Perú

Peruanos llevados con engaños a zona de guerra en Rusia: confirman ocho fallecidos y cinco heridos

Los familiares han alertado que decenas de ciudadanos fueron captados con falsas ofertas de empleo y posteriormente enviados a combate, registrándose hasta el momento decesos y desapariciones en distintos puntos de Rusia y Ucrania

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En la imagen, tomada de un video distribuido por la oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 31 de marzo de 2026, soldados rusos disparan un lanzagranadas hacia posiciones ucranianas en un lugar no revelado en Ucrania. (oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)
En la imagen, tomada de un video distribuido por la oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 31 de marzo de 2026, soldados rusos disparan un lanzagranadas hacia posiciones ucranianas en un lugar no revelado en Ucrania. (oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

Una red internacional ha llevado a decenas de peruanos a la primera línea del conflicto entre Rusia y Ucrania bajo falsas promesas de empleo, dejando un saldo confirmado de ocho compatriotas muertos y cinco heridos, según denunciaron familiares y su abogado.

La situación viene generando alarma en comunidades de Lima y provincias, donde al menos 120 familias han reportado la desaparición o muerte de sus allegados tras aceptar supuestos trabajos bien remunerados en territorio ruso.

De acuerdo con testimonios recogidos, los afectados recibieron propuestas laborales que prometían sueldos altos y condiciones atractivas: trabajo como cocineros, vigilantes o personal de seguridad en instalaciones rusas.

Los anuncios, difundidos en redes sociales y aplicaciones como Instagram y TikTok, ofrecían bonos de ingreso de 20.000 dólares, salarios de hasta 4.000 dólares mensuales y la posibilidad de adquirir la nacionalidad rusa.

Según la investigación de Cuarto Poder, Rusia ha sido señalada como destino final de estos reclutamientos, que se gestionan a través de redes sociales con anuncios que prometen sueldos elevados, bonos de ingreso y facilidades migratorias. Cuarto Poder/América TV

El abogado Percy Salinas, representante de los familiares, explicó a RPP que el reclutamiento se efectuó a través de intermediarios en Perú, Colombia y México.

“Esta empresa opera en Colombia, es una colombiana y un mexicano, y tienen tres peruanos aquí que los recluta”, precisó. Los candidatos solo debían presentar su pasaporte y, tras firmar documentos en ruso cuyos términos desconocían, recibían un pasaje aéreo y partían a Moscú.

Una vez en destino, los empleadores les retiraban el pasaporte, el celular y el documento nacional de identidad. “Ahora ustedes me deben veinte mil dólares, porque eso me costó traerles”, relató Salinas sobre la situación de los peruanos al llegar a Rusia. Los contratos iniciales, que prometían estabilidad y seguridad, se transformaban en obligaciones impuestas en un idioma desconocido.

Hombres en uniformes militares rusos, angustiados, con banderas de Rusia en sus brazos. Al fondo, soldados armados y ruinas con humo de batalla.
Peruanos reclutados con engaños para el ejército ruso expresan desesperación en el frente, vigilados por no poder escapar de la zona de conflicto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al horror bélico

Cuarto Poder reveló que muchos viajeros partieron desde distritos como San Juan de Lurigancho, convencidos de que se dedicarían a labores civiles.

Una madre relató: “Mi hijo creyó que lo contrataron para cocinar en los cuarteles, pero una vez en Rusia, a cambio de sartenes y cacerolas, le entregaron un fusil y municiones”. Sin preparación militar ni conocimiento del idioma, fueron enviados directamente a la zona de combate.

Los reclutadores identificados operan bajo alias como Kraken, de nacionalidad colombiana, y Halcón y Vicio, ambos peruanos con domicilio en Lima. Tras la difusión de las denuncias, sus números de contacto dejaron de responder y los anuncios fueron eliminados de las plataformas.

Cifras de la tragedia

Según datos presentados por el abogado y confirmados a RPP, ocho peruanos han muerto y sus cuerpos permanecen en morgues rusas. Las familias cuentan con un plazo de seis meses para repatriar los restos, de lo contrario serán enviados a fosas comunes o incinerados. Otros cinco ciudadanos peruanos permanecen internados en hospitales tras ataques con drones contra sus campamentos, con heridas graves como fracturas en extremidades y clavículas.

Testimonios revelan el engaño a peruanos reclutados con falsas promesas de trabajo en Rusia y enviados a la guerra contra Ucrania.
Testimonios revelan el engaño a peruanos reclutados con falsas promesas de trabajo en Rusia y enviados a la guerra contra Ucrania. (Cuarto Poder)

La incertidumbre domina a los familiares. “Desde el 9 de abril, hoy día son dieciséis días, que no sé nada de mi hijo. No sé si está vivo, si está muerto, no hay quien me dé razón”, declaró una madre a Cuarto Poder. Las comunicaciones con la mayoría de los peruanos se han perdido hace cinco semanas, según relató el abogado Salinas.

Los testimonios recogidos por Cuarto Poder documentan que quienes intentaron desertar recibieron la advertencia de que “solo muerto podía regresar”. De un grupo de veinte enviados a la primera línea, solo regresaron dos, uno de ellos hospitalizado tras cinco cirugías.

Falta de respuesta

Las familias han presentado denuncias por trata de personas ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal, entregando videos, conversaciones y pruebas de amenazas recibidas por quienes intentaron alertar a las autoridades. “Cuando tú haces la denuncia, al día siguiente aparecen las amenazas a los celulares de las madres de familia”, advirtió Salinas en entrevista con RPP.

Composición de imagen: soldados con camuflaje y rifles en un campo de tiro, y un recuadro con personas sosteniendo pancartas de protesta
Soldados entrenan en un campo de tiro, mientras familiares de peruanos reclutados con engaños para la guerra entre Ucrania y Rusia protestan pidiendo ayuda al consulado peruano. (Infobae)

En reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los familiares solo han recibido promesas de enviar notas de protesta y la gestión de salvoconductos para quienes logren escapar hasta la embajada peruana en Moscú. Sin embargo, la sede diplomática se encuentra a más de 1.200 kilómetros del frente de combate, distancia similar a la que separa Lima de Tumbes.

El director de la Dirección de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asistencia al Nacional, Pedro Bravo, informó a las familias sobre conversaciones con el agregado comercial ruso en Lima para frenar la migración de combatientes. De acuerdo con Cuarto Poder, los peruanos reclutados no reciben garantías sobre su seguridad ni compensaciones para sus familias, y deben destinar su primer sueldo a la compra de abrigo, uniformes y armamento.

El reclutamiento continúa

Las denuncias han revelado que la empresa reclutadora cambia de nombre constantemente tras cada acusación, dificultando la acción de las autoridades.

Las familias, agrupadas en torno a 120 casos documentados, reclaman al Estado peruano una intervención efectiva para rescatar a sus allegados y detener la captación de nuevos candidatos. La recuperación de los cuerpos depende de treguas en la zona de combate, mientras los familiares esperan respuestas y acciones concretas ante una red transnacional que sigue operando con impunidad.

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