JNE insta a Fuerza Popular y Juntos por el Perú a esperar resultados de las Elecciones 2026 con paciencia y responsabilidad

Los candidatos presidenciales sonríen y saludan durante un evento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el debate presidencial de 2026, marcando el inicio de la campaña electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A un día de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, exhortó a partidos, militantes y ciudadanía a participar con confianza y a esperar los resultados con paciencia.

En entrevista con Radio Nacional, el magistrado señaló que el sistema electoral ha trabajado de manera articulada para garantizar una jornada transparente, independiente y ordenada este domingo 7 de junio.

“Hemos hecho un gran trabajo articulado para garantizar que esta segunda vuelta se desarrolle con normalidad. Instamos a la ciudadanía a acudir masivamente a votar y a confiar en que el sistema actuará con objetividad, transparencia e independencia”, enfatizó Burneo.

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Además, solicitó a Fuerza Popular y Juntos por el Perú, los partidos en contienda, actuar con responsabilidad y aguardar con tranquilidad los resultados oficiales emitidos por las autoridades competentes.

El JNE desplegó 28.000 fiscalizadores en todo el país para verificar el cumplimiento de las normas electorales. El organismo también anunció que supervisará 44 locales de votación reasignados, en un despliegue que abarca más de 10 300 centros de votación habilitados a nivel nacional.

Estas acciones buscan fortalecer la gestión de riesgos y asegurar una elección transparente, mientras se promueve el respeto democrático y la participación ciudadana.

Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

Candidatos confirman respeto al resultado y organismos refuerzan la vigilancia

En la etapa final de la campaña, tanto Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JPP), como Keiko Fujimori, postulante de Fuerza Popular, manifestaron públicamente que acatarán el resultado oficial de la segunda vuelta. Sánchez remarcó que su agrupación respetará el pronunciamiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y destacó el despliegue de 90 000 personeros que supervisarán la jornada en los centros de sufragio.

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El candidato de JPP subrayó la presencia de observadores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), que acompañarán y certificarán el proceso electoral.

Por su parte, Keiko Fujimori afirmó que reconocerá el resultado que se anuncie este domingo, señalando que su organización habilitó personeros en todas las mesas del país. Además, la ONPE y el JNE autorizaron que los personeros puedan grabar el conteo de votos, aunque sin transmitir en vivo.

El JNE informó que la proclamación de resultados oficiales está prevista para mediados de julio, tras la resolución de actas observadas y la culminación de audiencias en los jurados electorales especiales (JEE).

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Durante la jornada, más de cinco mil observadores de la Asociación Civil Transparencia vigilarán el desarrollo de la votación, mientras los electores podrán conocer estimaciones preliminares a través de conteos rápidos y flashes electorales difundidos por diversos medios.

Perfiles de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Keiko Fujimori, de 50 años, es administradora de empresas con un máster en Administración de Empresas por Columbia University. Lidera Fuerza Popular desde 2009 y llega a esta segunda vuelta en su cuarta postulación a la presidencia.

En la primera vuelta obtuvo el 17,18% de los votos válidos. Su plan de gobierno, “Perú con Orden”, tiene como ejes la seguridad ciudadana —con propuestas como mega penales, videovigilancia y patrullaje con drones—, la estabilidad económica con meta de déficit fiscal de 1% del PBI y la reducción de la pobreza al 15% en cinco años.

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Por su parte, Roberto Sánchez, de 57 años, es psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con maestría en Políticas Sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue congresista entre 2021 y 2025 y ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. Obtuvo el 12,03% en la primera vuelta.

Su propuesta incluye una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución de 1993, elevar el presupuesto educativo del 6% al 10% del PBI en cinco años, aumentar la Remuneración Mínima Vital a S/ 1.500 y crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

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