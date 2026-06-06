JNJ publica resolución que blinda a Patricia Benavides en el caso Valkiria

JNJ pide ratificar a la fiscal suspendida Patricia Benavides. (Foto: Composición / Infobae / Andina)

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió la resolución N° 247-2026-PLENO-JNJ, en la cual se oficializa el blindaje a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí. Este procedimiento disciplinario estaba relacionado con presuntas irregularidades en el marco del caso “Valkiria”.

Los consejeros desestimaron los cinco cargos imputados que vinculaban a Benavides con una supuesta organización criminal para entorpecer investigaciones fiscales. Entre las acusaciones figuraba la presunta concertación para elaborar denuncias contra la fiscal Marita Barreto y Harvey Colchado y Walter Lozano, entonces miembros del equipo policial del EFICCOP; así como el nombramiento del abogado Guillermo Silva Loli como un presunto ‘topo’ dentro de dicho equipo.

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Sobre la remoción de Marita Barreto como coordinadora del EFICCOP, la resolución determinó que dicha acción fue un “ejercicio regular” de la facultad del fiscal de la Nación de retirar la confianza a fiscales provisionales. La JNJ señaló que, aunque hubo una coincidencia temporal con el operativo “Valkiria”, no se acreditó una intención ilícita de interferir en las diligencias.

Aquí la JNJ omite que, según Jaime Villanueva, la remoción de Barreto habría tenido como objetivo frustrar el operativo Valkiria donde iba a ser detenido.

Justamente, los consejeros se pronuncian sobre las declaraciones de Villanueva, quien se acogió a la colaboración eficaz. Es decir, aceptó los cargos y, según trascendió, ya tendría una sentencia que lo acredita como tal.

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Imagen de la resolución de la Junta Nacional de Justicia que absuelve a Patricia Benavides de los cargos imputados en el procedimiento disciplinario ordinario.

“Insuficiencia probatoria”

La base central de la absolución de Patricia Benavides radica en la “insuficiencia probatoria” respecto a las declaraciones del colaborador eficaz y exasesor, Jaime Villanueva.

Según la JNJ, el relato de Villanueva se basó en afirmaciones generales que no fueron respaldadas por elementos objetivos, como registros de comunicaciones o documentos, que permitieran confirmar una instrucción directa de Benavides para promover denuncias o interferir en procesos.

En el caso de Fernández Jerí, se le absolvió de los cargos referentes a la suspensión del fiscal Rafael Vela. Aquí Jaime Villanueva dijo que la exfiscal de la Nación coordinaba con el jefe de la ANCMP para sancionar al excoordinador del Equipo Especial Lava Jato. No obstante, la JNJ cita la declaración de los magistrados de la ANCMP que intervinieron en dicho proceso. Esto dijeron que actuaron con autonomía funcional, negando haber recibido presiones o directivas externas para predeterminar el resultado. Y eso le bastó a la JNJ.

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Exfiscal de la Nación reapareció en público luego de que fuera blindada por Tomás Gálvez, quien archivó su investigación por presunta organización criminal. Video: Ministerio Público

Patricia Benavides reaparece

La fiscal suprema Patricia Benavides estuvo presente este viernes en el almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubicado en Lurín, donde observó el trabajo de las Fiscalías de Prevención del Delito durante el despliegue del material electoral con destino a los 2.269 locales de votación de Lima Metropolitana y Callao.

El Ministerio Público difundió la actividad a través de su cuenta en X —antes Twitter— y señaló que el objetivo era “verificar el oportuno y correcto traslado del material electoral” como parte de las acciones orientadas a garantizar “Elecciones Sin Delitos”.