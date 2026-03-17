¿Qué días son feriados en Semana Santa, Perú? Conoce las fechas exactas

Según lo establecido en el cronograma de la conmemoración, el Jueves Santo tendrá lugar el 2 de abril de 2026. Foto: Dirección Desconcentrada de Cultura Áncash

En el calendario oficial del Perú, la celebración de la Semana Santa tendrá en el 2026 dos jornadas reconocidas como feriados nacionales. Se trata del jueves 2 y el viernes 3 de abril, días considerados de descanso obligatorio y remunerado tanto para los trabajadores del sector público como privado, según lo establecido en la normativa laboral vigente.

Estas fechas permitirán conformar un periodo prolongado de pausa en las actividades laborales, ya que se enlazan con el sábado 4 y el domingo 5 de abril. De este modo, miles de personas podrán aprovechar el fin de semana largo para participar en ceremonias religiosas, realizar viajes internos o dedicar tiempo a actividades familiares.

Feriados oficiales durante la celebración

Dentro del calendario de la festividad, el Jueves Santo se celebrará el 2 de abril de 2026, mientras que el Viernes Santo corresponderá al 3 de abril. Ambos días forman parte de las fechas reconocidas por el Estado como descanso remunerado obligatorio.

Este periodo se inserta en el conjunto de jornadas no laborables que el país tiene a lo largo del año. Para el 2026, el cronograma contempla 16 feriados nacionales distribuidos entre celebraciones de carácter religioso, cívico e histórico. La presencia de estas conmemoraciones responde a la intención de destacar momentos relevantes para la identidad colectiva y promover espacios de reflexión social y cultural.

La inclusión de estas fechas busca resaltar acontecimientos significativos para la identidad común y fomentar instancias de reflexión en el plano social y cultural. Foto: Dirección Desconcentrada de Cultura Áncash

Significado religioso de la festividad

La Semana Santa recuerda los episodios finales de la vida de Jesucristo, desde su entrada a Jerusalén, evocada en el Domingo de Ramos, hasta su resurrección, celebrada el Domingo de Resurrección. Durante estos días, los creyentes rememoran acontecimientos como la Última Cena, la crucifixión y el periodo de recogimiento espiritual previo a la Pascua.

La fecha de esta festividad cambia cada año porque se determina siguiendo un criterio astronómico ligado al calendario litúrgico. En el 2026, la conmemoración se desarrollará entre el 29 de marzo y el 5 de abril, intervalo en el que diversas localidades del país combinan tradiciones religiosas con expresiones culturales propias, lo que explica su vigencia y arraigo en la sociedad peruana.

Las regiones del Perú con mayor actividad turística durante la Semana Santa

Entre las zonas con mayor dinamismo turístico durante la Semana Santa figura la región Ayacucho, considerada uno de los principales epicentros de esta festividad por sus multitudinarias procesiones y expresiones devocionales que atraen a miles de personas cada año. También sobresale Cusco, donde las ceremonias religiosas y la riqueza patrimonial generan un fuerte flujo de visitantes nacionales y extranjeros durante estas fechas.

En la costa norte, Piura y La Libertad se posicionan como alternativas relevantes por sus tradiciones históricas y actividades culturales vinculadas a la Semana Santa, mientras que regiones como Áncash y Junín atraen viajeros interesados en experiencias que combinan espiritualidad y paisajes andinos. Además, destinos urbanos y de naturaleza como Lima, Arequipa, Paracas o la Amazonía —con ciudades como Iquitos y Tarapoto— amplían la oferta turística al ofrecer opciones de descanso, turismo vivencial y actividades al aire libre.

Este periodo integra el conjunto de jornadas no laborables previstas a lo largo del año. Para el 2026, el calendario contempla 16 feriados. Foto: Dirección Desconcentrada de Cultura Áncash

En los últimos años también se observa un mayor protagonismo de regiones emergentes como Huánuco, que proyecta recibir un importante número de visitantes en la temporada 2026 tras fortalecer su planificación turística y su oferta cultural.