Perú

Conflicto en Loreto deja un policía fallecido y otro herido durante operativo de rescate de embarcación secuestada

El suboficial Alejandro Neyra Abanto falleció mientras era trasladado en helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú al Hospital Regional de Loreto. Asimismo, el general Fernando Enrique Mego Avellaneda, jefe de la Región Policial de Loreto, señaló que solo se logró rescatar a tres personas

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Un policía muerto por enfrentamiento con comunidad indígena en Nauta. Canal N

La región amazónica de Loreto fue escenario de un enfrentamiento que culminó con la muerte de un policía y al menos un agente herido, durante un operativo para liberar a siete personas y una embarcación petrolera de la empresa RICSA retenida por miembros de la comunidad nativa Providencia. El incidente, ocurrido en el sector de Río Corrientes, distrito de Trompeteros, involucra exigencias económicas, según la Policía Nacional del Perú.

Un enfrentamiento armado en la Amazonía termina con un agente fallecido y otro herido, en medio de un intento de rescate de tripulantes y una embarcación petrolera secuestrada desde hace más de una semana
Un enfrentamiento armado en la Amazonía termina con un agente fallecido y otro herido, en medio de un intento de rescate de tripulantes y una embarcación petrolera secuestrada desde hace más de una semana| Difusión

Operativo de rescate y enfrentamiento armado

El pasado sábado, un contingente de la Unidad de Servicios Especiales de la PNP, junto con efectivos de la Marina de Guerra, se dirigió hacia la comunidad de Providencia con el objetivo de liberar a siete personas retenidas y recuperar una barcaza que transportaba 10 mil 500 barriles de petróleo pertenecientes a la empresa Ricsa. La embarcación se encontraba en poder de los pobladores desde el 12 de abril, quienes exigían dos millones de soles para su liberación.

Durante el intento de diálogo y rescate, se produjo un intercambio de disparos entre los agentes del orden y miembros de la comunidad. El suboficial Alejandro Neyra Abanto resultó mortalmente herido y falleció mientras era trasladado en helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú al Hospital Regional de Loreto. Otro agente, identificado como Saldaña Sánchez Abraham, recibió impactos de perdigones en el hombro, aunque su estado de salud es estable de acuerdo con los reportes médicos.

Vista aérea de un remolcador empujando una barcaza en un río marrón. Cinco pequeñas lanchas, resaltadas con círculos rojos, navegan alrededor de la embarcación principal
Vista aérea de una embarcación petrolera y su barcaza siendo rodeadas por varias lanchas pequeñas en un río de Loreto, en un incidente calificado como secuestro. (Latina)

PNP confirma fallecimiento

La embarcación retenida desde hacía cerca de diez días formaba parte de la cadena de distribución de petróleo en la región. De acuerdo con el general Fernando Enrique Mego Avellaneda, jefe de la Región Policial de Loreto, los pobladores exigían el pago de dos millones de soles como condición para liberar tanto la barcaza como a los trabajadores secuestrados. Las autoridades señalaron que la comunidad de Providencia no se encuentra dentro del circuito petrolero y no mantiene relación directa con los beneficios otorgados por las empresas del sector.

“El dirigente de esa comunidad sabe que las empresas petroleras no tienen ninguna obligación con ellos”, afirmó el general Mego Avellaneda durante una entrevista televisiva, señalando que la retención constituye un presunto delito de secuestro y extorsión que será investigado por el Ministerio Público.

Además, al menos tres miembros de la tripulación lograron ser liberados tras la intervención policial, aunque continúan desaparecidos dos trabajadores, entre ellos el capitán de la barcaza, identificado como Guerra.

Intento de rescate

La operación fue supervisada por personal de la Fiscalía de Nauta, que acompañó a las fuerzas del orden durante el operativo.

El general Mego Avellaneda confirmó que existen denuncias formales ante la fiscalía por presuntos delitos de secuestro, extorsión y retención ilegal de la barcaza.

“Pareciera que hay dolo en esta situación, porque el motorista no se ha encontrado, y hemos tenido que llevar un motorista para intentar rescatar la nave”, detalló el jefe policial ante la prensa.

También confirmó que el operativo no logró la liberación total de los retenidos ni la recuperación de la embarcación, y la tensión persiste en la zona de Providencia, mientras continúan las investigaciones y labores de búsqueda de los desaparecidos.

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