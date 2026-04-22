Renovación Popular y Fuerza Popular buscan sumar partidos a reclamo por supuesto sabotaje de las elecciones 2026

Renovación Popular y Fuerza Popular buscan sumar partidos a reclamo por supuesto sabotaje de las elecciones, pero no reciben apoyo. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Los partidos Renovación Popular y Fuerza Popular han iniciado conversaciones para coordinar acciones sobre las presuntas irregularidades observadas durante el desarrollo de las elecciones generales 2026 a nivel nacional y buscan incorporar a más organizaciones políticas en un reclamo contra la ONPE.

Un comunicado difundido por Renovación Popular indica que representantes del partido se reunieron con el jefe de personeros del partido fujimorista “con el objetivo de abordar presuntas irregularidades que se observan en el proceso electoral realizado por la ONPE”.

Aunque se buscó que más organizaciones políticas se sumen a este reclamo por medio de la fima de un acta, el documento indica que hasta el martes 21 de abril no hay acuerdos sobre el contenido del documento y tampoco se indica si algún otro partido ha apoyado esta iniciativa. “A la fecha, no se han llegado a acuerdos para la firma de dicha acta”, se indica en el comunicado difundido en las redes sociales de Renovación Popular.

Renovación Popular y Fuerza Popular buscan sumar partidos a reclamo por supuesto sabotaje de las elecciones. (Foto: Renovación Popular)

“Mientras tanto, hacemos un llamado a las fuerzas políticas que verdaderamente defendemos la democracia, para actuar como un frente unido en estos momentos de incertidumbre ante un conteo de votos que no reflejaría la voluntad popular”, finaliza el comunicado.

Keiko Fujimori ofreció sus personeros a Renovación Popular

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció el martes 14 de abril luego de iniciarse el conteo de votos, cuando Rafael López Aliaga ya se difundía su versión sobre un supuesto fraude electoral.

En esa línea, la candidata presidencial advirtió que el escenario electoral se presenta altamente competitivo y sin una definición clara. “Por lo que se observa, el resultado va a ser muy ajustado. Será voto a voto y aún no está definido”, indicó, al referirse al avance del escrutinio que mantiene en expectativa a la ciudadanía.

En ese momento, Fujimori anunció que su agrupación pondrá a disposición sus mecanismos de fiscalización electoral para contribuir a la transparencia del proceso. En particular, ofreció el trabajo de los personeros de Fuerza Popular al partido liderado por Rafael López Aliaga, con el objetivo de compartir información y verificar los resultados.

“Ponemos a disposición del partido político Renovación Popular el comando de personeros de Fuerza Popular para que comparta toda la información”, declaró, al precisar que esta iniciativa busca “contribuir a esclarecer los hechos y asegurarnos que la verdad prevalezca”.

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Rafael López Aliaga y sus acusaciones contra Fuerza Popular

Pese al gesto de la candidata del fujimorismo, Rafael López Aliaga acusó a la candidata Keiko Fujimori y al empresario Samuel Dyer Ampudia durante su “marcha por la democracia”, de formar parte de una supuesta “operación” financiada con “miles de billetes”, en alusión a Dyer.

“Señor, ¿cuánta plata ha puesto usted para personeros? ¿Cuántos millones de dólares ha puesto para personeros en todo el Perú para manejar todas las mesas del Perú? Son varios millones de dólares, señor. ¿Qué interés tiene? ¿Por qué ha puesto a su sobrino a manejar todo el ejército de personeros (de Fuerza Popular)?“, cuestionó durante su intervención.

A raíz de esta afirmación, Dyer envió una carta notarial al candidato presidencial y le dio un plazo de 48 horas para retractarse o, de lo contrario, tomaría acciones legales en su contra.

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Abogado de López Aliaga pide disculpas a Fujimori por insultos

“Yo aprovecho esta entrevista para pedirle, a título personal, disculpas a la señora Keiko Fujimori y al señor Samuel Dyer. Creo que estas expresiones las considero inoportunas. De repente producto del estrés por el cual está atravesando el señor López Aliaga. Por lo tanto, mi solidaridad con la señora Keiko y el señor Dyer. No es momento de exacerbar divisiones, mas bien los peruanos tenemos que ir en una afán de conciliar”, dijo Medina en entrevista con RPP Noticias.

El abogado indicó que le hizo saber su “disconformidad con esas expresiones” a López Aliaga. “Yo quiero a nombre propio pedir disculpas y mas bien saludar la buena voluntad no solamente de Keiko Fujimori y de cualquier otro líder político que está participando en estas justas electorales. De repente sumar esfuerzos porque creo que estamos para sumar y no para dividir”, agregó.