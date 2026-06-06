Semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados y uno abandonará el reality de convivencia

La Granja VIP acelera su final: ya hubo un eliminado a mitad de semana y este sábado se va otro. Cuatro participantes van a placa y el público decide

La Granja VIP entró a su semana decisiva y la semifinal se juega con presión máxima: los participantes ya compiten en la etapa de todos contra todos y el público definirá un nuevo eliminado. Tras las últimas nominaciones, la placa quedó conformada por Mónica Torres, Pamela López, Paul Michael y Diego Chávarri, y uno de ellos abandonará el reality este sábado por votación.

El programa atraviesa jornadas más intensas porque la producción cambió el ritmo de la competencia. Esta semana habrá dos eliminados: el primero ya salió el miércoles, y el segundo se conocerá hoy. La modificación rompe el patrón habitual, cuando las salidas ocurrían únicamente los fines de semana, y obliga a los concursantes a adaptarse a un calendario más exigente.

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Semana de doble eliminación: la salida de Samahara y la presión en la casa

La primera eliminación de la semana ya se concretó: Samahara Lobatón dejó la competencia el miércoles, en un resultado que movió el tablero interno y alteró estrategias. Su salida no solo redujo el margen de maniobra de los equipos, sino que convirtió cada conversación en una negociación: desde cómo se reparten los votos hasta qué alianzas sobreviven a la recta final.

Con esa eliminación en el historial reciente, el encierro entró en modo “supervivencia”. La regla es clara: cualquier error puede costar caro, porque ya no hay tiempo para reconstruir reputación o revertir conflictos. Y con el premio de 100 mil soles en juego, la presión se concentra en la placa.

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Cómo se definió la placa: nuevo formato de nominación

Las nominaciones también cambiaron de formato. En esta etapa, cada participante tuvo la opción de nominar a dos compañeros y, tras la votación, quienes recibieron más votos pasaron directamente a la temida placa.

Con ese sistema, se armó la lista de sentenciados de la semifinal: Mónica Torres, Pamela López, Paul Michael y Diego Chávarri. La definición se trasladó por completo al público, que tiene la última palabra sobre quién sigue en competencia y quién se queda fuera a un paso de la semana final.

En un reality donde las alianzas se forman y se rompen en cuestión de horas, la placa funciona como un termómetro: expone quién logró sostener apoyos internos y, sobre todo, quién tiene respaldo afuera, donde se decide el resultado final.

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Los nominados de la semifinal: quiénes están en riesgo

La placa reúne perfiles distintos y lecturas de juego opuestas, lo que hace más impredecible el resultado. Por un lado, hay concursantes que se apoyan en estrategia y alianzas; por otro, quienes sostienen su permanencia en el vínculo con el público y en el impacto de sus conflictos o reconciliaciones dentro de la casa.

Mónica Torres llega a la semifinal en un contexto donde su nombre ya estuvo en discusiones previas y en votaciones que la pusieron al límite.

Pamela López mantiene protagonismo por su carácter frontal y por choques con otros participantes, un tipo de exposición que puede sumar apoyos o desgaste.

Paul Michael aparece como uno de los concursantes con visibilidad constante, y su permanencia dependerá de cuánto ese protagonismo se convierta en votos.

Diego Chávarri completa la placa en una etapa donde los márgenes se achican: el público ya no vota por “simpatía” solamente, sino por quién quiere ver en la final.

Con el reality entrando a su última semana, cualquier salida reconfigura el grupo y el relato del programa. No es solo “quién se va”: es qué tipo de casa queda para el tramo final.

La eliminación de este sábado definirá a los seis finalistas de La Granja VIP rumbo al premio de 100 mil soles.

Cómo votar: el papel del público y el sistema de 10 votos diarios

La producción mantiene el mecanismo de voto del público como herramienta central para decidir eliminaciones. Para respaldar a un concursante, los usuarios deben ingresar a la plataforma digital oficial de La Granja VIP y completar el proceso de registro.

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Cada usuario registrado puede emitir hasta 10 votos diarios sin costo. Esos votos pueden concentrarse en un solo participante o repartirse entre distintos nominados, según la preferencia de cada espectador.

Este esquema convierte la semifinal en una prueba de organización: no solo importa quién genera simpatía, sino qué fandom se activa mejor, quién moviliza más rápido y quién sostiene la campaña hasta el cierre.

Membresías y votos múltiples: el factor que amplía la competencia

En las últimas semanas, la producción amplió las vías de participación al ofrecer membresías con incentivos adicionales. Si bien el texto no detalla las modalidades específicas, sí indica que el sistema de votos múltiples y la posibilidad de adquirir membresías pagas aumentó las opciones para participar y mantuvo el suspenso hasta el último minuto.

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En la práctica, ese componente añade un elemento extra a la competencia: no solo se trata de popularidad, sino de intensidad de apoyo. En semifinales, donde la diferencia de votos puede ser mínima, cualquier cambio en la movilización de los seguidores puede inclinar el resultado.

Los nueve participantes finalistas de La Granja VIP posan juntos y sonrientes bajo el letrero de "Gran Final", listos para la noche decisiva del popular reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)