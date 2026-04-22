ONPE bajo la lupa: cuestionan transporte de cédulas electorales sin resguardo policial

Un vehículo rojo, aparentemente un station wagon, transita por una vía urbana. A través de las ventanas laterales traseras y la luna posterior, se distinguen múltiples paquetes y cajas de color blanco con inscripciones parciales como 'ONPE'.

Un video difundido desde la cuenta oficial de un usuario en X generó preocupación sobre la seguridad en el transporte del material electoral en Perú. Las imágenes exhiben el traslado de un cargamento de cédulas electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un vehículo particular, sin la presencia visible de personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) ni de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La grabación muestra a tres personas a bordo de un automóvil rojo, donde el copiloto, que no porta chaleco de la ONPE, manipula un teléfono móvil. La ausencia de representantes oficiales encendió el debate sobre los protocolos de custodia y resguardo de la documentación fundamental para la jornada electoral.

¿Qué se ve en el video difundido por X?

Según lo publicado en la red social, las cajas transportadas llevan el rótulo de ONPE, entidad responsable de organizar los procesos electorales en el país. El video fue compartido en un momento clave, cuando la transparencia y la seguridad de los comicios ocupan el centro de la agenda pública. De acuerdo con la información que circuló de la cuenta oficial de X de Giancarlo Falconí, la falta de acompañamiento policial o de autoridades del JNE contradice los lineamientos establecidos para la protección del material electoral, que incluyen estrictos controles desde los almacenes hasta los locales de votación.

La ONPE ha coordinado el traslado de cédulas y otro material sensible bajo un esquema que involucra la participación de la PNP y la supervisión del JNE. El procedimiento estándar establece rutas seguras, vehículos identificados y la presencia de personal debidamente acreditado. En distintas ocasiones, la propia ONPE ha comunicado que “toda la logística electoral se ejecuta bajo estrictos protocolos de seguridad y transparencia, en coordinación permanente con la Policía Nacional y el Jurado Nacional de Elecciones”, según declaraciones que dieron altos funcionarios de ONPE en conferencia de prensa el jueves pasado.

ONPE nuevamente es cuestionada y esta vez por cómo traslada material electoral sin resguardo policial y sin funcionario del JNE.

El video exhibido en X detalla que las cajas contienen cédulas electorales, documentos que resultan imprescindibles para el sufragio de los ciudadanos. La manipulación y el traslado de este material requieren procedimientos específicos diseñados para evitar extravíos, adulteraciones o accesos no autorizados. La ONPE establece que el proceso debe realizarse con personal acreditado, lo que en dicho video no ocurrió.

El hecho de que ninguno de los ocupantes del automóvil haya sido identificado como personal de la ONPE, la PNP o el JNE resulta discordante con los estándares oficiales. Esta situación fue observada y discutida ampliamente en redes sociales, donde usuarios exigieron explicaciones a las autoridades y solicitaron una revisión inmediata de los protocolos. Además recordaron que el gobierno transfirió a ONPE 224 millones de soles a ONPE para el proceso electoral del 12 de abril el cual incluye el transporte seguro de la voluntad popular trasladas en las cédulas electorales.

ONPE emite comunicados

La ONPE reiteró en comunicados anteriores que cualquier irregularidad detectada en el manejo del material electoral debe ser investigada y sancionada conforme a la ley. La integridad de las cédulas electorales y la transparencia en su transporte son condiciones indispensables para garantizar la legitimidad del proceso y la confianza de los votantes. Los hechos registrados en el video abren la puerta a nuevas discusiones sobre la eficacia de los controles y la necesidad de fortalecer la supervisión en la organización de los comicios.

Cuestionamientos en proceso electoral

El pasado jueves se conoció el hallazgo de 1.200 cédulas de votación en un tacho de basura en el distrito de Surquillo, en Lima. Esta situación expone irregularidades en la cadena de custodia del material electoral por parte de la ONPE. La denuncia se dio a conocer la noche del jueves durante la transmisión del programa de Willax, “Beto a Saber”, conducido por Beto Ortiz, quien exhibió en vivo las cajas y sobres con votos correspondientes a cuatro mesas del distrito de Surco. El incidente llevó a que una funcionaria de la ODPE a reconociera la responsabilidad por la pérdida del material.

Beto a Saber - cédulas de ONPE en la basura. Grave denuncia vuelve a sacudir la ONPE

De acuerdo con lo expuesto en el programa, el equipo de producción recibió el material gracias a la colaboración de dos ciudadanos, quienes encontraron las cajas con las cédulas en la vía pública y las llevaron hasta los estudios de televisión. Ortiz mostró en cámara los sobres lacrados y firmados por miembros de mesa y personeros, los cuales, según la normativa, debían estar bajo estricta custodia hasta la proclamación oficial de los resultados.

Programa Beto a Saber muestra cómo cuatro cajas de ONPE terminaron en la basura desestimando más de 1200 votos

Según describió Beto a Saber, la documentación electoral hallada corresponde a las mesas 050619, 050627, 050618 y 050620, con aproximadamente 300 votos por cada una. El material, como indica la norma, debió ser trasladado bajo resguardo policial desde los centros de votación hacia las instalaciones de la ONPE y permanecer resguardado hasta que se oficialicen los resultados y se proceda, según el reglamento, a la destrucción de los sobres en presencia de las autoridades electorales y representantes de las organizaciones políticas.