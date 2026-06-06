Perú

Segunda vuelta en Perú: EN VIVO el minuto a minuto del desarrollo electoral y apertura de mesas en el extranjero

Miles de peruanos acudirán a las urnas, en una jornada donde la logística, la seguridad y la transparencia serán los ejes centrales antes de conocerse las cifras preliminares y el primer flash electoral

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Personas con chalecos de 'OBSERVADOR' y guantes revisan boletas de votación y sobres en una mesa con urnas transparentes de la ONPE. Al fondo, afiches informativos.
Miembros de mesa de la ONPE y observadores supervisan el recuento de boletas y sobres en una mesa de votación al cierre de la jornada electoral en Perú, asegurando la transparencia del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta presidencial en Perú convocará este domingo de 7 de junio a más de 27 millones de electores, quienes desde temprano participarán en una jornada que mantiene en vilo a todo el país. La contienda entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se desarrollará bajo un clima de alta vigilancia, con la expectativa centrada en el primer flash electoral y la publicación de los resultados preliminares por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Desde la noche previa, las autoridades desplegaron un operativo logístico y de seguridad de gran escala. Según reportó la ONPE mediante su cuenta de X, se movilizó 217 camiones con material electoral a 2.200 locales en Lima y Callao, y el procedimiento fue supervisado directamente por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, junto al jefe interino de ONPE, Bernardo Pachas. Ambos reiteraron la importancia de la transparencia y la seguridad en el proceso

09:12 hsHoy

Inicio de la jornada y despliegue de seguridad

El proceso electoral comenzará oficialmente a las 7:00 am. con la apertura de los centros de votación y la llegada de los miembros de mesa, quienes desde las 6:00 de la mañana ya estarán en los locales asignados. La ONPE habilitó una plataforma para que los ciudadanos consultaran su mesa y local de votación, una estrategia que buscó evitar aglomeraciones y facilitar la logística.

El operativo de seguridad incluirá la participación de 45.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 28.000 fiscalizadores del JNE, quienes supervisaron el cumplimiento de las normas vigentes. Entre ellas, la ley seca, la restricción de actividades públicas y la prohibición de difusión de encuestas o proyecciones desde una semana antes de la elección

Camión blanco con logo ONPE y personal descargando cajas de cartón y urnas transparentes; un militar con uniforme de camuflaje y boina roja observa la operación.
Personal logístico descarga material electoral de un camión de la ONPE en un local de votación en Perú, supervisado por un militar para asegurar la integridad del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios logísticos y participación ciudadana

Una de las novedades de esta segunda vuelta será la simplificación de la boleta electoral, que incluyó solo a las dos fórmulas presidenciales finalistas. El organismo electoral eliminó también la tinta dactilar y el holograma en el reverso del DNI, además de trasladar mesas de parques y espacios abiertos a instituciones educativas, especialmente en distritos como Jesús María, Lince y Miraflores.

El padrón electoral, cerrado en octubre de 2025, habilitó a 27.325.432 ciudadanos para votar, incluyendo a peruanos residentes en el extranjero. Solo quienes cumplieron 18 años hasta el 12 de abril de 2026 estuvieron habilitados. El voto es obligatorio para personas entre 18 y 70 años, y facultativo para quienes superan esa edad. Las multas por inasistencia oscilaron entre S/27,50 y S/110, mientras que los miembros de mesa ausentes enfrentan sanciones de S/275.

Seis personas en una mesa: cuatro sentadas registrando votos, y dos de pie en el centro grabando con smartphones. Hay cajas blancas con el logo ONPE.
Observadores de partidos políticos usan smartphones para documentar el proceso de recuento de votos, mientras miembros de mesa organizan y registran los sufragios en un centro electoral peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:03 hsHoy

Compromiso de los candidatos y monitoreo

Durante el desarrollo de la jornada, tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez declararon públicamente que respetarían los resultados del proceso. Fujimori confirmó que su agrupación dispuso personeros en todas las mesas y que las autoridades permitieron grabar el conteo de votos, aunque no su transmisión en vivo.

