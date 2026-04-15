Keiko Fujimori pide calma ante conteo ajustado y ofrece personeros de Fuerza Popular a López Aliaga para esclarecer resultados

Keiko Fujimori, exige a la ONPE que se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje la voluntad popular. Además, ofrece el apoyo de su partido para esclarecer los hechos. (Crédito: Latina Noticias)

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció este martes luego de registrarse un avance significativo en el conteo de votos, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre los resultados de la jornada electoral. Según explicó, optó por no declarar previamente para evitar contribuir a la tensión política. “He preferido no pronunciarme hasta contar con un avance significativo del conteo”, afirmó durante su intervención ante la prensa.

En esa línea, la candidata presidencial hizo un llamado a la calma y a la responsabilidad de los actores políticos, remarcando que el rol de los líderes no solo es conducir con firmeza, sino también preservar la estabilidad institucional. “Nuestra principal responsabilidad es liderar con fuerza y con energía, pero también mantener la calma y la estabilidad, no contribuir al caos”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que el escenario electoral se presenta altamente competitivo y sin una definición clara. “Por lo que se observa, el resultado va a ser muy ajustado. Será voto a voto y aún no está definido”, indicó, al referirse al avance del escrutinio que mantiene en expectativa a la ciudadanía.

Fujimori ofrece coordinación con Renovación Popular y pide evitar el caos en medio del conteo. (Fotocomposición: Infobae Perú/Captura video: Latina Noticias)

Personeros a disposición de Renovación Popular

En medio de este panorama, Fujimori anunció que su agrupación pondrá a disposición sus mecanismos de fiscalización electoral para contribuir a la transparencia del proceso. En particular, ofreció el trabajo de los personeros de Fuerza Popular al partido liderado por Rafael López Aliaga, con el objetivo de compartir información y verificar los resultados.

“Ponemos a disposición del partido político Renovación Popular el comando de personeros de Fuerza Popular para que comparta toda la información”, declaró, al precisar que esta iniciativa busca “contribuir a esclarecer los hechos y asegurarnos que la verdad prevalezca”.

La excongresista también subrayó que la transparencia del proceso debe basarse en evidencia verificable. “La democracia se fortalece con hechos y con datos. Con hechos y con datos, no con relatos”, enfatizó, al tiempo que reiteró la necesidad de evitar interpretaciones sin sustento.

Los personeros podrían descansar luego de las Elecciones generales 2026, como los miembros de mesa. - Crédito Andina

Irregularidades e investigación

Durante su pronunciamiento, Fujimori reconoció que se registraron irregularidades en la jornada electoral, lo que motivó a su partido a plantear medidas correctivas de forma anticipada. Entre ellas, mencionó la solicitud de ampliación del horario de instalación de mesas, la extensión del tiempo de votación y la realización de procesos complementarios en locales con incidencias.

“¿Han existido irregularidades? Sí. Por eso solicitamos oportunamente la ampliación del horario de instalación de las mesas”, señaló, agregando que estas acciones buscaban garantizar el derecho al sufragio en zonas afectadas por problemas logísticos.

En ese contexto, exigió que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) adopte medidas que aseguren la transparencia del resultado final. “Hoy respaldamos todas las investigaciones y exigimos que en la ONPE se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje fielmente la voluntad popular”, manifestó.

Un centro de votación muestra un aviso de cierre debido a la falta de material electoral, impidiendo la instalación de las mesas para las Elecciones Generales de 2026. (Difusión)

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular dirigió un mensaje a la ciudadanía, en el que pidió evitar un clima de mayor confrontación política. Según indicó, el país enfrenta problemas urgentes que requieren atención inmediata, más allá de la coyuntura electoral.

“Hoy más que nunca se requiere responsabilidad y madurez política. No podemos generar más caos”, expresó, al advertir que el incremento de tensiones podría agravar la incertidumbre.

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori delivers a statement as the vote count in the country's general election continues for a fourth day, in Lima, Peru April 15, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

En ese sentido, remarcó que su agrupación continuará enfocada en propuestas para enfrentar problemáticas como la inseguridad ciudadana y la falta de servicios. “Sabemos que en medio de estas disputas, quienes terminan perdiendo son ustedes”, concluyó, al referirse a los ciudadanos y la necesidad de priorizar soluciones frente a los desafíos del país.