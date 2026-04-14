ENHYPEN llega a Lima: precios y detalles del concierto de la banda K-pop en el Estadio de San Marcos

El grupo surcoreano ENHYPEN se presentará por primera vez en Perú el 8 de julio en el Estadio de San Marcos.

Lima se consolida como la nueva capital del K-pop en Sudamérica con la llegada de ENHYPEN, uno de los grupos más influyentes de la cuarta generación surcoreana. El fenómeno global aterriza por primera vez en Perú el 8 de julio, en el Estadio de San Marcos, como parte de su gira mundial “BLOOD SAGA”.

El anuncio ha causado gran expectativa entre los fanáticos, conocidos como ENGENE, quienes ya se preparan para una noche considerada histórica para la música pop asiática en el país. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster, con precios y zonas ya confirmados.

Desde su debut en 2020, ENHYPEN ha cosechado éxitos internacionales, fusionando música, narrativa y una estética visual distintiva que los ha llevado a ocupar lugares clave en el Top 10 del Billboard 200 y a agotar entradas en Estados Unidos y Europa. Ahora, la capital peruana recibe a la banda en un espectáculo producido por F&M Entertainment, que promete ser una experiencia inmersiva, intensa y visualmente impactante.

La gira “BLOOD SAGA” está diseñada como una experiencia para los sentidos. No se trata solo de un concierto, sino de un viaje temático donde se exploran conceptos de despertar, transformación y conexión, llevados a escena por Jay, Jake, Sung Hoon, Sunoo, Jung Won y Ni-Ki. El espectáculo destaca por su impacto visual, efectos especiales y coreografías de alta precisión, elementos que han convertido a ENHYPEN en un referente del K-pop global.

La inclusión de Lima en la ruta mundial del grupo es una muestra del crecimiento imparable del fandom local y regional. ENGENE ha fortalecido la presencia del K-pop en Perú, transformando cada visita de artistas coreanos en eventos masivos. El Estadio de San Marcos, con capacidad para miles de espectadores, se prepara para recibir a seguidores de todo el país y la región.

ENHYPEN llega a Perú por primera vez. (Facebook/officialENHYPEN)

Precios y zonas confirmados

La venta de entradas para el concierto de ENHYPEN en Lima se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster. El proceso contempla diferentes etapas y precios según la zona elegida. Según el afiche oficial de la productora, los precios y zonas son los siguientes:

Platinum (Stand Up): Preventa BBVA: S/ 510 Precio full: S/ 560

VIP (Stand Up): Preventa BBVA: S/ 365 Precio full: S/ 400

Tribuna (sin numerar): Preventa BBVA: S/ 220 Precio full: S/ 240



La preventa BBVA se realizará los días 22 y 23 de abril, a partir de las 10:00 a. m., y ofrece un 10% de descuento para clientes del banco. La venta general comenzará el 24 de abril desde las 10:00 a. m., abierta para todo el público hasta agotar stock. Se recomienda estar atentos a la web de Ticketmaster para asegurar la compra en la zona preferida, dado el gran interés que ha suscitado el evento.

Lima recibe a ENHYPEN y refuerza su liderazgo regional en la escena K-pop.

Una experiencia única para ENGENE en Perú

El show en Lima será una oportunidad para que los fans vivan en directo la energía y el carisma de ENHYPEN, un grupo que se ha ganado el reconocimiento mundial por su propuesta innovadora y su conexión emocional con el público. La puesta en escena de “BLOOD SAGA” incluye una estética oscura, efectos inmersivos y una narrativa visual que refuerza el concepto de la gira, haciendo de cada presentación un evento inolvidable.

La visita de ENHYPEN es también una consagración del movimiento K-pop en el país. Lima, en los últimos años, se ha convertido en parada obligatoria para grandes giras del género, y la llegada de ENHYPEN refuerza su estatus como capital del K-pop en la región. El fenómeno ha impulsado el surgimiento de academias de baile,

La popular banda de K-pop Enhypen posa para una foto oficial antes de iniciar su gira mundial, la cual incluirá una presentación en Perú el 8 de julio.