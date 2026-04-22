Ministro de Defensa, Carlos Díaz, renuncia y cuestiona a José María Balcázar por postergar la compra de aviones F-16

Díaz Dañino ocupó poco más de un mes en el cargo de ministro de Defensa. Foto: Presidencia

El ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, presentó su renuncia irrevocable al cargo ante el presidente interino José María Balcázar debido a la postergación de la adquisición de aviones F-16 a Estados Unidos.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez. comunicarle mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Defensa, función que he venido desempeñando desde el 17 de marzo de 2026″, se lee en la carta difundida por RPP Noticias.

En la misiva, Dañino manifiesta explícitamente su discrepancia con la decisión de Balcázar para que el próximo gobierno sea el que decida si se adquiere una flota de aviones F-16 a Estados Unidos.

“En la fecha se ha adoptado una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional respecto de la cual mantengo una discrepancia sustantiva, particularmente por sus implicancias respecto del proceso de contratación destinado a la adquisición de aeronaves caza para la defensa nacional, al considerar que podria comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia”, se lee.

Asimismo, el saliente titular del Mindef precisa que “todas las acciones vinculadas a este proceso de contratación, orientadas a su adecuada conducción dentro del marco constitucional y legal vigente”, fueron oportunamente comunicadas a los despachos de Balcázar y del premier Luis Arroyo.

“Agradezco la confianza depositada en mi persona y quedo a disposición para contribuir una transición ordenada que garantice la continuidad de las funciones del sector en beneficio del pais”, finaliza Carlos Díaz.

Gobierno continuará compra de F-16, según Balcázar; Álvarez asegura que proceso sigue en evaluación. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Balcázar ratificó postergación de compra de los F-16

El presidente José María Balcázar se ratificó en su decisión sobre la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, una operación valorada en USD 3.000 millones, la misma que será postergada de forma definitiva hasta la llegada del próximo gobierno de Perú. El jefe de Estado explicó que el monto de endeudamiento necesario para concretar la adquisición resulta excesivo y que esta medida de aplazamiento se mantiene intacta pese a recientes presiones diplomáticas y especulaciones políticas. Balcázar argumentó que corresponde al futuro Ejecutivo, cuyo mandato inicia el 28 de julio de 2026, analizar y decidir con calma sobre la eventual adquisición, según informó en declaraciones a Exitosa.

En el contexto de la controversia, Balcázar aclaró que no existe “crisis diplomática” con Estados Unidos ni ha recibido presiones inadmisibles de sus ministros para concretar la compra. Sobre la postura de Washington, el mandatario detalló que la conversación mantenida el 20 de abril entre el premier Luis Arroyo y el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, permitió reafirmar el respeto mutuo, pese a que el diplomático declaró públicamente su inconformidad respecto a la postergación y planteó el uso de “todas las herramientas posibles” para proteger los intereses de su país.

Fuerza Aérea del Perú elige a los F-16 de Estados Unidos para modernizar su flota de aviones caza. (Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)

Consultado sobre el impacto que podría tener la decisión en la cooperación bilateral, Balcázar descartó cualquier escenario de sanción comercial o deterioro del vínculo estratégico con Estados Unidos. Subrayó que las relaciones entre ambos países “son antiguas y permanentes” y se sostienen en áreas específicas como la agroexportación y el turismo. El mandatario precisó que en tanto ninguna de las partes haya procedido con la entrega del material o el pago correspondiente, los contratos pueden reprogramarse sin derivar en disputas internacionales.

En una intervención en RPP, Balcázar enfatizó que la compra de los aviones debe hacerse “con toda tranquilidad y bien analizado para que todo el país se quede contento”. Reiteró: “No descarto el asunto de la compra, la compra debe mantenerse en el sentido de las mejores relaciones con todos los países que tienen aviones”. Insistió en que “no hay compra todavía”, por lo que la evaluación definitiva corresponderá al próximo gobierno.