Perú

Decretan día no laborable para este lunes 27 de abril, pero solo aplica para una región

Mientras el gobierno sigue sin aprobar los días no laborables a nivel nacional, una región ha aprobado a nivel departamental un día libre nuevo, pero que será compensable

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Plaza de Abancay
Toda una región y sus provincias tendrán dos feriados regionales la siguiente semana. Estarán de fiesta por su aniversario. - Crédito Gobierno Regional de Apurímac

¿Sabías que este lunes 27 y martes 28 de abril son ‘feriados regionales’ en Apurímac? En 2010, El Gobierno Regional de Apurímac , mediante la ordenanza regional N°14-2010-GR-APURÍMAC/CR declaró el día lunes 28 de abril de todos los años como feriado no laborable (pero recuperable), en el marco del aniversario de la creación política del departamento.

Ahora, este 2026 se ha añade un nuevo día no laborable: “El Gobierno Regional de Apurímac, mediante el Decreto Regional N°002-2026-GORE-APURÍMAC/CR declara feriado no laborable (recuperable) el lunes 27 y martes 28 de abril, en el marco del 153° aniversario de la creación política de la región Apurímac, con la finalidad de promover el desarrollo turístico regional”, señala el mismo gobierno regional en sus redes sociales.

Es así que solo en el marco de las actividades laborales de todas las provincias esta región, los trabajadores podrán no trabajar durante esos días y tener un fin de semana largo, desde el sábado 25 hasta el martes 28 de abril, cuatro días sin labores. Sin embargo, estas jornadas no trabajadas sí tendrán que ser recuperada posteriormente.

plaza de armas de Ica
Algunas regiones sí están celebrando días no laborables, pero como 'feriados regionales' que solo aplican a sus jurisdicciones. - Crédito Municipalidad de Ica

Días no laborables son recuperables

Si bien Apurímac celebrará su aniversario la siguiente semana y tendrá dos ‘feriados regionales’, estos son tratados como días no laborables. Mientras un feriado normal implica no trabajar esa fecha y no recuperar las horas no laboradas posteriormente, un día no laborable sí implica que las horas no trabajadas se recuperan luego.

Es así que los trabajadores del Estado y las empresas privadas (las que concuerden en aplicar estas fechas libres con sus empleados) no trabajarán ese lunes 27 y martes 28 de abril, pero luego tendrán que recuperar esa jornada otro día extra de trabajo en una semana laboral normal, o añaadir las horas no trabajadas a las jornadas normales hasta ‘pagarlas’.

Recuerda que estos días solo aplican para la región de Apurímac. Mientras, a nivel nacional, ese año solo se ha tenido el ‘día no laborable’ del viernes 2 de enero, decretado el año pasado.

Diferencia entre feriados y días no laborables | YouTube /@elnictalopeleyes

¿Y los días no laborables a nivel nacional?

Cada uno de los últimos años, los días no laborables se han aprobado siempre con al menos un mes de anticipación al feriado del 1 de mayo en los últimos años, desde el 2022.

  • El 1 de abril de 2022, se decretaron siete días no laborables para este año, empezando por el lunes 2 de mayo
  • El 29 de diciembre de 2022 se decretaron siete días no laborables para el 2023 y uno para el 2024. Tenían el día viernes 28 de abril de 2023 para crear un fin de semana más largo para el feriado del lunes 1 de mayo
  • El jueves 1 de febrero de 2024 se decretaron siete días no laborables para ese año, pero en este caso esto no incluía un día no laborable alrededor del 1 de mayo, que caíga miércoles
  • Finalmente, el 3 de abril de 2025 se decretaron tan solo dos día no laborables par todo el año, y uno para el 2026 (el viernes 2 de enero). En este caso sí se declaró el viernes 2 de mayo de 2024 como no laborable.
familia en feriado en la plaza de armas de Lima
Perú tiene 16 feriado este año, pero solo tuvo un día no laborable. - Crédito Andina

Mientras, para este año 2026, aún no se ha dado una nueva norma que declare días no laborables, además del pasado 2 de enero, para hacer ‘puentes festivos’ con otras fechas.

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