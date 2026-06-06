Perú Deportes

A qué hora juega Perú vs España: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ será el último oponente de la ‘roja’ antes que inicie la Copa del Mundo 2026. Así que ejercerá como ‘sparring’ en Puebla, aunque la disciplina peruana querrá ser más que eso. Conoce los horarios del lance

Guardar
Google icon
Perú enfrenta a España por el último amistoso de la segunda ventana FIFA del año. - Crédito: FPF / EFE
Perú enfrenta a España por el último amistoso de la segunda ventana FIFA del año. - Crédito: FPF / EFE

Este lunes 8 de junio, Perú no está dispuesto a desaprovechar la enorme oportunidad de desafiar a España, en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, en México. Aunque hay una enorme diferencia de niveles, se podrán sacar conclusiones varias y lecturas definidas sin importar el resultado.

El horario establecido para el inicio del Perú vs España es a las 21:00 horas locales / 04:00 horas europeas. Con respecto a otros países, el arranque de las acciones será de la siguiente manera: México / 20:00 horas, Colombia y Ecuador / 21:00 horas, Estados Unidos / 22:00 horas, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina / 23:00 horas.

PUBLICIDAD

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? (La Bicolor)
Perú cierra la segunda ventana FIFA midiéndose contra España. - Crédito: FPF

Perú va por la heroica. Que al frente se ubique una España, signada como una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo 2026, es un enorme reto, que además puede estimular mucho más la moral de un elenco que ha dado inicio a su regeneración, integrando nuevos futbolistas como Jairo Vélez, Adrián Quiroz o Jhonny Vidales.

No es menos cierto que la ‘bicolor’ parte con una notable desventaja al no haber clasificado a la gran cita y ser de los peores de Hispanoamérica en la actualidad, pero existen razones para creer que los de Mano Menezes pueden ofrecer un ejercicio de resistencia e inventiva en Puebla. Una de ellas —acaso la más poderosa— ha sido el golpe asestado a la mundialista Haití mediante una remontada.

PUBLICIDAD

Aunque la selección peruana anduvo desquiciada por largos tramos del lance, celebrado en la ciudad de Miami, logró aferrarse a su resiliencia para salir adelante del embrollo. Además, el carrusel de cambios favoreció la reacción de una ‘bicolor’ que está completamente dispuesta a plantarle cara a la ‘roja’.

Necesita España, con carácter de urgencia, una victoria que revitalice a la disciplina nacional con miras al debut contra Cabo Verde por la cita planetaria. Porque en su penúltimo examinatorio sorprendió al empatar a uno contra una envalentonada Irak, que también está clasificada al Mundial 2026 por intermedio del repechaje.

Amistosos confirmados de Perú en junio: fechas, horarios y canales TV de los duelos ante España y Haití.
Perú desafía a España, en Puebla. - Crédito: Difusión

La historia será absolutamente diferente con Perú. No habrá más experimentos o modificaciones en la estructura de Luis de la Fuente, quien aprovechará su evaluación final para mandar al campo del Estadio Cuauhtémoc a sus mejores futbolistas, aquellos que buscarán la gloria en el fuego real de México-Estados Unidos-Canadá.

No bien finalice el cruce, ambos protagonistas sacarán lecciones notables con miras al futuro inmediato: Perú apuntará en su agenda, marcando en rojo, que requerirá de herramientas con proyección y experiencia; mientras que España se hará una idea formal de cómo luchar contra oponentes de ese corte en el Mundial.

A qué hora juega Perú vs España, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Perú y España tiene previsto su inicio a las 21:00 horas locales, franja que comparten Ecuador y Colombia. La transmisión comenzará a las 22:00 horas en Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami).

En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el partido se podrá ver a partir de las 23:00 horas. Para la audiencia en México, el inicio está fijado para las 20:00 horas, mientras que en Europa las acciones arrancarán a las 04:00 horas del día siguiente.

Canal para ver Perú vs España, amistoso por fecha FIFA 2026

La transmisión para el público peruano estará a cargo de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 en alta definición. América TV (canales 4 y 704) y ATV (canales 9 y 709) también ofrecerán la cobertura del encuentro. Además, el evento podrá seguirse por la aplicación Movistar TV App.

