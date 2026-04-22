JNJ pide a la ONPE información sobre personal extranjero en medio de crisis electoral y sin precisar el motivo

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la entrega de información detallada sobre el personal extranjero que presta servicios en la institución. El requerimiento fue formalizado mediante un oficio firmado por la presidenta del organismo, María Teresa Cabrera, en el que se invoca el marco de sus competencias constitucionales.

En el documento se pide precisar el número total de trabajadores comprendidos, indicando cuántos son de nacionalidad extranjera, así como la identificación completa de cada uno. Esto incluye nombres, tipo y número de documento de identidad, modalidad de contratación y el área en la que desempeñan sus funciones dentro de la entidad electoral.

La JNJ también estableció un plazo máximo de cinco días para la remisión de esta información, con el argumento de que se trata de datos relevantes para el adecuado ejercicio de sus funciones. El pedido se produce en un momento de crisis para el ente electoral, días antes de la renuncia de Piero Corvetto, por los cuestionamientos surgidos por las fallas registradas durante la jornada electoral del 12 de abril.

Junta Nacional de Justicia. (Foto: Agencia Andina)

Un pedido sin sustento claro en medio de sospechas

Pese al nivel de detalle solicitado, el oficio no precisa cuál es el motivo concreto detrás del requerimiento ni qué tipo de irregularidad se busca esclarecer con esta información. La solicitud se limita a señalar que los datos son necesarios para el ejercicio de las funciones de la JNJ, sin explicar su relación directa con los hechos cuestionados en el proceso electoral.

Este vacío deja espacio para interpretaciones, especialmente en un contexto donde han circulado versiones sobre un supuesto fraude electoral. Sin embargo, el propio documento no establece ningún vínculo entre el personal extranjero y las irregularidades denunciadas durante las elecciones.

En ese escenario, el pedido podría alimentar sospechas sin ofrecer elementos concretos que las respalden. Más aún cuando no se ha presentado evidencia pública que relacione la participación de trabajadores extranjeros con los problemas registrados en la distribución del material electoral u otros incidentes reportados.

La renuncia de Corvetto en medio de la crisis electoral

El requerimiento de la JNJ se produce poco antes de la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, en medio de una ola de cuestionamientos por la conducción del proceso electoral. Su salida fue aceptada pese a que la normativa establece que el cargo es irrenunciable durante una elección.

La decisión se dio tras varios días de críticas por las fallas en la distribución del material electoral y otros problemas registrados durante la jornada del 12 de abril, principalmente en Lima. Estas situaciones generaron denuncias y pedidos de investigación sobre posibles responsabilidades en la gestión del proceso.

Piero Corvetto no va más en la ONPE tras cuestionamientos|ONPE

En su carta de renuncia, Corvetto sostuvo que su salida busca contribuir a reforzar la confianza en la segunda vuelta electoral. Asimismo, reconoció que los problemas técnicos y operativos detectados constituyen un escenario que le impide continuar en el cargo.

Su dimisión marca un punto de quiebre en la crisis electoral, pero no resuelve los cuestionamientos que siguen en evaluación por parte de las autoridades competentes.

El futuro del proceso electoral tras la salida del jefe de la ONPE

Tras la renuncia de Corvetto, la JNJ deberá designar a un nuevo jefe de la ONPE, en un contexto marcado por la presión política y la expectativa ciudadana. El proceso electoral continúa en marcha, mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido durante la primera vuelta.

Aunque se han planteado alternativas como la nulidad de las elecciones o la convocatoria a comicios complementarios, la legislación vigente establece límites claros frente a estas opciones. La normativa no contempla la repetición de elecciones generales bajo esas figuras, lo que reduce el margen de acción en medio de la crisis.