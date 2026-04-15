Perú

Keiko Fujimori pide calma ante conteo ajustado y ofrece personeros de Fuerza Popular a López Aliaga para esclarecer resultados

La candidata reconoció la existencia de irregularidades durante la jornada y respaldó las investigaciones para esclarecer los hechos

Guardar
Keiko Fujimori, exige a la ONPE que se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje la voluntad popular. Además, ofrece el apoyo de su partido para esclarecer los hechos. (Crédito: Latina Noticias)

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció este martes luego de registrarse un avance significativo en el conteo de votos, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre los resultados de la jornada electoral. Según explicó, optó por no declarar previamente para evitar contribuir a la tensión política. “He preferido no pronunciarme hasta contar con un avance significativo del conteo”, afirmó durante su intervención ante la prensa.

En esa línea, la candidata presidencial hizo un llamado a la calma y a la responsabilidad de los actores políticos, remarcando que el rol de los líderes no solo es conducir con firmeza, sino también preservar la estabilidad institucional. “Nuestra principal responsabilidad es liderar con fuerza y con energía, pero también mantener la calma y la estabilidad, no contribuir al caos”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que el escenario electoral se presenta altamente competitivo y sin una definición clara. “Por lo que se observa, el resultado va a ser muy ajustado. Será voto a voto y aún no está definido”, indicó, al referirse al avance del escrutinio que mantiene en expectativa a la ciudadanía.

Fujimori ofrece coordinación con Renovación Popular y pide evitar el caos en medio del conteo. (Fotocomposición: Infobae Perú/Captura video: Latina Noticias)
Fujimori ofrece coordinación con Renovación Popular y pide evitar el caos en medio del conteo. (Fotocomposición: Infobae Perú/Captura video: Latina Noticias)

Personeros a disposición de Renovación Popular

En medio de este panorama, Fujimori anunció que su agrupación pondrá a disposición sus mecanismos de fiscalización electoral para contribuir a la transparencia del proceso. En particular, ofreció el trabajo de los personeros de Fuerza Popular al partido liderado por Rafael López Aliaga, con el objetivo de compartir información y verificar los resultados.

“Ponemos a disposición del partido político Renovación Popular el comando de personeros de Fuerza Popular para que comparta toda la información”, declaró, al precisar que esta iniciativa busca “contribuir a esclarecer los hechos y asegurarnos que la verdad prevalezca”.

La excongresista también subrayó que la transparencia del proceso debe basarse en evidencia verificable. “La democracia se fortalece con hechos y con datos. Con hechos y con datos, no con relatos”, enfatizó, al tiempo que reiteró la necesidad de evitar interpretaciones sin sustento.

Personeros en eleccion en Perú
Los personeros podrían descansar luego de las Elecciones generales 2026, como los miembros de mesa. - Crédito Andina

Irregularidades e investigación

Durante su pronunciamiento, Fujimori reconoció que se registraron irregularidades en la jornada electoral, lo que motivó a su partido a plantear medidas correctivas de forma anticipada. Entre ellas, mencionó la solicitud de ampliación del horario de instalación de mesas, la extensión del tiempo de votación y la realización de procesos complementarios en locales con incidencias.

“¿Han existido irregularidades? Sí. Por eso solicitamos oportunamente la ampliación del horario de instalación de las mesas”, señaló, agregando que estas acciones buscaban garantizar el derecho al sufragio en zonas afectadas por problemas logísticos.

En ese contexto, exigió que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) adopte medidas que aseguren la transparencia del resultado final. “Hoy respaldamos todas las investigaciones y exigimos que en la ONPE se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje fielmente la voluntad popular”, manifestó.

Carteles pegados en una pared gris. Uno escrito a mano anuncia "NO HABRÁ VOTACIONES", el otro es un cartel oficial de "ELECCIONES GENERALES 2026"
Un centro de votación muestra un aviso de cierre debido a la falta de material electoral, impidiendo la instalación de las mesas para las Elecciones Generales de 2026. (Difusión)

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular dirigió un mensaje a la ciudadanía, en el que pidió evitar un clima de mayor confrontación política. Según indicó, el país enfrenta problemas urgentes que requieren atención inmediata, más allá de la coyuntura electoral.

“Hoy más que nunca se requiere responsabilidad y madurez política. No podemos generar más caos”, expresó, al advertir que el incremento de tensiones podría agravar la incertidumbre.

