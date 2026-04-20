Empresario Samuel Dyer da 48 horas a Rafael López Aliaga para retractarse o lo demandará por decir que pagó a personeros fujimoristas

El empresario Samuel Dyer envió este lunes una carta a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, en la que le otorga un plazo de 48 horas para retractarse de declaraciones públicas donde lo señaló por presuntamente haber financiado, organizado o participado en una operación destinada a desplegar personeros a favor de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.
El exalcalde de Lima participó en la víspera de la denominada “marcha por la democracia”, donde insistió en su narrativa de fraude sin pruebas y mencionó la existencia de una supuesta “operación” financiada con “miles de billetes”, en alusión a Dyer.
“Señor, ¿cuánta plata ha puesto usted para personeros? ¿Cuántos millones de dólares ha puesto para personeros en todo el Perú para manejar todas las mesas del Perú? Son varios millones de dólares, señor. ¿Qué interés tiene? ¿Por qué ha puesto a su sobrino a manejar todo el ejército de personeros (de Fuerza Popular)?“, cuestionó durante su intervención.
Seguidamente, afirmó que el empresario “sabe cuánto billete ha invertido en esta trafa” y calificó el hecho como el “secuestro” del Perú. “Los bancos del Perú se han juntado, han hecho chancha (colecta)”, avanzó sin aportar evidencias, punto que fue refutado en la querella.
Por su parte, Dyer sostuvo que no ha financiado personeros ni ha destinado recursos para ese propósito. “No he organizado ninguna estructura vinculada a ello, no he designado a familiar alguno para participar o dirigir actividades de esa naturaleza y no he participado, directa o indirectamente, en los hechos que usted me atribuye”, aseguró.
Añadió que todas las afirmaciones carecen de “sustento fáctico, documental y legal” y solicitó que López Aliaga se rectifique públicamente “en los mismos espacios y con una relevancia equivalente” a su participación en la marcha, “precisando que no existe sustento para atribuirme los hechos antes descritos”.
Finalmente, Dyer advirtió que, de no producirse la rectificación dentro del plazo otorgado, se reserva el derecho de iniciar acciones legales para proteger su “honor y reputación”.
Encuentro
Semanas atrás, la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) admitió haberse reunido con el empresario en Panamá a inicios de este año, cuando ya se encontraba en su cuarta campaña con miras a la presidencia.
La candidata confirmó lo revelado por un informe del programa Beto a saber, que expuso que ambos coincidieron en la capital panameña el 28 de enero de 2025, cuando aún no había anunciado su postulación, y el 30 de enero de este año, cuando faltaban tres meses para los comicios.
En este segundo viaje, de acuerdo con el reportaje, también participó Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular.
“Yo he ido a Panamá el año pasado invitada por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) a dar una conferencia con varios políticos de Latinoamérica y entiendo que en este tipo de conferencias asisten empresarios prestigiosos”, comentó en la radio Exitosa.
“Ahí pude conocer y saludar a Samuel Dyer, a quien le agradecí porque en el año 2021 me habían dicho que él había ayudado en mi campaña. Tenemos una historia de mucha rivalidad entre ambas familias, pero decidimos darnos un saludo cordial, entendiendo que tenemos una obligación de mirar hacia el futuro”, agregó.
Fujimori también confirmó que Luis Dyer, sobrino del empresario, integra actualmente el equipo de personeros de su formación política. “Luis y yo hemos coincidido porque tenemos a nuestras hijas en el colegio. Él tiene una gran experiencia en temas de personeros, y yo le agradezco que nos esté ayudando, porque en realidad no ayuda a Fuerza Popular, lo que ayuda es a la democracia, lo que ayuda es a que los resultados se respeten”, dijo.