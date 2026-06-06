A qué hora juega Perú vs España: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

Perú enfrenta a España por el último amistoso de la segunda ventana FIFA del año. - Crédito: FPF / EFE

Este lunes 8 de junio, Perú no está dispuesto a desaprovechar la enorme oportunidad de desafiar a España, en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, en México. Aunque hay una enorme diferencia de niveles, se podrán sacar conclusiones varias y lecturas definidas sin importar el resultado.

El horario establecido para el inicio del Perú vs España es a las 21:00 horas locales / 04:00 horas europeas. Con respecto a otros países, el arranque de las acciones será de la siguiente manera: México / 20:00 horas, Colombia y Ecuador / 21:00 horas, Estados Unidos / 22:00 horas, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina / 23:00 horas.

PUBLICIDAD

Perú cierra la segunda ventana FIFA midiéndose contra España. - Crédito: FPF

Perú va por la heroica. Que al frente se ubique una España, signada como una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo 2026, es un enorme reto, que además puede estimular mucho más la moral de un elenco que ha dado inicio a su regeneración, integrando nuevos futbolistas como Jairo Vélez, Adrián Quiroz o Jhonny Vidales.

No es menos cierto que la ‘bicolor’ parte con una notable desventaja al no haber clasificado a la gran cita y ser de los peores de Hispanoamérica en la actualidad, pero existen razones para creer que los de Mano Menezes pueden ofrecer un ejercicio de resistencia e inventiva en Puebla. Una de ellas —acaso la más poderosa— ha sido el golpe asestado a la mundialista Haití mediante una remontada.

PUBLICIDAD

Aunque la selección peruana anduvo desquiciada por largos tramos del lance, celebrado en la ciudad de Miami, logró aferrarse a su resiliencia para salir adelante del embrollo. Además, el carrusel de cambios favoreció la reacción de una ‘bicolor’ que está completamente dispuesta a plantarle cara a la ‘roja’.

Necesita España, con carácter de urgencia, una victoria que revitalice a la disciplina nacional con miras al debut contra Cabo Verde por la cita planetaria. Porque en su penúltimo examinatorio sorprendió al empatar a uno contra una envalentonada Irak, que también está clasificada al Mundial 2026 por intermedio del repechaje.

PUBLICIDAD

Perú desafía a España, en Puebla. - Crédito: Difusión

La historia será absolutamente diferente con Perú. No habrá más experimentos o modificaciones en la estructura de Luis de la Fuente, quien aprovechará su evaluación final para mandar al campo del Estadio Cuauhtémoc a sus mejores futbolistas, aquellos que buscarán la gloria en el fuego real de México-Estados Unidos-Canadá.

No bien finalice el cruce, ambos protagonistas sacarán lecciones notables con miras al futuro inmediato: Perú apuntará en su agenda, marcando en rojo, que requerirá de herramientas con proyección y experiencia; mientras que España se hará una idea formal de cómo luchar contra oponentes de ese corte en el Mundial.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Perú vs España, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Perú y España tiene previsto su inicio a las 21:00 horas locales, franja que comparten Ecuador y Colombia. La transmisión comenzará a las 22:00 horas en Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami).

En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el partido se podrá ver a partir de las 23:00 horas. Para la audiencia en México, el inicio está fijado para las 20:00 horas, mientras que en Europa las acciones arrancarán a las 04:00 horas del día siguiente.

Canal para ver Perú vs España, amistoso por fecha FIFA 2026

La transmisión para el público peruano estará a cargo de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 en alta definición. América TV (canales 4 y 704) y ATV (canales 9 y 709) también ofrecerán la cobertura del encuentro. Además, el evento podrá seguirse por la aplicación Movistar TV App.

PUBLICIDAD

Entretanto, la cobertura digital estará disponible en la página web de Infobae Perú, que ofrecerá información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles adicionales sobre el desarrollo del juego.