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori delivers a statement as the vote count in the country's general election continues for a fourth day, in Lima, Peru April 15, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Peru's presidential candidate Keiko Fujimori delivers a statement as the vote count in the country's general election continues for a fourth day, in Lima, Peru April 15, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

En ese sentido, remarcó que su agrupación continuará enfocada en propuestas para enfrentar problemáticas como la inseguridad ciudadana y la falta de servicios. “Sabemos que en medio de estas disputas, quienes terminan perdiendo son ustedes”, concluyó, al referirse a los ciudadanos y la necesidad de priorizar soluciones frente a los desafíos del país.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriRafael López AliagaFuerza PopularElecciones 2026ONPEperu-noticias

Más Noticias

Perú suma 21 nominaciones en los World Travel Awards Sudamérica 2026 y se posiciona entre los destinos más competitivos de la región

La participación incluye destinos como Lima y Máncora, además de iniciativas de turismo responsable reconocidas en años anteriores

Perú suma 21 nominaciones en los World Travel Awards Sudamérica 2026 y se posiciona entre los destinos más competitivos de la región

Elecciones 2026: sancionan a dos personas por suplantar identidades al votar en Cusco

El Poder Judicial dictó sentencia contra dos ciudadanos de Chumbivilcas, quienes intentaron emitir votos falsos durante la jornada electoral

Elecciones 2026: sancionan a dos personas por suplantar identidades al votar en Cusco

¿Qué operador móvil garantiza el 70.65% de cobertura en zonas pobladas del Perú y supera en casi 30 puntos al siguiente competidor, según Osiptel?

Movistar destaca en la plataforma oficial “Checa tu señal”. La empresa también reporta una cobertura total que supera el 89% del territorio poblado

¿Qué operador móvil garantiza el 70.65% de cobertura en zonas pobladas del Perú y supera en casi 30 puntos al siguiente competidor, según Osiptel?

Noche de integración y celebración: estudiantes universitarios dan la bienvenida al ciclo académico con un concierto multitudinario en Los Olivos

El UCV Fest, organizado por la Universidad César Vallejo (UCV), puso en relieve que la formación académica también se construye a través de la comunidad y la cultura

Noche de integración y celebración: estudiantes universitarios dan la bienvenida al ciclo académico con un concierto multitudinario en Los Olivos

Reimond Manco anuncia el fin de su matrimonio luego de videos y mensajes expuestos en el programa de Magaly Medina

La polémica explotó luego de la difusión de videos y chats que involucraron al exfutbolista con una colaboradora de su entorno

Reimond Manco anuncia el fin de su matrimonio luego de videos y mensajes expuestos en el programa de Magaly Medina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez niega haber abandonado el partido País Para Todos: “Yo no voy a abandonar, no soy ni cobarde ni huyo”

Carlos Álvarez niega haber abandonado el partido País Para Todos: “Yo no voy a abandonar, no soy ni cobarde ni huyo”

APP admite debacle electoral de César Acuña y acepta error por incluir streamers en campaña: “Es un llamado de atención”

Gremios empresariales piden la destitución de Piero Corvetto como jefe de la ONPE por fallas en la elecciones 2026

Perú compraría 24 cazas F-16 de EE.UU para renovar la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

ENTRETENIMIENTO

Reimond Manco anuncia el fin de su matrimonio luego de videos y mensajes expuestos en el programa de Magaly Medina

Reimond Manco anuncia el fin de su matrimonio luego de videos y mensajes expuestos en el programa de Magaly Medina

Luren Márquez fue coronada como Miss Perú 2026 en una íntima ceremonia en el Callao

Las madres de Alejandra Baigorria y Said Palao posan felices tras reconciliación de sus hijos

Nora Suzuki, la voz japonesa de la salsa, y su lazo con Lima: “Perú tiene un corazón muy cálido”

Milett Figueroa niega vínculo con conferencista argentino Dante Gebel tras separarse de Marcelo Tinelli: “Esto es falso”

DEPORTES

Julio César Uribe apela a la reciente recuperación de Sporting Cristal para sacar adelante duelo contra Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Julio César Uribe apela a la reciente recuperación de Sporting Cristal para sacar adelante duelo contra Palmeiras por Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Mauro Cantoro exigió la salida de Javier Rabanal de Universitario tras derrota ante Coquimbo Unido: “Se tiene que ir, está recontra cag...”

Jessenia Uceda denunció maltrato de Rebaza Acosta tras inesperada salida: “Expreso mi malestar ante la falta de transparencia”

A qué hora juega Real Madrid vs Bayern Munich HOY: partido por cuartos de final vuelta de la Champions League 2026