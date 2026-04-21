Se conoció si las dominicanas se quedarán en Géminis: el futuro de Katielle Alonzo, Florangel Terrero y Vielka Peralta

Katielle Alonzo, Florangel Terrero y Vielka Peralta definen su futuro en el cuadro de Comas. (Latina Deportes)

Mientras Deportivo Géminis se alista para buscar su revancha frente Universitario de Deportes por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, la directiva viene pensando en lo que será la próxima temporada. Las renovaciones son uno de los puntos importantes, y todo parece indicar que se definió el futuro de las dominicanas.

Luis Linares, presidente del club de Comas, marcó el futuro de Katielle Alonzo, Florangel Terrero y Vielka Peralta. Resaltó las fortalezas de cada una de las voleibolistas y no dudó en elogiar su progreso a nivel deportivo.

“Estoy muy contento con los números de Katielle, con los números en el bloqueo de Florangel. Si ustedes analizan año tras año, ella tiene mucha capacidad, mucha fortaleza en el ataque, es muy agresiva en el ataque. Ha ido mejorando su bloqueo. Y en una central, mejorar el bloqueo o tener un bloqueo fuerte es importante. Y ella sabía de esa debilidad; lo ha ido mejorando año tras año y hoy por hoy encontramos a una Florangel con más nivel en la posición en la que se desarrolla. Vielka Peralta ya viene con mucha experiencia, pero, como lo dije la vez pasada, la primera salida de Katielle es extraordinaria en los números que está haciendo”, declaró el directivo en conversación con ‘Latina Deportes’.

Katielle Alonzo y Natalia Málaga durante el triunfo de Géminis sobre Soan. Crédito: Prensa club

Eso sí, el mandamás de Géminis fue contundente en mencionar que ninguna será irá a otro equipo peruano, esto por los rumores que apuntan que una de ellas podría llegar a Alianza Lima, San Martín o la ‘U’.

“Si ellas reciben una bonita propuesta, no voy a dar los números, pero una bonita propuesta elevada de Europa o de unas ligas importantes, tengan la plena seguridad de que no van a estar jugando en la liga peruana. Pero por dinero no se van a ir a otros equipos y esto lo puedo firmar”, añadió.

¿Cómo quedó Géminis vs Universitario en el duelo de ida por el tercer lugar?

El avance de Universitario de Deportes hacia la medalla de bronce en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 cobró fuerza tras vencer en sets corridos a Deportivo Géminis. Con un desempeño colectivo sólido y figuras destacadas como Catherine Flood y Mara Leão, el equipo dirigido por Francisco Hervás marcó la diferencia en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Desde los primeros minutos, las ‘cremas’ marcaron el ritmo del juego. El primer set finalizó 25-20, reflejo de una recepción precisa y una ofensiva eficaz. A partir de ese momento, la segunda manga mostró el dominio de Flood, quien sumó aces y remates determinantes para sellar un 25-18. La intensidad de Universitario desarmó cualquier tentativa de reacción de Géminis, bajo la conducción de Natalia Málaga.

El tercer set ofreció mayor resistencia por parte de Géminis. Los bloqueos de Florangel Terrero y una leve ventaja tras una infracción de Lucía Magallanes pusieron en aprietos a Universitario. Sin embargo, la seguridad de las dirigidas por Hervás primó en los puntos decisivos. Flood sumó un ace crucial y, junto a las contribuciones ofensivas de Daniel Muñoz y Mara Leão, aseguraron el cierre del partido con un parcial de 23-17, completando la barrida sin ceder ningún set.

Las 'cremas' se acercaron al tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Latina TV / Instagram.