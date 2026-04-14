Perú

ENHYPEN llega a Lima: precios y detalles del concierto de la banda K-pop en el Estadio de San Marcos

La banda surcoreana presentará su gira mundial “BLOOD SAGA” ante miles de ENGENEs peruanos. El show promete una experiencia de alto impacto visual y emocional.

Guardar
El grupo surcoreano ENHYPEN se presentará por primera vez en Perú el 8 de julio en el Estadio de San Marcos.
El grupo surcoreano ENHYPEN se presentará por primera vez en Perú el 8 de julio en el Estadio de San Marcos.

Lima se consolida como la nueva capital del K-pop en Sudamérica con la llegada de ENHYPEN, uno de los grupos más influyentes de la cuarta generación surcoreana. El fenómeno global aterriza por primera vez en Perú el 8 de julio, en el Estadio de San Marcos, como parte de su gira mundial “BLOOD SAGA”.

El anuncio ha causado gran expectativa entre los fanáticos, conocidos como ENGENE, quienes ya se preparan para una noche considerada histórica para la música pop asiática en el país. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster, con precios y zonas ya confirmados.

Desde su debut en 2020, ENHYPEN ha cosechado éxitos internacionales, fusionando música, narrativa y una estética visual distintiva que los ha llevado a ocupar lugares clave en el Top 10 del Billboard 200 y a agotar entradas en Estados Unidos y Europa. Ahora, la capital peruana recibe a la banda en un espectáculo producido por F&M Entertainment, que promete ser una experiencia inmersiva, intensa y visualmente impactante.

La gira “BLOOD SAGA” está diseñada como una experiencia para los sentidos. No se trata solo de un concierto, sino de un viaje temático donde se exploran conceptos de despertar, transformación y conexión, llevados a escena por Jay, Jake, Sung Hoon, Sunoo, Jung Won y Ni-Ki. El espectáculo destaca por su impacto visual, efectos especiales y coreografías de alta precisión, elementos que han convertido a ENHYPEN en un referente del K-pop global.

La inclusión de Lima en la ruta mundial del grupo es una muestra del crecimiento imparable del fandom local y regional. ENGENE ha fortalecido la presencia del K-pop en Perú, transformando cada visita de artistas coreanos en eventos masivos. El Estadio de San Marcos, con capacidad para miles de espectadores, se prepara para recibir a seguidores de todo el país y la región.

Siete jóvenes con ropa casual clara posan al aire libre en un sendero de tierra rodeado de vegetación y árboles, algunos sostienen bebidas y uno una manzana
ENHYPEN llega a Perú por primera vez. (Facebook/officialENHYPEN)

Precios y zonas confirmados

La venta de entradas para el concierto de ENHYPEN en Lima se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster. El proceso contempla diferentes etapas y precios según la zona elegida. Según el afiche oficial de la productora, los precios y zonas son los siguientes:

  • Platinum (Stand Up):
    • Preventa BBVA: S/ 510
    • Precio full: S/ 560
  • VIP (Stand Up):
    • Preventa BBVA: S/ 365
    • Precio full: S/ 400
  • Tribuna (sin numerar):
    • Preventa BBVA: S/ 220
    • Precio full: S/ 240

La preventa BBVA se realizará los días 22 y 23 de abril, a partir de las 10:00 a. m., y ofrece un 10% de descuento para clientes del banco. La venta general comenzará el 24 de abril desde las 10:00 a. m., abierta para todo el público hasta agotar stock. Se recomienda estar atentos a la web de Ticketmaster para asegurar la compra en la zona preferida, dado el gran interés que ha suscitado el evento.

Lima recibe a ENHYPEN y refuerza su liderazgo regional en la escena K-pop.
Lima recibe a ENHYPEN y refuerza su liderazgo regional en la escena K-pop.

Una experiencia única para ENGENE en Perú

El show en Lima será una oportunidad para que los fans vivan en directo la energía y el carisma de ENHYPEN, un grupo que se ha ganado el reconocimiento mundial por su propuesta innovadora y su conexión emocional con el público. La puesta en escena de “BLOOD SAGA” incluye una estética oscura, efectos inmersivos y una narrativa visual que refuerza el concepto de la gira, haciendo de cada presentación un evento inolvidable.