Entretanto, la cobertura digital estará disponible en la página web de Infobae Perú, que ofrecerá información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles adicionales sobre el desarrollo del juego.

Temas Relacionados

Selección peruanaSelección de Españaperu-deportes

Más Noticias

Dónde ver Argentina vs Honduras en Perú HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

El nuevo proceso de los ‘catrachos’ encontrará su punto más alto cuando se afronte el duelo internacional contra el vigente campeón del mundo, que se presentará con una oncena alternativa en el Kyle Field, en Texas

Dónde ver Argentina vs Honduras en Perú HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

San Martín confirmó contacto con exitoso técnico argentino y adelantó salida de Guilherme Schmitz para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Yudy Balcazar señaló el motivo por el cual el entrenador brasileño no seguirá en Santa Anita tras subcampeonato nacional. Además, se refirió a su sustituto

San Martín confirmó contacto con exitoso técnico argentino y adelantó salida de Guilherme Schmitz para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Zoila La Rosa ensaya una explicación sobre su ausencia en la selección peruana de Rizola: “De repente no tengo el perfil que él necesita”

La armadora nacional de 36 años que milita en Francia intentó encontrar respuesta a la negativa del adiestrador del seleccionado. “Si a él le molesta que me nombren o no, eso no es problema mío y es problema de él”, consignó

Zoila La Rosa ensaya una explicación sobre su ausencia en la selección peruana de Rizola: “De repente no tengo el perfil que él necesita”

Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario

Las negociaciones con el ‘Bambino’ avanzaron en las últimas horas, mientras que la situación de la ‘Pulga’ solo quedó en un contacto con Atlético Grau

Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario

Maguilaura Frías seguirá jugando en España tras descartar su regreso a la selección peruana: el nuevo reto con Emalsa Gran Canaria

La voleibolista nacional dejó atrás su etapa con el CAV Esquimo Dos Hermanas luego de cinco temporadas y un histórico doblete. Ahora asume un nuevo desafío en la isla

Maguilaura Frías seguirá jugando en España tras descartar su regreso a la selección peruana: el nuevo reto con Emalsa Gran Canaria
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Ni derecha ni izquierda tienen mayoría: partido de centro de Jorge Nieto sería la fuerza decisiva en el Congreso

Ni derecha ni izquierda tienen mayoría: partido de centro de Jorge Nieto sería la fuerza decisiva en el Congreso

PCM exhorta a la ciudadanía a respetar los resultados de las urnas: PNP y FF.AA. custodiarán locales y material electoral

JNE insta a Fuerza Popular y Juntos por el Perú a esperar resultados de las Elecciones 2026 con paciencia y responsabilidad

JNE declara “inviable” pedido de Delia Espinoza para que se le permita votar en segunda vuelta

JNJ publica resolución que blinda a Patricia Benavides en el caso Valkiria

ENTRETENIMIENTO

Familia de Iván Paredes hace fuerte advertencia a Magaly Medina tras comentarios en su pódcast: “El celular del Dr. existe”

Familia de Iván Paredes hace fuerte advertencia a Magaly Medina tras comentarios en su pódcast: “El celular del Dr. existe”

Hoy semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados del reality y así puedes votar por ellos

Magaly Medina confiesa que evalúa dejar ATV y enfocarse en su streaming: “Ya me harté”

Yaco Eskenazi explica por qué dejó la conducción de ‘La Granja VIP’: “No soportaba tener que ocultarle cosas a los participantes”

Magaly Medina habla tras la muerte de su exabogado Iván Paredes y revive su distanciamiento: “En la tierra todo se paga”

DEPORTES

Dónde ver Argentina vs Honduras en Perú HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Argentina vs Honduras en Perú HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

San Martín confirmó contacto con exitoso técnico argentino y adelantó salida de Guilherme Schmitz para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Zoila La Rosa ensaya una explicación sobre su ausencia en la selección peruana de Rizola: “De repente no tengo el perfil que él necesita”

Se reveló si el fichaje de Gianluca Lapadula frena el regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario

Maguilaura Frías seguirá jugando en España tras descartar su regreso a la selección peruana: el nuevo reto con Emalsa Gran Canaria