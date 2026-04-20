Perú

Las elecciones complementarias son inviables: El vacío legal que frena la exigencia de Rafael López Aliaga

En medio de su desesperación, el candidato de Renovación Popular, amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que convoque a elecciones compelementarias

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La crisis electoral en Perú sumó un nuevo capítulo. El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la convocatoria a elecciones complementarias antes del 3 de mayo. Sin embargo, para el constitucionalista y experto en temas políticos, Alejandro Rospigliosi, esta solicitud carece de cualquier sustento jurídico.

“Están pretendiendo legislar y crear supuestos que no están en la Ley Orgánica de Elecciones”, advirtió el especialista en entrevista con Exitosa.

El letrado indicó que, aunque la indignación de los candidatos es comprensible por la pérdida de confianza en las instituciones, la norma es estricta.

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Rospigliosi explicó que la figura de elecciones complementarias no es un comodín que pueda aplicarse a cualquier proceso. Según detalló, esta figura “solamente existe para elecciones municipales y regionales; no existe para elecciones generales, donde se elige a presidente de la República y Congreso”. En ese sentido, cualquier intento de forzar esta vía choca directamente con el marco constitucional vigente, que establece que la elección general se realiza en una sola jornada nacional.

Los “forados” legales del Jurado Nacional de Elecciones

Uno de los puntos más críticos señalados por Rospigliosi es la responsabilidad del propio JNE en la confusión actual. El experto sostiene que la autoridad electoral sentó un mal precedente al permitir una extensión de la votación tras la jornada principal. “La Constitución establece y ordena que el día de la elección general es un solo día. ¿Cuál es la base legal para haber creado un segundo día de elecciones complementarias en Lima? No existe base legal y es un forado a la Ley Orgánica de Elecciones”, sentenció.

Esta irregularidad previa es la que, a juicio del abogado, alimenta pedidos inviables como el de López Aliaga. Si el sistema ya permitió una “extensión” sin sustento, los actores políticos ahora presionan por una segunda. No obstante, Rospigliosi reiteró: “No es viable. No tiene sustento legal y constitucional”. Para que una medida así se concrete, el Ejecutivo tendría que emitir un decreto supremo convocando por tercera vez a una elección, algo que calificó como “totalmente irregular”.

Composición dividida: a la izquierda, Roberto Burneo con traje frente al logo del JNE; a la derecha, un hombre con barba y gafas ante el edificio de la ONPE
El titular del JNE, Roberto Burneo (izquierda) y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto (derecha), se enfrentan por las fallas en el proceso electoral, en un escenario de retrasos, denuncias y evaluación de nulidades. (Infobae / Composición)

El factor Corvetto y la crisis de custodia

Más allá de la inviabilidad de las complementarias, el foco de la crisis se centra en la gestión de Piero Corvetto al frente de la ONPE. Rospigliosi enfatizó que las irregularidades detectadas son “gravísimas”, mencionando desde observaciones de la Contraloría no levantadas hasta una presunta colusión penal en la contratación de transportes. El daño, según el experto, ya es irreparable en términos de confianza ciudadana y procesos técnicos.

“El reconteo de votos no se va a poder realizar en aquellas mesas en las cuales se encontraron votos en el basurero fuera del local de votación, porque ya está rota la cadena de custodia y están contaminados”, denunció. Para el analista, esta situación demuestra una “intención premeditada” o una negligencia de tal magnitud que pone en riesgo el balotaje de mayo. Bajo esta premisa, el pedido de nuevas votaciones se vuelve aún más caótico, dado que la autoridad encargada de procesarlas está bajo sospecha judicial y administrativa.

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