Campaña veterinaria para este 23 de abril: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

El evento fomenta la tenencia responsable y ofrece herramientas para prevenir enfermedades y controlar parásitos en mascotas - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Breña informó que este jueves 23 de abril se llevará a cabo una jornada veterinaria gratuita dirigida a perros y gatos. La actividad tendrá lugar en el óvalo Don Bosco, ubicado en la intersección del jirón Varela y el jr. Independencia, entre las 9:00 y las 12:30 horas. El objetivo principal es promover la salud y el bienestar de los animales domésticos en la comunidad.

La campaña está orientada a familias y cuidadores responsables que deseen acceder a atención profesional para sus mascotas sin costo alguno. Los organizadores señalaron que el evento busca fomentar la tenencia responsable y brindar herramientas para el control de enfermedades y la prevención de parásitos.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a una serie de servicios veterinarios esenciales, que se ofrecerán de manera secuencial y bajo la supervisión de especialistas del área municipal. Los cupos se asignarán por orden de llegada y se recomienda llevar a los animales con collar y correa, o en el caso de los gatos, en jaulas o transportadoras adecuadas.

Los servicios disponibles incluyen consultas veterinarias, limpieza de oídos, desparasitación, aplicación antipulgas y registro de mascotas, todos supervisados por especialistas municipales - Créditos: Municipalidad de Breña.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Consultas veterinarias: Profesionales evaluarán a cada animal para detectar posibles enfermedades, condiciones de salud y brindar recomendaciones personalizadas.

Limpieza de oídos: El personal técnico realizará una revisión y aseo del conducto auditivo, lo que ayuda a prevenir infecciones y molestias frecuentes en perros y gatos.

Desparasitación: Se administrarán antiparasitarios internos con el fin de eliminar lombrices y otros agentes que puedan afectar la salud de la mascota y la de su entorno familiar.

Aplicación antipulgas: Los veterinarios aplicarán productos específicos para controlar pulgas y garrapatas, lo que contribuye a evitar infestaciones y protege tanto a los animales como a las personas con las que conviven.

Registro de mascotas: El equipo municipal identificará y documentará a los animales atendidos, otorgando una constancia que facilita su reconocimiento y promueve la responsabilidad en la tenencia.

El evento fomenta la tenencia responsable y ofrece herramientas para prevenir enfermedades y controlar parásitos en mascotas - Créditos: Freepik.

Esta campaña responde a la creciente demanda de servicios veterinarios preventivos en Breña y busca fortalecer la relación entre los vecinos y sus animales de compañía. Las autoridades recordaron que la salud pública también depende del control de enfermedades zoonóticas, por lo que invitan a la población a participar activamente en estas iniciativas.

La municipalidad, reconocida por organizar este tipo de eventos de manera recurrente, ha obtenido siempre una respuesta positiva por parte de la comunidad. Cada campaña se consolida como un éxito y aporta al bienestar colectivo.

¿Por qué es importante la desparasitación en las mascotas?

Elimina parásitos internos y externos que afectan la salud de perros y gatos.

Protege a las personas que conviven con las mascotas de enfermedades zoonóticas.

Previene anemia, problemas digestivos y debilidad en los animales.

Reduce el riesgo de transmisión de parásitos a otros animales y a la familia humana.

Garantiza mejor calidad de vida y mayor vitalidad en las mascotas.

Evita complicaciones derivadas de infestaciones no tratadas.

Contribuye al control de la salud pública en la comunidad.