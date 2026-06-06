Segunda vuelta en Perú: EN VIVO el minuto a minuto del desarrollo electoral y apertura de mesas en el extranjero

Miembros de mesa de la ONPE y observadores supervisan el recuento de boletas y sobres en una mesa de votación al cierre de la jornada electoral en Perú, asegurando la transparencia del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta presidencial en Perú convocará este domingo de 7 de junio a más de 27 millones de electores, quienes desde temprano participarán en una jornada que mantiene en vilo a todo el país. La contienda entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se desarrollará bajo un clima de alta vigilancia, con la expectativa centrada en el primer flash electoral y la publicación de los resultados preliminares por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Desde la noche previa, las autoridades desplegaron un operativo logístico y de seguridad de gran escala. Según reportó la ONPE mediante su cuenta de X, se movilizó 217 camiones con material electoral a 2.200 locales en Lima y Callao, y el procedimiento fue supervisado directamente por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, junto al jefe interino de ONPE, Bernardo Pachas. Ambos reiteraron la importancia de la transparencia y la seguridad en el proceso