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Pedro García criticó a Álvaro Barco tras respaldo a Jorge Araujo en Universitario: “No puede jugar partido de Copa con técnico interino”

El periodista deportivo criticó con dureza a la directiva de la ‘U’ por no tener un buen plan cuando se sabía la partida del estratega español desde el clásico que se jugó en el Monumental, el pasado 4 de abril

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Pedro García lanzó cruda opinión sobre Universitario tras salida de Javier Rabanal
Pedro García lanzó cruda opinión sobre Universitario tras salida de Javier Rabanal

Hay un ambiente de incertidumbre en Universitario de Deportes tras la salida de Javier Rabanal por malos resultados. La ‘U’ se encuentra en la búsqueda del nuevo técnico con el reloj en contra, y mientras tanto, Jorge Araujo asumió como DT interino.

Álvaro Barco, director deportivo, respaldó al estratega peruano y deslizó la posibilidad de que se quede al mando del equipo de manera oficial. Pedro García criticó duramente la directiva de la ‘U’ porque no tuvo un plan B si es que sabía que iba sacar al español desde el clásico, que se jugó el 4 de abril.

“Es medio verso el tema de que es el técnico Araujo, porque si es el técnico Araujo, ¿qué hacen entrevistando a otros? Desde el punto de vista discursivo de darle confianza, me parece perfecto. Ahora veamos la realidad del discurso hacia el Coco Araujo. Cuando se fue Rabanal al perder en Arequipa, ¿ustedes creen que la gente que gobierna la U ha esperado que pierda en Arequipa para buscar un técnico? Nada que ver. Si cuando ya se producían los anticipos del clásico, ya se decía que si Rabanal perdía el clásico, podía salir de la U. La búsqueda no es de hoy, no es de ayer, de hace dos semanas. Estoy seguro de eso", apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

Alejandro Restrepo, exAlianza Lima, fue vinculado a la 'U'. Créditos: L1 Max / X.

“Universitario no puede jugar Copa con un técnico interino”

Pedro García fue enfático en mencionar que Universitario de Deportes no puede afrontar el choque con Nacional, que es el más importante de la Copa Libertadores 2026, con un técnico interino. La ‘U’ recibirá a Nacional de Uruguay el miércoles 29 de abril a las 21:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 3 del torneo nacional.

“Lo que no entiendo es que en esa línea, en esa búsqueda y en esa dinámica, la U, un equipo grande, juegue la Copa Libertadores, el partido más importante de la copa, que es el cual este partido con Nacional te va a dejar la puerta abierta o no de competir la copa; no puede ser que la U juegue ese partido decisivo con técnico interino. No puede ser”, comentó el periodista deportivo.

Álvaro Barco respaldó a Jorge Araujo. Crédito: Jesús Saucedo/Liga 1.
Álvaro Barco respaldó a Jorge Araujo. Crédito: Jesús Saucedo/Liga 1.

Eso sí, Eloy dejó en claro que su comentario no es contra Jorge Araujo, sino por la mala planificación de la directiva ‘merengue’ respecto a la búsqueda del estratega.

“Se mantiene un integrante del comando técnico en la U. Está muy bueno que sea en la línea, está muy bueno que sea. Está buenísimo, pero, por favor, no digo que no quiero que Araujo dirija. Tiene sentido, Araujo estaba junto a Rabanal en los partidos, se mantiene un integrante del comando técnico, y está buenísimo. Pero digo lo siguiente: no puede ser que la ‘U’ su partido bisagra en la copa, posiblemente que sea ganarlo y meterse en la consideración de pelear por una clasificación; no puede ser que lo asuma con el técnico interino, porque si la búsqueda comenzó antes, la U tiene que presentar al técnico siguiente ayer, no dentro de una semana”, añadió.

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