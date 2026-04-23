Perú

Cancillería responde por peruanos enlistados en ejércitos de Rusia y Ucrania: repatriación y advertencia oficial

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la situación de ciudadanos peruanos que viajaron a zonas de conflicto y reiteró recomendaciones para quienes buscan oportunidades en fuerzas armadas extranjeras

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En esta imagen, tomada de un video distribuido por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 24 de junio de 2025, un soldado prepara un Giatsint-B 152 mm para disparar contra posiciones ucranianas en un punto no revelado de Ucrania. (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)
En esta imagen, tomada de un video distribuido por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 24 de junio de 2025, un soldado prepara un Giatsint-B 152 mm para disparar contra posiciones ucranianas en un punto no revelado de Ucrania. (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

La Cancillería del Perú emitió un comunicado para esclarecer el estado de los peruanos que decidieron enlistarse en los ejércitos de Rusia y Ucrania, ambos en guerra desde 2022. El pronunciamiento llegó luego de reportes sobre casos de connacionales que han resultado enfermos, desaparecidos o fallecidos en el marco de este conflicto internacional.

Según la información oficial, cuatro ciudadanos peruanos acudieron a la Embajada del Perú en Moscú en busca de apoyo y lograron regresar al país entre el martes 21 y el miércoles 22 de abril.

La Sección Consular de la misión peruana en Rusia proporcionó la asistencia necesaria para concretar la repatriación. Mientras tanto, un quinto ciudadano, procedente de Ucrania, recibió orientación y ayuda en la Embajada del Perú en Polonia para asegurar su retorno seguro a territorio nacional.

La Cancillería detalló que mantiene un seguimiento constante de los casos de peruanos afectados en zonas de conflicto, en coordinación con las autoridades locales.

Además, se encuentran disponibles los canales de contacto de las representaciones diplomáticas peruanas en ambos países para atender cualquier solicitud o emergencia. Los teléfonos de emergencia y correos electrónicos de las embajadas fueron difundidos como parte de la estrategia de respaldo a los peruanos en el extranjero.

  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Rusia Celular de emergencia: +7 985 389 06 60 Correo electrónico: sconsularperu@mail.ru
  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Polonia (atiende connacionales en Ucrania) Celular de emergencia: +48 601 083 987 Correo electrónico: consulado@perupol.pl

“Las Embajadas del Perú en la Federación de Rusia y en Polonia se encuentran atentas a cualquier solicitud de nuestros connacionales, para lo cual se pone a disposición los datos de contacto de dichas Misiones”, se lee en el comunicado de la Cancillería.

Comunicado de la Cancillería.
Comunicado de la Cancillería.

Peruanos en busca de oportunidades militares

En el contexto de este fenómeno, la Cancillería peruana recordó que todo ciudadano interesado en prestar servicios en fuerzas armadas extranjeras, especialmente en zonas de conflicto, debe solicitar la autorización correspondiente según se establece en el numeral 23, del artículo 118 de la Constitución Política del Perú.

La institución exhortó a los peruanos a informarse detalladamente sobre las condiciones del servicio militar, las tareas que deberán desempeñar y los derechos y obligaciones que asumirán antes de aceptar cualquier contrato o trasladarse a países en situación de guerra.

Las autoridades peruanas remarcaron la importancia de tomar precauciones y recabar información suficiente para evitar situaciones de riesgo, desapariciones o problemas legales.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado un escenario de alta peligrosidad, con bombardeos recurrentes y ataques a infraestructura civil y militar, lo que aumenta la vulnerabilidad de quienes deciden involucrarse en estos contextos.

Diversos reportes recientes señalan que ciudadanos extranjeros, incluidos latinoamericanos, han sido captados por promesas de altos sueldos y beneficios que no siempre se cumplen. En el caso de los peruanos, la Cancillería enfatizó la necesidad de actuar con cautela y de respetar los procedimientos legales exigidos por la normativa nacional.

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