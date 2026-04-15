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Renzo Reggiardo afirma que Rafael López Aliaga pasará a segunda vuelta porque “como alcalde recibo información”

El alcalde de Lima y afiliado a Renovación Popular afirmó que los datos se los dio “gente que maneja estadística” y pidió al presidente Balcázar que no se “inmiscuya” en el proceso electoral

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Renzo Reggiardo afirma que Rafael López Aliaga pasará a segunda vuelta porque “como alcalde recibo información”. (Video: Epicentro)

El alcalde de Lima y afiliado a Renovación Popular, Renzo Reggiardo, se pronunció a favor del candidato presidencial de su partido, Rafael López Aliaga, y afirmó que él ocuparía el segundo lugar en las elecciones por detrás de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), por lo que pasaría a una eventual segunda vuelta.

Pese a la afirmación de Reggiardo frente a miembros de la prensa durante un evento oficial de la Municipalidad, no ofreció evidencia alguna sobre la credibilidad de lo que él denominó “información que llega” en su condición de alcalde.

Hemos recibido información de personas que evidentemente manejan información estadística y manejan información electoral, que a este momento, con los cálculos que ya se tienen, con lo que falta procesar, que es alrededor del 10 %, las dos personas que pasan a la segunda vuelta son la señora Keiko Sofía Fujimori y el señor Rafael López Aliaga”, afirmó el burgomaestre.

Reggiardo negó que López Aliaga haya vulnerado las normas electorales en sus actividades recientes.
Renzo Reggiardo afirma que Rafael López Aliaga pasará a segunda vuelta porque “como alcalde recibo información”.

Durante su contacto con la prensa, el alcalde de Lima también se dirigió al presidente José María Balcázar para pedirle “que no se inmiscuya en el proceso electoral”. Además de dirigirse a otras autoridades como al jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para pedirle que “administre con objetividad e imparcialidad la institución que él lidera y pedirle a la ONPE que de una vez por todas tome cartas en el asunto y rechacen la permanencia del señor Corvetto al frente de la institución”

A pesar de realizar afirmaciones de este tipo cuando Rafael López Aliaga va en tercer lugar según el conteo de ONPE, Reggiardo indicó que “no estoy hablando de fraude” y que en realidad se refiere a una serie de actos “actos que han entorpecido enormemente la elección”.

Rafael López Aliaga acusa fraude electoral sin pruebas

La noche del martes, el candidato presidencial Rafael López Aliaga participó en una concentración pública convocada por él junto a los congresistas Alejandro Muñante y Norma Yarrow, en la que exigieron la nulidad de las elecciones por considerar que se produjo un fraude pese a que no presentaron pruebas sobre sus afirmaciones.

Durante su discurso, López Aliaga centra sus críticas en el manejo logístico de la jornada electoral y en la actuación de funcionarios responsables. En ese sentido, afirma: “El señor Corvetto es parte de un engranaje, es parte de una estrategia”. Además, exige acciones inmediatas: “Yo le mando al señor fiscal de la nación, le mando al jefe de la Policía Nacional, le mando que tome preso de inmediato al señor Corvetto”.

La movilización reúne a ciudadanos y figuras políticas que rechazan el proceso electoral y exigen su revisión inmediata. X

El candidato sostiene que existieron retrasos en la distribución del material electoral, lo que, según su versión, afectó la participación ciudadana. “Si hay un millón sesenta mil personas a nivel nacional que no han votado... ¿Por qué? Porque el material llegó tardísimo”, señala ante los asistentes.

Uno de los puntos centrales de su intervención se relaciona con la posibilidad de una protesta a escala nacional. López Aliaga afirma que esperará resultados oficiales antes de tomar decisiones, aunque adelanta una eventual convocatoria. “Si el fraude se consuma, yo sí convoco a una marcha multitudinaria entre todo el Perú”, indicó.

El candidato insiste en mantener una vigilancia constante sobre el proceso. “Nos declaramos en estado de emergencia a partir de este minuto”, señala, al tiempo que pide a sus seguidores mantenerse atentos a los anuncios posteriores.

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