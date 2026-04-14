Perú

El nuevo Senado: Fuerza Popular lideraría con más de 20 escaños y el regreso de figuras de los 90

Al 69.057 % de las actas procesadas, el partido fujimorista sería la fuerza principal del nuevo Senado en el Congreso bicameral

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FOTO DE ARCHIVO-El nuevo presidente de Perú, José Jeri, asiste a la ceremonia de investidura, después de que el Congreso votara a favor de destituir a la ex presidenta Dina Boluarte, en Lima, 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO-El nuevo presidente de Perú, José Jeri, asiste a la ceremonia de investidura, después de que el Congreso votara a favor de destituir a la ex presidenta Dina Boluarte, en Lima, 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

Las proyecciones iniciales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señalan que el partido Fuerza Popular superaría los 20 escaños en el nuevo Senado Nacional, mientras que Renovación Popular y Junto por el Perú alcanzarían cerca de 10 asientos cada uno.

Según los resultados mostrados en la web de la ONPE al 69.057 % de actas contabilizadas, ATV indica que se estaría concretando el regreso al Congreso de políticos que ya estuvieron en el Poder Legislativo hace más de 10 años y que ahora ocuparán un lugar en el Senado.

Rostros conocidos en el Senado

Es el caso de Martha Chávez, histórica protagonista de la presidencia del Congreso durante el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90, junto a la incorporación de Miguel Torres, cercano a Keiko Fujimori, marca las novedades más sobresalientes en la lista de Fuerza Popular.

En el caso de Renovación Popular, Lourdes Alcorta expresó su confianza en lograr una bancada relevante, en un Senado que, de acuerdo con las proyecciones, quedaría principalmente en manos del fujimorismo y la agrupación de Rafael López Aliaga, como indicó la cobertura del medio.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 12 de enero
Martha Chávez volvería al Congreso de la mano de Fuerza Popular en julio del 2026. (Congreso de la República)

Dentro de los posibles nombres para representar a Fuerza Popular figuran Cecilia Chacón y Diethell Columbus. Por parte de Renovación Popular sobresalen Norma Yarrow y el exgeneral de la policía José Baella.

Por Junto por el Perú, ingresarían figuras como José Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo. En el partido Buen Gobierno, se destaca la presencia de Flavio Figallo y del militar en retiro Óscar Reto; para el partido Obras, la candidata referida es Jenny Samanes.

Triple empate en la elección presidencial

La definición por quién será el candidato presidencial que acompañará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se disputa entre tres candidatos que están empatados estadísticamente en el segundo lugar: Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quienes aún tienen chances de llegar a esta segunda etapa del proceso electoral.

Conteo Rápido emitido por la AC Transparencia e IPSOS indica que existe un triple empate estadístico entre tres candidatos en el segundo lugar de las elecciones presidenciales. (Foto: Perú 21)
Conteo Rápido emitido por la AC Transparencia e IPSOS indica que existe un triple empate estadístico entre tres candidatos en el segundo lugar de las elecciones presidenciales. (Foto: Perú 21)

Según las estadísticas del Conteo Rápido presentado por la Asociación Civil Transparencia al 95.7 %, el candidato Roberto Sánchez obtuvo el segundo lugar con 12.4 % de los votos válidos; mientras que Rafael López Aliaga obtuvo un 11.3 % y Jorge Nieto alcanzó un 10.7 % de los votos ciudadanos. Sin embargo, los tres candidatos se ubican en un margen de 1.7 % y la diferencia entre estas cifras no permite indicar con total seguridad cuál de estos candidatos alcanzará el segundo lugar de las elecciones presidenciales.

Más allá de la zona del empate técnico declarado por Transparencia, se ubica el candidato Ricardo Belmont (Obras) que alcanzó el 10.2 % de los votos válidos, pero que no cuenta con posibilidades reales de ser incluido en la zona de empate técnico, según los datos de la encuestadora IPSOS y AC Transparencia.

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