Sánchez, por su parte, destacó la presencia de 90.000 personeros y reiteró la importancia de la vigilancia ciudadana. El JNE exhortó a los candidatos y sus seguidores a mantener el respeto democrático y la calma durante la espera de los resultados. Además, la Asociación Civil Transparencia desplegó más de 5.000 observadores en todo el país, reforzando las garantías de integridad del proceso

Ilustración digital acuarela de Keiko Fujimori con blazer blanco y Roberto Sánchez con saco azul, mirándose cara a cara. Detrás, el Palacio de Gobierno de Perú de noche.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en un debate con el Palacio de Gobierno de Perú iluminado de noche al fondo, reflejando una palpable atmósfera de tensión política. (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:02 hsHoy

Restricciones, incentivos y ambiente en los locales

Las restricciones legales incluirán la suspensión de espectáculos públicos y la prohibición de manifestaciones políticas desde 48 horas antes del sufragio. Los miembros de mesa recibirán un incentivo económico mayor al habitual y los comprobantes de participación se digitalizaron. Además, el DNI vencido o por vencer fue admitido como válido para votar el día de la elección.

Asimismo, la ONPE y el JNE endurecieron las sanciones para quienes incumplieron funciones electorales, estableciendo que quienes tengan deudas por multas no podrán realizar trámites notariales ni postular a cargos públicos hasta regularizar su situación.

Fachada de colegio con letrero "IE 1003 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI", banners de "Elecciones Generales 2026 - Segunda Vuelta" y bandera peruana. Votantes ingresan, personal de ONPE junto a mesas.
Un colegio en Perú sirve como local de votación, con personas ingresando y personal de la ONPE preparándose para las Elecciones Generales 2026 - Segunda Vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:58 hsHoy

El cierre de urnas y el inicio del escrutinio

El cierre de las mesas se producirá a las 17:00, momento en que comenzará el escrutinio bajo la atenta observación de personeros, autoridades y observadores nacionales e internacionales. El procedimiento de conteo se realizará en presencia de los representantes de los partidos y fue documentado para posteriores revisiones.

La ONPE estimó que los primeros resultados preliminares oficiales se publicarían después de las 23:00, una vez procesadas las actas enviadas desde todo el país. Las actas con inconsistencias o impugnaciones fueron derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), lo que podría retrasar la proclamación definitiva del ganador.

Fotografía cedida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que muestra al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas (c), junto a funcionarios de la entidad posando durante el operativo de despliegue nacional para la distribución del material electoral destinado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú este viernes, en Lima (Perú). EFE/ ONPE
Fotografía cedida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que muestra al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas (c), junto a funcionarios de la entidad posando durante el operativo de despliegue nacional para la distribución del material electoral destinado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú este viernes, en Lima (Perú). EFE/ ONPE
08:43 hsHoy

Flash electoral y expectativas finales

A partir de las 17:00, empresas especializadas como Ipsos y Datum Internacional difundirán el primer flash electoral, basado en encuestas a boca de urna. La Asociación Civil Transparencia realizó un conteo rápido, cuyos resultados se anunciarán a las 20:00. Aunque estas mediciones ofrecen un panorama inicial, la ONPE recordó que solo los resultados oficiales tienen validez legal. Además, confirmó que ellos darán a conocer los primeros resultados a las 23:00.

El JNE informó que la proclamación oficial de la presidencia se realizará a mediados de julio, una vez resueltas todas las actas observadas y las eventuales impugnaciones. De este modo, la atención nacional se mantuvo sobre los datos preliminares y la espera del flash electoral, mientras el país aguardó el desenlace de una jornada marcada por la vigilancia y la alta participación.

ONPE explica que nunca aplicó “flash electoral” y detalla cómo se verán los resultados en 2026. (Foto composición: Infobae Perú)
ONPE explica que nunca aplicó “flash electoral” y detalla cómo se verán los resultados en 2026. (Foto composición: Infobae Perú)

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