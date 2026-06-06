Perú

Cóndor andino encontrado al borde de la muerte vuelve a volar en Apurímac tras seis meses de recuperación

El ave fue hallada con signos de intoxicación al costado de la carretera y logró regresar a su hábitat tras recibir atención veterinaria, alimentación especializada y rehabilitación para recuperar su capacidad de vuelo

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Un cóndor andino de plumaje oscuro vuela en un cielo nublado con grandes nubes blancas y grises. El ave se ve desde abajo con sus alas extendidas
El cóndor andino “Apurimaq” extiende majestuosamente sus alas mientras vuela de regreso a su hábitat en Apurímac, luego de una exitosa rehabilitación de seis meses. (Foto: Serfor)

El cóndor andino “Apurimaq” volvió a elevarse sobre Apurímac tras seis meses de recuperación y cuidados especializados, luego de haber sido encontrado en noviembre de 2025 al borde de una carretera, tendido en una cuneta y expulsando espuma por el pico, con signos de intoxicación y un cuadro de salud crítico, informó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

La liberación del ejemplar se realizó en el mirador de Huayhuacalle, a 3.310 m s. n. m., en el distrito de San Pedro de Cachora, provincia de Abancay, donde el ave se reintegró a su entorno y a otras poblaciones de cóndores que sobrevuelan esta parte de la región.

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Para seguir su adaptación en libertad, “Apurimaq” fue equipado con un sistema GPS-GSM y una banda alar que permitirá registrar sus desplazamientos y evaluar su comportamiento, en un monitoreo coordinado por Serfor con apoyo de instituciones aliadas, entre ellas Movebank del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal.

Un cóndor andino se posa en un muro de piedra, con su espalda visible. Detrás, un cielo nublado y montañas difusas en la distancia
El cóndor andino 'Apurimaq' fue liberado en los cielos de Apurímac tras seis meses de rehabilitación y monitoreo, un esfuerzo conjunto del Serfor y aliados para conservar la especie en peligro. (Foto: Municipalidad de Abancay)

Del riesgo de morir a volver a volar: así se recuperó el cóndor andino

Efectivos de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Totora Oropesa encontraron al cóndor durante un patrullaje, tendido en una cuneta de la carretera y expulsando espuma por el pico. La alerta llegó al Serfor, que activó la atención especializada ante la sospecha de que el ave había ingerido un elemento tóxico.

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Especialistas de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS Apurímac) determinaron que se trataba de un macho adulto con un cuadro de salud crítico, pronóstico reservado a desfavorable y signos evidentes de intoxicación. Según el reporte, el equipo actuó de inmediato para estabilizarlo y evitar un desenlace fatal.

Durante el rescate participaron pobladores y la Municipalidad Distrital de Oropesa. El cóndor fue trasladado al Centro Ecológico Recreacional Taraccasa, de la Municipalidad Provincial de Abancay, donde recibió atención veterinaria, alimentación adecuada y un programa de fortalecimiento muscular orientado a recuperar la capacidad de vuelo.

Un cóndor andino de plumas negras con collar blanco y cabeza gris, de pie sobre una pared de concreto, extiende sus grandes alas con etiquetas amarillas "17"
El cóndor andino Apurimaq, recientemente rehabilitado y monitoreado con GPS, regresa a su hábitat natural en la región de Apurímac, Perú, tras un exitoso programa de recuperación. (Foto: Serfor)

Luis Castro Narváez, administrador técnico de la ATFFS Apurímac del Serfor, explicó que, tras los exámenes correspondientes, el ejemplar quedó apto para volver a la vida silvestre. “Después de haber sido encontrado en muy mal estado, el cóndor recibió atención veterinaria y alimentación adecuada que permitieron su recuperación”, indicó.

El regreso de Apurimaq a la vida silvestre

La liberación se realizó en el mirador de Huayhuacalle, un punto de observación andino donde, de acuerdo con las autoridades, el cóndor podrá reintegrarse a su entorno y a otros ejemplares que sobrevuelan el corredor altoandino de Apurímac.

Castro Narváez precisó que Apurimaq es el segundo cóndor andino de la región que retornó a la naturaleza con un sistema de seguimiento. El ave quedó equipada con un dispositivo GPS-GSM y una banda alar, herramientas que permitirán registrar rutas, patrones de movimiento y comportamiento en libertad.

El apoyo para el monitoreo provino de Movebank, del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, que aportó el GPS-GSM instalado en el ejemplar. En paralelo, el Zoológico de Denver contribuyó con materiales para el recinto donde se realizó parte de la rehabilitación, según informó el Serfor.

Cóndor andino negro con lazo alar amarillo "17" de pie; inserto muestra manos con guantes azules instalando un dispositivo de rastreo GPS en su espalda
El cóndor andino "Apurimaq", el ejemplar número 17 rescatado, regresa a su hábitat en Apurímac bajo monitoreo GPS luego de seis meses de rehabilitación. (Composición: Infobae Perú / Serfor)

En el proceso también participaron la Clínica Veterinaria MasterVet, Veterinaria Tiutis, Veterinaria SomnusVet, Centro Veterinario Entre Perros y Gatos, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y la organización Unión Por los Animales (UPA).

El cóndor andino: una especie en peligro que cumple una función vital

Con Apurimaq, suman 17 los cóndores rescatados que regresaron a la naturaleza, de acuerdo con el reporte oficial. El cóndor andino cumple un rol clave en los ecosistemas: al ser carroñero, se alimenta de animales muertos en estado de descomposición y contribuye a retirar posibles fuentes de patógenos que afectan la salud humana y a otras especies de fauna silvestre.

Un cóndor andino negro con marcas amarillas en las alas vuela en un cielo despejado, junto a una estatua de cóndor de alas plateadas sobre una base de piedra
El cóndor andino 'Apurimaq' alza vuelo sobre la región de Apurímac, Perú, tras completar un proceso de rehabilitación de seis meses con el apoyo de Serfor y aliados, y será monitoreado para su conservación. (Foto: Municipalidad de Abancay)

En el I Censo Nacional del Cóndor Andino, Apurímac registró 36 ejemplares, como mínimo, lo que ubicó a la región en el tercer lugar con mayor presencia de cóndores en el Perú, según los datos difundidos por el Serfor.

El cóndor andino figura en la categoría En Peligro (EN) en la lista de Fauna Silvestre Amenazada del Perú, por lo que se encuentra protegido por el Estado peruano, de acuerdo con la información oficial incluida en el reporte de las autoridades.

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