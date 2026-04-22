Perú

Juntos por el Perú no solo indultaría a Pedro Castillo, sino también a Guillermo Bermejo, Betssy Chávez y Aníbal Torres

Así lo indicó el nuevo abogado de la agrupación, Duberlí Rodríguez, quien precisó que la gracia solo abarcaría delitos políticos

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Duberlí Rodríguez, abogado del partido Juntos por el Perú, anuncia que, de llegar al poder, no solo se indultaría al golpista expresidente, sino a otros líderes políticos. Video: Exitosa

Juntos por el Perú no solo indultaría al golpista expresidente Pedro Castillo, sino también al suspendido congresista Guillermo Bermejo, la prófuga expremier Betssy Chávez y el exprimer ministro Aníbal Torres. Esto tras aliarse con la alianza Venceremos, que llevó como candidato presidencial a Ronald Atencio.

“En Venceremos hemos dicho, y Ronald Atencio eso lo he dicho muy claramente, que él indultaría, formándose previamente una comisión de indulto, a los llamados delitos políticos, como por ejemplo la rebelión que le atribuyen a Pedro Castillo, a Betssy Chávez, a Aníbal Torres, a, a Huerta, etcétera”, dijo Duberlí Rodríguez, excandidato de Venceremos que se sumó al equipo legal de Juntos por el Perú.

Rodríguez indicó que la diferencia entre Venceremos y Juntos por el Perú era que el segundo solo planteaba la gracia a favor de Castillo.

“JP solamente planteaba el indulto para Pedro Castillo. En Venceremos también estamos de acuerdo con el indulto a Pedro Castillo, pero hacemos extensivo ese indulto a Bermejo, a Betssy Chávez, Aníbal Torres y también a Walter Aduviri, que es un dirigente puneño que está condenado por el Aymarazo, porque se opusieron a la, a la concesión que hizo el segundo gobierno de García a mineras para contaminar el medio ambiente”, sostuvo.

Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, habla durante una conferencia de prensa en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, habla durante una conferencia de prensa en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Duberlí Rodríguez indicó que en un probable gobierno de Roberto Sánchez también se indultaría a “dirigentes ronderos que han participado en las luchas”. Precisó que no abarcaría delitos graves como el terrorismo.

Sobre esto último y el caso de Guillermo Bermejo, quien fue condenado por afiliación terrorista, Rodríguez aseguró que la Corte Suprema anularía la condena porque en dos juicios anteriores fue absuelto.

Convocan marcha

El partido Juntos por el Perú, que postula a Roberto Sánchez para la presidencia, calificó como “ilegal” la aceptación de la renuncia de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y convocó a una protesta nacional. La agrupación sostiene que esta decisión representa una amenaza directa al proceso electoral y podría condicionar el resultado de los comicios en curso.

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Sánchez niega el fraude que proclama el candidato López Aliaga. EFE/ John Reyes Mejía
El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Sánchez niega el fraude que proclama el candidato López Aliaga. EFE/ John Reyes Mejía

La organización difundió un comunicado en el que denunció que la resolución de la JNJ constituye “una perversa acción mediática”, dentro de una campaña destinada a instalar una “narrativa fraudulenta”, impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular, con la intención de “controlar el sistema electoral para promover el boicot del resultado del proceso electoral”. El partido advirtió sobre el peligro que esta medida implica para el respeto a la voluntad ciudadana e instó a sus simpatizantes y a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la democracia y la igualdad del voto.

El pronunciamiento del partido Juntos por el Perú criticó la aceptación de la renuncia de Corvetto en un momento clave del conteo de votos. Con el 93,8 % de los sufragios contabilizados en la jornada, Sánchez se ubica en el segundo lugar con un 12 % de votos válidos, apenas por encima de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien alcanza un 11,9 %. La candidata Keiko Fujimori encabeza el recuento, lo que sitúa la elección en una definición ajustada para la segunda vuelta. En este contexto, el partido convocó a una “movilización nacional pacífica y vigilante” para proteger la transparencia del proceso y llamó a los observadores internacionales a “mantenerse vigilantes sobre la transparencia del proceso electoral y el conteo de votos”.

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