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Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Alianza Lima y Los Chankas pelean por conseguir el trofeo de la primera fase del campeonato peruano. Revisa todos los detalles

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Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

Tras la conclusión de los partidos pendientes de la fecha 10, este fin de semana iniciarán los encuentros correspondientes a la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La programación completa se detalla a continuación.

Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura

Sábado 25 de abril

- CD Moquegua vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio 25 de Noviembre)

- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra)

- Sport Boys vs Juan Pablo II (19:00 horas / estadio Miguel Grau)

Domingo 26 de abril

- UTC vs Cienciano (11:00 horas / estadio Héroes de San Ramón)

- Cusco FC vs Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Atlético Grau vs Alianza Lima (15:30 horas / estadio IPD Mansiche)

- Universitario vs Alianza Atlético (18:00 horas / estadio Monumental)

Lunes 27 de abril

- ADT vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Unión Tarma)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Los partidos más atractivos de la fecha 12

La expectativa se centra en el desempeño de Alianza Lima frente a Atlético Grau el domingo 26 de abril. El equipo dirigido por Pablo Guede, que viene de obtener una victoria por 8-0 sobre Cusco FC en Matute, buscará sumar tres puntos en Piura. En cuanto al cuadro ‘albo’, atraviesa una racha negativa tras su derrota ante Los Chankas.

Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Atlético en el estadio Monumental. El conjunto ‘crema’ necesita un triunfo para mantener sus aspiraciones en el Torneo Apertura. Los ‘churres’, por su parte, llegan tras perder 1-0 como local frente a Sport Boys.

El duelo entre Los Chankas y ADT en Tarma también despierta interés. El conjunto de Andahuaylas atraviesa una racha positiva sin derrotas, pero enfrenta el desafío de jugar en la altura de la Perla de los Andes. Una caída en este encuentro podría costarle el liderato en la recta final de la primera fase.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

Así va la tabla de posiciones

Alianza Lima y Los Chankas comparten el primer lugar de la tabla de posiciones con 26 puntos. El equipo de Andahuaylas tiene un partido pendiente correspondiente a la fecha 10, programado para el jueves 23 de abril. La tabla definitiva se conocerá después de ese encuentro, ya que los ‘guerreros’ podrían alcanzar los 29 puntos y quedar como únicos líderes.

Universitario de Deportes, que viene de una derrota ante Melgar, también tiene la posibilidad de reducir la distancia con la cima. El conjunto ‘merengue’ disputará su partido pendiente de la décima jornada este miércoles 23 frente a Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental. Incluso con una victoria, La ‘U’ solo podrá acercarse a ocho puntos del primer puesto, por lo que necesita que Los Chankas caigan en su duelo ante Cienciano como locales.

Así va la tabla de posiciones previo a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.
Así va la tabla de posiciones previo a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

Dónde ver los partidos de la fecha 12

La transmisión de la Liga 1 2026 estará a cargo de L1 Max, que emitirá en vivo todos los partidos de la jornada 12 del Torneo Apertura. El canal se encuentra disponible en Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, además de ofrecer acceso digital a través de la aplicación Liga 1 Play.

Infobae Perú brindará una cobertura integral de cada encuentro, con información previa, seguimiento minuto a minuto, registro de goles, jugadas clave y declaraciones de los protagonistas. Los aficionados podrán acceder a todos los detalles del torneo desde la plataforma digital.

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