La visita de ENHYPEN es también una consagración del movimiento K-pop en el país. Lima, en los últimos años, se ha convertido en parada obligatoria para grandes giras del género, y la llegada de ENHYPEN refuerza su estatus como capital del K-pop en la región. El fenómeno ha impulsado el surgimiento de academias de baile,

Siete jóvenes de cabello oscuro y rubio, miembros de Enhypen, posan de pie, mirando al frente, vestidos con chaquetas y abrigos oscuros en un pasillo iluminado
La popular banda de K-pop Enhypen posa para una foto oficial antes de iniciar su gira mundial, la cual incluirá una presentación en Perú el 8 de julio.

Temas Relacionados

ENHYPENperu-entretenimientoK-popEstadio de San Marcos

Más Noticias

Corte de agua para este 16 de abril: conoce cuáles son las zonas afectadas

La compañía sugirió que los usuarios adopten medidas preventivas y revisen sus plataformas oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas

Corte de agua para este 16 de abril: conoce cuáles son las zonas afectadas

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

Se conoció que la punta recibió importantes ofertas del exterior y dos clubes peruanos para la próxima temporada. Entérate qué camiseta defenderá en su siguiente paso

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

La Asociación Civil Transparencia rechazó una nueva comisión del Congreso para investigar el proceso electoral

La organización advirtió sobre el riesgo de intervencionismo legislativo en materia electoral y defendió el papel de organismos independientes para esclarecer supuestas irregularidades tras los comicios del 12 de abril

La Asociación Civil Transparencia rechazó una nueva comisión del Congreso para investigar el proceso electoral

Gamarra cree que “tal vez no haya invierno” y seguirá produciendo prendas para el calor

El emporio comercial se prepara para que el calor continúe. Ven un invierno que ‘empezará’ tarde o no llegará y no se adelantarán a producir ropa para esa estación, como hicieron en campañas anteriores

Gamarra cree que “tal vez no haya invierno” y seguirá produciendo prendas para el calor

La siguieron, la marcaron y la mataron por S/10 mil: el crimen de la médica en Piura que habría sido ordenado por su expareja

El asesinato, ejecutado frente a un colegio, habría sido planificado con anticipación y vinculado a un conflicto personal entre la víctima y su expareja, según la Policía de Perú

La siguieron, la marcaron y la mataron por S/10 mil: el crimen de la médica en Piura que habría sido ordenado por su expareja
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La Asociación Civil Transparencia rechazó una nueva comisión del Congreso para investigar el proceso electoral

La Asociación Civil Transparencia rechazó una nueva comisión del Congreso para investigar el proceso electoral

Harvey Colchado, retirado tras allanar a Dina Boluarte, arrasa en votos para diputado junto a Norma Yarrow e Indira Huilca

Tomás Gálvez descarta rotundamente algún fraude: “Ni en las elecciones pasadas ni en estas”

Misión de observación de la Unión Europea afirma que no tiene indicios sobre un supuesto fraude electoral

Elecciones 2026: avanzan conteos de ONPE para definir rival de Fujimori en segunda vuelta, mientras se investiga caos en votaciones

ENTRETENIMIENTO

Onelia Molina revela que se enteró del ampay de Mario Irivarren mientras estaba manejando: “Opté por estacionarme”

Onelia Molina revela que se enteró del ampay de Mario Irivarren mientras estaba manejando: “Opté por estacionarme”

Shirley Arica enfrenta a Pablo Heredia por prohibirle hablar lisuras en ‘La granja VIP’: “Está hue... ”

Mark Vito se entera en ‘La Granja VIP’ del pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral: así fue su reacción

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, llegará a Lima: ¿cuándo y qué actividades cumplirá en Lima?

Magaly Medina arremete contra César Acuña por contratar a streamers para su campaña política: “Apostó por el caballo perdedor”

DEPORTES

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

Horacio Bastit reveló el primer refuerzo de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: exjugadora de la selección llega a Chorrillos

Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

¿Jefferson Farfán puede ser dirigente de Alianza Lima? La exclusiva condición de la ‘Foquita’ para involucrarse en el fútbol