Perú

Se acerca un fin de semana largo por feriado del 1 de mayo, ¿de cuántos días?

El feriado del 1 de mayo cae viernes y formará un nuevo fin de semana largo. Sin embargo, dado que no se aprobaron aún los días no laborables, este no será tan extenso

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gente en feriado al frente de adorno de plantas que dice Lima
El siguiente fin de semana largo es de tres días, por el día del Trabajador. - Crédito Mincetur

Van cuatro meses de iniciado el año 2026, y los peruanos ya han disfrutado de un feriado largo por Semana Santa en el mes de abril. Sin embargo, aún faltan cobrarse 14 feriados nacionales, fechas que no solo marcan pausas en la agenda laboral, sino que también representan una oportunidad para planificar viajes, culminar pendientes o disfrutar de un merecido descanso.

Así, el mes de mayo traerá una nueva ocasión para desconectarse de la rutina. El viernes 1 de mayo será feriado nacional, por el Día del Trabajo, lo que, y sumado al sábado 2 y domingo 3, permitirá a trabajadores y estudiantes disfrutar de un fin de semana largo (para quienes no trabajen, efectivamente, esos días).

Así, se configurará un fin de semana largo de tres días, pero si el Gobierno hubiera aprobado ya los días no laborables para este 2026, y si decidieran añadir el jueves 30 de abril como uno de estos, este feriado largo sería más extenso.

Cientos de personas aprovechan el feriado largo para hacer compras para Navidad y Año Nuevo| Panamericana

Feriado largo del 1 de mayo

El Perú celebra cada año 16 feriados nacionales. Para este 2026, estas son las fechas y días que se consideran:

  1. Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó
  2. Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó
  3. Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó
  4. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Es el siguiente feriado
  5. Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  6. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  7. Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  8. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  9. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  10. Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  11. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  12. Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  13. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  14. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  15. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  16. Viernes 25 de diciembre: Navidad.
familia en feriado en la plaza de armas de Lima
Perú tiene 16 feriado este año, pero solo tuvo un día no laborables. - Crédito Andina

Como se ve, el siguiente feriado es el 1 de mayo, por el Día del Trabajo. Este caerá viernes, y permitirá para los que sean beneficiados por este que puedan descansar ese día, y seguir haciéndolo si sus descansos caen el sábado y domingo (como en el sector público). Así, el feriado largo siguiente del Perú será de tres días.

¿Y si trabajo en feriado?

Sin embargo, hay casos en el sector privado en que se podría pactar con el trabajador que este no tome su descanso por el feriado. ¿Qué pasa en estos casos? Pues quienes trabajen durante un feriado sin descanso sustitutorio deben recibir el pago del día feriado más la remuneración diaria con una sobretasa del 100%. Es decir, un triple pago: uno por las labores, otro por trabajar el feriado y otro por la sobretasa.

Además, según el Decreto Legislativo 713, la remuneración por este feriado se percibe íntegramente y sin condición alguna, aun cuando el trabajador tenga inasistencias o tardanzas durante la semana. Para el caso del trabajador que labore el 1 de mayo, sin descanso posterior, percibirá tres remuneraciones diarias: una por el feriado y doble por haber laborado en día feriado.

Captura de El Peruano con los días no laborables para 2025 en Perú
Así señalaba la norma legal de 2025 el día no laborable para el 2026. - Crédito Captura de El Peruano

Cuando hay un acuerdo entre empleador y trabajador para que en el feriado este labore, con descanso posterior, ya no habrá pago adicional por haber asistido. Se debe recordar que no efectuar este pago constituye una infracción muy grave, con multas que pueden oscilar entre S/1 mil 58 y S/24 mil 163, según el tamaño de la empresa.

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