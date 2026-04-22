Perú

Elecciones Perú 2026: estas son las seis fuerzas políticas que dominarían el Congreso bicameral

Las estimaciones difundidas indican que ningún partido tendrá mayoría absoluta, lo que llevará a las agrupaciones a buscar alianzas para poder impulsar proyectos y definir la dirección de los debates parlamentarios

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Congreso bicameral oficializa reforma que elimina el transfuguismo y nuevas bancadas
La proyección preliminar del Congreso 2026 anticipa seis fuerzas políticas clave en la agenda legislativa peruana. (Congreso de la República)

La proyección preliminar de los escaños en el nuevo Congreso bicameral en Perú revela seis fuerzas políticas que marcarían la agenda legislativa tras las elecciones de 2026. La distribución inicial de curules sugiere una fragmentación significativa en ambas cámaras, con un partido consolidado como primera minoría y varios bloques con capacidad de negociación.

De acuerdo con las primeras estimaciones del Instituto Aklla Perú, reproducidas por Canal N, Fuerza Popular encabezaría la representación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

El partido liderado por Keiko Fujimori alcanzaría 22 escaños en la cámara alta y 40 en la baja, situándose como la primera minoría. El escenario obliga a la agrupación fujimorista a buscar alianzas para impulsar cualquier iniciativa relevante, especialmente si la propia Fujimori resulta electa presidenta en una eventual segunda vuelta.

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori asiste a una rueda de prensa mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa por cuarto día, en Lima, Perú 15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca
La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori asiste a una rueda de prensa mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa por cuarto día, en Lima, Perú 15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Para José Carlos Requena, analista político consultado por Canal N, el sistema electoral peruano favorece a las listas más votadas, sobre todo en distritos pequeños, donde un solo partido puede quedarse con la totalidad de los escaños disponibles.

“Suele pasar que el que gana más votos, gana más escaños”, explicó el especialista. Requena advierte que el voto preferencial incide principalmente en los nombres con menor recordación, ya que los electores tienden a optar por candidatos conocidos, más allá de la agrupación a la que pertenezcan.

Composición proyectada

En el Senado, Fuerza Popular tendría 22 curules, seguido por Junto por el Perú con 14, Renovación Popular con 8, el Partido del Buen Gobierno con 7, Obras con 5 y Ahora Nación con 4 escaños.

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, asiste a una rueda de prensa mientras se espera que la autoridad electoral confirme el nombre del rival de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta del 7 de junio, en Lima, Perú, 16 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, asiste a una rueda de prensa mientras se espera que la autoridad electoral confirme el nombre del rival de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta del 7 de junio, en Lima, Perú, 16 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Esta distribución, difundida por Canal N, refleja la diversidad de fuerzas que ingresarán al nuevo Congreso y anticipa negociaciones intensas para la formación de mayorías.

Requena señala que el peso de los partidos pequeños podría resultar decisivo: “Estos dos partidos yo te diría que podrían ser una bisagra para cualquiera de los que gane en segunda vuelta”, sostuvo, en referencia a agrupaciones con menor número de escaños pero con potencial para inclinar la balanza en votaciones clave.

Escenario en la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados, con el 87,75 % del conteo avanzado, las proyecciones del Instituto Apia replicadas por Canal N sitúan a Fuerza Popular con 40 escaños, Junto por el Perú con 31, el Partido del Buen Gobierno con 18, Renovación Popular con 16 y Ahora Nación con 10. Aunque el conteo final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue en marcha, todo indica que serán seis las fuerzas políticas que dominarán el nuevo Congreso bicameral.

Según el análisis de José Carlos Requena, en distritos grandes como Lima, el orden de entrada de los candidatos no siempre coincide con las preferencias ciudadanas, lo que complejiza la previsión del reparto de escaños. “No siempre, sobre todo en distritos grandes como Lima, el orden corresponde a las preferencias”, afirmó en Canal N.

FOTO DE ARCHIVO-Un hombre se encuentra frente a los trabajadores electorales durante las elecciones generales en Lima, Perú. 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO-Un hombre se encuentra frente a los trabajadores electorales durante las elecciones generales en Lima, Perú. 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Capital político

La presencia consolidada de Fuerza Popular se explica por su capital político acumulado en los últimos años. Esta ventaja se traduce en un tercio del total de bancas en ambas cámaras, lo que condiciona la formación de coaliciones y la dinámica legislativa.

El mismo medio advierte que el reparto definitivo de curules dependerá del conteo final de la ONPE. Mientras tanto, analistas como Requena insisten en que la fragmentación y la necesidad de pactos marcarán la etapa inicial del nuevo Congreso.

“Habrá que ir viendo uno a uno cómo se da”, sostuvo el analista, subrayando la importancia de observar el desenlace del proceso electoral y el comportamiento de las fuerzas bisagra en las negociaciones parlamentarias.

Los expertos coinciden que la injerencia del Congreso en la política nacional se ha incrementado en la última década, situando a la composición parlamentaria como un asunto de alto interés público ante la inminente instalación del nuevo sistema bicameral. El resultado final, pendiente del cierre oficial del escrutinio, determinará la correlación de fuerzas que marcará el rumbo legislativo de los próximos años.

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