Mr Peet advierte a Hernán Barcos tras fichar por Sporting Cristal: “Probablemente esa línea delgada fue la que se rompió en Alianza”

Mr Peet advierte a Hernán Barcos tras fichar por Sporting Cristal.

Hernán Barcos se ha convertido en protagonista del actual mercado de pases tras dejar FC Cajamarca para firmar por Sporting Cristal, uno de los principales rivales de Alianza Lima, club donde fue referente.

En este contexto, Peter Arévalo dirigió una advertencia al ‘Pirata’ luego de que, en su primera entrevista como jugador de Cristal, afirmara que se comprometería al 100% con el club y que incluso podría participar en otras áreas, como hizo en Alianza.

Barcos, además de delantero, cumplió funciones como asesor deportivo en FC Cajamarca y colaboró en el armado del plantel para la temporada, aunque el equipo finalizó en los últimos puestos del Torneo Apertura.

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Sobre esto, Mr Peet sostuvo: “Para mí, el jugador de fútbol tiene que ir a jugar fútbol, para mí. Después, sugerir en una conversación es probable que se pueda dar una conversación. Pero no es normal que un jugador de fútbol sea juez y parte. No se da que un jugador tenga participación en otras áreas que no sea solamente el área de fútbol”.

Sporting Cristal oficializó a Hernán Barcos.

El periodista también se refirió a la experiencia de Barcos como directivo en Cajamarca: “Y además, al jugador de fútbol no se le puede, el jugador de fútbol no puede tratar de involucrarse en cuanto a decisiones, sugerencias, recomendaciones, porque al final te puede jugar en contra. Es lo que yo interpreto. ¿Qué pasa si Fútbol Club Cajamarca termina descendiendo? Vas a ser parte del proyecto que se armó, porque lo estás diciendo en la declaración. Hay un tema delicado”.

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Arévalo remarcó que Barcos debe enfocarse en aportar dentro del campo: “Yo pienso que el jugador de fútbol aporta bastante con su jerarquía en la cancha. El jugador de fútbol quiere que el grupo sea de jugadores de fútbol. No quiere jugadores dirigentes, no quiere jugadores técnicos, no quiere jugadores administradores. El grupo de jugadores de fútbol quiere jugadores de fútbol”.

Por último, el narrador deslizó que la participación de Barcos en otras áreas pudo haber afectado su relación con Alianza Lima: “Entonces, es una línea muy delgada que se puede romper en cualquier momento. Y probablemente, no lo sé, en serio, digo, no lo sé, no me consta, y probablemente esa línea delgada fue la que se rompió en Alianza. Repito, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado. Lo asumo, puedo estar equivocado. El jugador de fútbol tiene que ser jugador de fútbol”.

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El periodista deportivo se refirió a la influencia del 'Pirata' en el área administrativa 'celeste'. Créditos: A Presión / X.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Sporting Cristal?

Hernán Barcos primero abordó la complicada situación que atraviesa Sporting Cristal, actualmente cerca de los últimos lugares en la tabla acumulada y con una racha negativa de resultados que motivó la salida de Zé Ricardo. “Cristal tiene un gran equipo, tiene jugadores interesantes, jugadores de jerarquía, jugadores jóvenes también. Hay una buena mixtura. Hay que mejorar ciertas cosas por los resultados como se han dado, pero creo que hay material para hacerlo. Como te dije anteriormente, voy a sumar, a tratar de mostrar lo que uno puede hacer para trabajar y ayudar en lo que pueda”, señaló.

Consultado sobre su nivel de compromiso, Barcos afirmó que, al igual que en Alianza Lima, buscará involucrarse en distintas áreas de Sporting Cristal para contribuir al crecimiento institucional. “A todos los clubes de mi carrera que he ido, me involucro y me comprometo. Desde el día uno voy a estar comprometido con el club, y eso me caracteriza. Uno no lo hace porque sí. Es algo que me gusta, me gusta saber del club, cómo le va a todas las áreas, qué se necesita, qué se puede mejorar. Siempre lo hago. Ahora en Cajamarca hice lo mismo, trataba de estar en todos los detalles para hacer crecer al club. No tiene por qué ser diferente”, declaró.

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