de la UFC 328.
Cartelera de la UFC 328.

¿Dónde ver el UFC 328 en Perú?

La transmisión de la UFC en territorio peruano se encuentra centralizada principalmente en la plataforma de streaming Paramount+, la cual posee los derechos exclusivos para emitir la cartelera completa de cada evento. Los aficionados pueden acceder a todas las veladas, incluyendo las primeras preliminares, las preliminares y el esperado ‘main card’ sin costos adicionales por el sistema de pago por evento.

En cuanto a los costos, el servicio ofrece planes accesibles que se adaptan a las necesidades del usuario local. Actualmente, la suscripción mensual estándar tiene un precio aproximado de S/ 21.50, aunque también existe la posibilidad de contratar el plan anual por un monto cercano a los S/ 192.90, lo que representa un ahorro significativo a largo plazo.

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