Magaly Medina rechaza disculpas de Rodrigo Brand: “Que pague la cámara y espero un pronunciamiento de Latina”

Magaly Medina dedica su programa a criticar duramente al actor que agredió a un equipo de prensa. La conductora analiza el violento comportamiento del actor y su hermano, y lee el comunicado de disculpas que él publicó, el cual califica de poco sincero. ATV/ Magaly TV La Firme.

La conductora Magaly Medina volvió a encender la polémica en la última edición de su programa al referirse con dureza al actor Rodrigo Brand, quien días atrás protagonizó un incidente con su equipo periodístico.

Lejos de dar por cerrado el tema tras la difusión de un comunicado de disculpas, la periodista dejó en claro que no acepta las excusas públicas y elevó el tono de su crítica, exigiendo además una respuesta institucional por parte de Latina Televisión.

Magaly Medina pone en la mira a Erik Jürgensen y cuestiona la falta de respuesta institucional de Latina. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina rechaza disculpas y cuestiona conducta

Durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora no dudó en calificar el comportamiento del actor como un acto de violencia injustificable, señalando que no se trató de un hecho menor, sino de una agresión directa contra un equipo de prensa.

“Oye, ¿qué le pasó a este, al, al matón de barrio, al patán ese que se atrevió a golpear a un equipo de investigación periodística solo porque no les gustó su cara, su oficio, el micrófono? Solo porque de repente el alcohol le somnubiló y sacó de ellos lo peor. Porque hay gente que tiene como pretexto: ‘me tomé mis copas, perdí el control’”, expresó.

Con estas palabras, Magaly Medina puso en tela de juicio el argumento del consumo de alcohol como justificación, insistiendo en que este tipo de conductas reflejan problemas más profundos relacionados con la normalización de la violencia.

Magaly Medina pone en la mira a Erik Jürgensen y cuestiona la falta de respuesta institucional de Latina. Captura: Magaly TV La Firme.

El análisis de la conducta y el contexto personal

En un momento de su intervención, la conductora intentó interpretar el origen del comportamiento agresivo del actor, sugiriendo que podría estar vinculado a experiencias personales previas. Aunque aclaró que se trata de una apreciación, planteó una hipótesis sobre el entorno en el que pudo haberse desarrollado.

“Yo no sé si de chiquitos les pegaron, vivieron en un ambiente de mucha violencia. Como yo siempre tiendo a analizar el porqué de la conducta de las personas, yo digo, no sé, vivieron seguro en un ambiente de mucha violencia. Estos dos hermanos de repente los agarraban a golpes, ¿no? Entonces, ellos normalizaron la violencia y cualquier cosa responden con agresividad y beligerantes”, sostuvo.

Magaly Medina pone en la mira a Erik Jürgensen y cuestiona la falta de respuesta institucional de Latina. Captura: Magaly TV La Firme.

El comunicado de disculpas bajo la lupa

El punto central del pronunciamiento fue el rechazo directo al comunicado emitido por Rodrigo Brand, en el que el actor reconoce su responsabilidad y ofrece disculpas. La conductora cuestionó tanto la forma como el contenido del mensaje, señalando que no es suficiente frente a la gravedad de lo ocurrido.

En su programa, leyó parte del comunicado: “No me siento orgulloso de lo ocurrido. Reconozco que pude haber manejado mejor el momento. Asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas”.

Sin embargo, Magaly Medina consideró que estas palabras no son adecuadas ni suficientes, especialmente por la forma general en la que se refiere a los afectados. “Las personas afectadas tienen nombre y apellido, y no solamente fueron las personas afectadas a las que pateaste, golpeaste, empujaste y le rompiste la cámara. ¿Ya? ¿Cómo dices? Sí, dice: ‘Ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas’”, enfatizó.

Magaly Medina pone en la mira a Erik Jürgensen y cuestiona la falta de respuesta institucional de Latina. Captura: Magaly TV La Firme.

Críticas al entorno laboral del actor

Otro de los aspectos que abordó fue el entorno profesional de Rodrigo Brand, sugiriendo que la reacción del actor podría haber generado incomodidad dentro de la producción en la que participa. En tono irónico, cuestionó su relevancia en el medio y el impacto de su comportamiento.

“No, seguramente que te dieron un jalón de orejas en la telenovela que nadie ve y te dijeron: ‘Encima te traemos de México siendo un don nadie y todavía vas a hacer un papelón’”, comentó.

La conductora fue más allá al criticar el supuesto rendimiento del actor en pantalla: “El papelón que ni siquiera hace en la telenovela, porque ni siquiera para subir el rating de la novela que hace sirvió. O sea, inversión de ese canal, nula, al agua. O sea, ¿para qué lo trajeron? Y todavía se expone de esa manera”.

Magaly Medina pone en la mira a Erik Jürgensen y cuestiona la falta de respuesta institucional de Latina. Captura: Magaly TV La Firme.

El rechazo definitivo a las disculpas

En la parte final de su intervención, Magaly Medina reiteró su rechazo a las disculpas, citando nuevamente el comunicado del actor: “Creo firmemente en el respeto hacia mí mismo y hacia los demás, y lo sucedido no representa quién soy ni cómo elijo manejarme”.

Frente a ello, respondió con firmeza: “Ándate a tu país de regreso, porque acá tus disculpas no son aceptadas”.

Magaly Medina pone en la mira a Erik Jürgensen y cuestiona la falta de respuesta institucional de Latina. Captura: Magaly TV La Firme.

Exigencia de un pronunciamiento institucional y la devolución de la cámara

Más allá de la crítica individual, la periodista también dirigió su atención hacia Latina Televisión, señalando que la empresa debería asumir una postura frente a lo ocurrido. En ese sentido, expresó su expectativa de que exista un pronunciamiento oficial.

“Estoy esperando un pronunciamiento de Latina, que debería. El señor Jurgensen lo conocí siempre como un caballero respetuoso. No sé cómo puede tener entre sus filas matones como estos”, afirmó.

Además, mencionó el daño material causado durante el incidente, señalando que el responsable debería asumir los costos. “Que además arruinaron una cámara, una cámara que este señor debería de costear”, agregó.

Magaly Medina pone en la mira a Erik Jürgensen y cuestiona la falta de respuesta institucional de Latina. Captura: Magaly TV La Firme.