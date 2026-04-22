Derechos laborales en Perú: estas son las garantías para quienes trabajan a media jornada y tiempo completo

La remuneración laboral es uno de los derechos laborales que todo trabajador percibe.

El acceso a derechos laborales igualitarios constituye uno de los ejes centrales del sistema de trabajo en Perú. Todo trabajador, ya sea de tiempo parcial o jornada completa, cuenta con un marco de protección legal que establece garantías fundamentales en materia de remuneración, seguridad social, condiciones de trabajo y acceso a beneficios sociales. La legislación peruana se alinea con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y busca evitar la discriminación entre las distintas modalidades de contratación.

La Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo (Decreto Legislativo N° 854) reconoce dos formas principales de vinculación: jornada completa, que suele abarcar hasta 48 horas semanales, y trabajo a tiempo parcial (part time), caracterizado por una carga laboral menor a cuatro horas diarias o 24 horas semanales. Ambas categorías están contempladas en la normativa y deben figurar en el contrato de trabajo, documento obligatorio que debe detallar el tipo de jornada, la remuneración, las condiciones y los beneficios otorgados.

Remuneración laboral y seguridad social

En cuanto a la remuneración mínima vital, la ley establece que ningún trabajador puede percibir menos del monto fijado por el Estado, actualmente en 1.130 soles mensuales para quienes cumplen jornada completa. En el caso de trabajo a tiempo parcial, el salario se calcula en proporción a las horas efectivamente laboradas, pero siempre respetando el piso mínimo. Germán Lora, profesor de ESAN Business Law, en entrevista a ATV+ y precisó que la proporcionalidad no debe afectar el acceso a otros derechos asociados, como el pago de horas extras o la percepción de asignaciones familiares, si corresponde.

La seguridad social representa un derecho fundamental. Todo trabajador formal debe ser afiliado al Seguro Social de Salud (EsSalud) y al Sistema Privado o Nacional de Pensiones, desde el inicio de la relación laboral. En el caso de Perú el sistema de pensiones es AFP (la cual se divide en AFP Integra, Prima AFP, Profuturo y Hábita) y la ONP.

Los trabajadores part time también acceden a la cobertura de salud, aunque la ley prevé que sólo aquellos que superan las 21 horas semanales cotizan automáticamente al sistema pensionario. Esta diferencia ha sido objeto de debate y análisis en informes de la OIT, que promueve la universalización de la protección social.

En el Perú, hay dos sistemas que permiten acceder a una pensión durante la etapa de jubilación: el régimen privado administrado por las AFP y el sistema público gestionado por la ONP. Foto: composición Infobae Perú

Vacaciones, asignación familiar y liquidación de beneficios sociales

El acceso a vacaciones anuales constituye otro de los beneficios reconocidos. Para quienes cumplen jornada completa, la ley otorga 30 días calendario de descanso remunerado al año. Los trabajadores part time tienen derecho a vacaciones en proporción al tiempo trabajado. La acumulación de días y la forma de cálculo deben establecerse en el contrato y respetar los criterios de proporcionalidad fijados por la normativa peruana.

Un grupo diverso de empleados de hotel espera en fila en un lujoso vestíbulo para recibir sus salarios de una administradora en un mostrador de pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asignación familiar es un beneficio destinado a quienes tienen hijos menores de edad o con discapacidad. De acuerdo con la ley, este derecho también corresponde a trabajadores de media jornada, siempre que cumplan el mínimo de horas requerido y acrediten la situación familiar ante el empleador. La asignación equivale al 10 % de la remuneración mínima vital.

En materia de protección frente al despido, la ley exige que toda terminación de contrato se realice conforme a causales objetivas y que el trabajador reciba la liquidación de beneficios sociales. Para los empleados part time, la legislación peruana prevé que la extinción del vínculo debe ajustarse a los mismos procedimientos y derechos que para la jornada completa.

Gratificación y licencias

El pago de gratificaciones es otro aspecto relevante. Los empleados con jornada completa reciben dos gratificaciones anuales (en julio y diciembre), equivalentes a una remuneración mensual cada una. En el caso de part time, la gratificación se calcula en función del tiempo y la proporción de horas trabajadas.

Gratificación uno de los derechos laborales más importantes de todo trabajador| Andina

El acceso a licencias por maternidad, paternidad, enfermedad o accidente está contemplado en la normativa peruana. La ley reconoce el derecho de la persona trabajadora a ausentarse por causas justificadas, con goce de remuneración o bajo los términos que establezca el contrato. Para el caso de part time, las licencias se otorgan en proporción y bajo los mismos lineamientos que para jornada completa.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ejerce funciones de control y supervisión para garantizar el cumplimiento de estos derechos. Sus inspecciones buscan prevenir abusos, detectar contratos fraudulentos y asegurar que los beneficios laborales se otorguen en igualdad de condiciones.

El intendente de la Sunafil en Lima Metropolitana, Leopoldo Agustín Vásquez, indicó que el operativo alcanzó a aproximadamente 20 establecimientos comerciales. Foto: Andina

La normativa peruana sigue en proceso de adaptación ante los cambios del mercado laboral y las nuevas formas de empleo. El reto principal radica en consolidar la equidad entre quienes optan por la jornada completa y quienes, por elección o necesidad, acceden a empleos de tiempo parcial. Según la OIT, el fortalecimiento de la fiscalización y la promoción de la formalización laboral resultan esenciales para garantizar que los derechos laborales se apliquen de manera universal y efectiva en Perú.