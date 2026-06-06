Ni derecha ni izquierda tienen mayoría: partido de centro de Jorge Nieto sería la fuerza decisiva en el Congreso

Congreso bicameral sin mayorías: partido de Jorge Nieto emerge como árbitro entre derecha e izquierda. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La conformación del próximo Congreso bicameral dejaría un escenario sin mayorías absolutas para ninguno de los principales bloques políticos del país. De acuerdo con la distribución proyectada de escaños, ni los partidos identificados con la derecha ni las agrupaciones de izquierda alcanzarían solos los votos necesarios para controlar las decisiones más importantes del Parlamento.

El escenario cobra especial relevancia debido a las posiciones asumidas por diversas organizaciones durante la campaña de segunda vuelta. En los últimos días, Ahora Nación y Partido Cívico Obras expresaron públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, e incluso manifestaron coincidencias políticas de cara a un eventual gobierno.

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Por el lado contrario, Rafael López Aliaga anunció su apoyo a Fuerza Popular y llamó a votar por Keiko Fujimori. Mientras tanto, el Partido del Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto, optó por mantenerse al margen de la contienda y anunció que no respaldaría a ninguno de los dos candidatos.

Congreso de la República de Perú. (Foto: Agencia Andina)

Así quedaría el Senado y la Cámara de Diputados

La nueva Cámara de Senadores estará integrada por 60 representantes. Según la proyección de escaños, Fuerza Popular se convertiría en la principal fuerza política de esta cámara con 22 senadores. Sin embargo, la distribución de curules muestra un Parlamento fragmentado, donde ninguna agrupación tendrá capacidad de imponer decisiones por sí sola.

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Senado (60 escaños)

Fuerza Popular: 22 senadores

Renovación Popular: 8 senadores

Buen Gobierno: 8 senadores

Juntos por el Perú: 11 senadores

Ahora Nación: 5 senadores

Partido Cívico Obras: 6 senadores

En la Cámara de Diputados, integrada por 130 miembros, Fuerza Popular también tendría la bancada más numerosa con 41 representantes. No obstante, la suma de los demás partidos impediría que cualquier agrupación controle la cámara sin acuerdos políticos.

Cámara de Diputados (130 escaños)

Fuerza Popular: 41 diputados

Renovación Popular: 20 diputados

Buen Gobierno: 19 diputados

Juntos por el Perú: 22 diputados

Ahora Nación: 10 diputados

Partido Cívico Obras: 18 diputados

La infografía muestra la composición de la Cámara de Diputados (130 escaños) y el Senado (60 escaños) de Perú, destacando la distribución de asientos entre seis partidos políticos y sus líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución evidencia una representación multipartidaria que obligará a la negociación constante entre las distintas fuerzas políticas para aprobar proyectos de ley, reformas constitucionales o iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo.

Buen Gobierno tendría la llave de las mayorías

La importancia del Partido del Buen Gobierno se aprecia con mayor claridad al analizar la distribución de fuerzas dentro de cada cámara. Si se consideran las afinidades políticas expresadas durante la campaña electoral, la derecha estaría integrada por Fuerza Popular y Renovación Popular, mientras que la izquierda estaría conformada por Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido Cívico Obras.

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En la Cámara de Diputados, ningún bloque alcanzaría la mayoría absoluta de 66 votos. La derecha sería la primera fuerza, pero dependería de acuerdos con otras bancadas para aprobar iniciativas legislativas.

En el Senado, el panorama sería similar. La derecha quedaría a un voto de la mayoría absoluta, por lo que también necesitaría construir consensos para sacar adelante proyectos o decisiones de relevancia.

Este escenario obligaría a las distintas fuerzas políticas a construir alianzas y acuerdos para aprobar leyes, reformas constitucionales y otras decisiones clave. En ambas cámaras, los votos del Partido del Buen Gobierno podrían resultar decisivos para inclinar el resultado de las votaciones más importantes del próximo Congreso bicameral.

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Un infográfico detalla el rol crucial del Partido del Buen Gobierno como fuerza de centro, cuyas bancadas inclinarán la balanza en el Congreso bicameral ante la falta de mayorías absolutas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición de centro asumida por la agrupación liderada por Jorge Nieto durante la campaña presidencial refuerza además su capacidad de negociación. Al no haber expresado respaldo a ninguno de los candidatos que disputan la segunda vuelta, sus parlamentarios tendrían margen para actuar como una fuerza de equilibrio entre los bloques de derecha e izquierda.