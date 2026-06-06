JNE declara “inviable” pedido de Delia Espinoza para que se le permita votar en segunda vuelta

Delia Espinoza en su presentación ante el Congreso. Foto: Congreso de la República

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró, por mayoría, inviable el pedido de la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, para que se le restablezca su derecho al sufragio y pueda votar este domingo en la segunda vuelta.

Como se recuerda, Espinoza solicitó al JNE que se deje sin efecto su exclusión del padrón electoral luego de que el Poder Judicial declaró inaplicable la inhabilitación por 10 años que le impuso el Congreso de la República. Dicha sanción fue la que el tribunal electoral invocó para excluir a la exfiscal de la Nación y otros inhabilitados por el Parlamento.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el JNE sostiene que, a la fecha, el material electoral, producido a partir del padrón electoral aprobado en 2025, ya ha sido impreso en su totalidad y solo está pendiente su distribución. “Por lo que, cualquier alteración de las actividades de organización del proceso electoral que han precluido – como lo podría ser la reimpresión del acta padrón 1era parte – afectaría la intangibilidad del calendario electoral, el cual debe seguir su curso inexorable", se lee en el Acuerdo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró inviable la solicitud de Delia Espinoza mediante acuerdo de pleno con fecha 5 de junio de 2026.

Otro motivo para declarar “inviable” el pedido de Delia Espinoza es que el Congreso apeló la sentencia de primera instancia, sumado a que en los procesos de amparo contra el Parlamento no procede la ejecución inmediata de un fallo de primera instancia. Esta fue una de las reformas impuestas por el mismo Congreso para dilatar fallos desfavorables (Ley 32205).

PUBLICIDAD

“En ese sentido, mientras no exista un pronunciamiento jurisdiccional definitivo que determine los alcances y efectos de la referida sentencia de amparo, subsisten los efectos jurídicos de la Resolución Legislativa N.º 008-2025-2026-CR”, se lee.

Voto en minoría

Como se mencionó, el Pleno del JNE acordó por mayoría declarar inviable el pedido de Delia Espinoza. Eso debido a que hubo un voto en minoría del magistrado Gunther Gonzáles Barrón.

Gonzáles Barrón sostiene que la inhabilitación impuesta por el Congreso únicamente se circunscribe a la privación para ejercer cargos públicos “pero no más”. Dijo que tampoco existe una norma para que automáticamente un inhabilitado político pierda su derecho a votar.

PUBLICIDAD

El documento oficial muestra el voto del magistrado Gunther Gonzáles Barrón, quien fundamenta la restitución del derecho al voto para inhabilitados políticos.

“Los derechos fundamentales, como el de voto o sufragio, tienden a expandirse para todos, como expresión de pertenencia a una comunidad política democrática, por lo cual las restricciones son expresas y con base en la ley, además de la exigencia de razonabilidad, pero, en este caso, no ocurre ni lo uno, ni lo otro” se lee en el voto singular.

Por ello, el magistrado Gunther Gonzáles votó porque se declare fundado el pedido de Delia Espinoza y se restituya su derecho al voto, aunque recién a partir de los próximos comicios “pues, lamentablemente el padrón electoral de Elecciones Generales 2026 ya no pueda modificarse por efectos de preclusión electoral, pero bajo la premisa que una restitución tardía es preferible que una no restitución”.

PUBLICIDAD

El magistrado Gonzáles Barrón es miembro del JNE en representación del Colegio de Abogados de Lima desde este año. Reemplazó a Willy Ramírez Chávarry.